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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

03.12.2021 13:26
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)342.861,2010,0068,64İş Bankası (B)56.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)342.861,2010,0068,64
İş Bankası (B)56.367,0010,0039,18
İş Bankası (C)6,971,162,61
İş Bankası (Kur.)500.000,00

31,58
İş Fin.Kir.3,483,26-9,84
İş Girişim8,962,40-52,72
İş GMYO2,640,003,94
İş Y. Men. Değ.19,940,0020,14
İş Yat. Ort.3,002,74-10,80
İşbir Holding41,980,00-21,79
İşbir Sentetik Dokuma11,69-1,35

Işık Plastik5,65-9,60

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,972,11-14,91
İttifak Holding1,541,99-30,94
İz Hayvancılık Tarım20,520,3914,00
İzmir Demir Çelik2,590,39-21,74
İzmir Fırça6,871,0323,56
Jantsa Jant Sanayi66,452,6360,32
Kafein Yazılım22,12-0,183,66
Kalekim Kimyevi Maddeler18,69-0,16

Kaplamin30,52-0,91-9,70
Kardemir (A)8,44-0,1241,85
Kardemir (B)8,361,0958,63
Kardemir (D)9,380,3262,28
Karel Elektronik11,792,8875,33
Karsan Otomotiv4,311,1732,62
Karsu Tekstil8,901,604,09
Kartal Yenilenebilir Enerji14,551,68

Kartonsan63,051,29-33,40
Katmerciler Ekipman1,590,63-8,21
Kent Gıda189,80-0,05-46,63
Kerevitaş Gıda5,220,00-20,67
Kervan Gıda12,97-0,7726,72
Kervansaray Yat. Holding0,660,00-47,62
Kiler GMYO2,210,45-11,95
Kızılbük GYO29,381,66

Klimasan Klima10,602,7125,63
Koç Holding30,982,9951,47
Konfrut Gıda4,43-0,234,85
Kontrolmatik Teknoloji Enerji73,75-0,27212,50
Konya Çimento989,003,80-12,48
Konya Kağıt7,83-1,14

Koray GMYO7,031,1557,98
Kordsa Teknik Tekstil35,901,58130,87
Koza Altın132,903,1037,44
Koza Madencilik20,482,4032,21
Körfez GMYO6,57-0,7613,28
Kristal Kola1,560,00-48,94
Kron Telekomünikasyon42,483,8615,31
Kuştur Kuşadası Turizm214,502,6336,36
Kuyas Yatırım3,679,8859,57
Kütahya Porselen97,20-7,3492,67
Kütahya Şeker Fabrikası35,729,98

Lider Faktoring4,070,7419,35
Link Bilgisayar30,96-0,32-2,01
Logo Yazılım49,060,3357,55
Lokman Hekim Sağlık12,35-0,9675,63
Lüks Kadife55,25-1,7892,41
Makina Takım3,616,185,87
Manas Enerji Yönetimi17,120,29

Margün Enerji9,70-0,21

Marka Yatırım Holding3,91-0,51-39,19
Marmaris Altınyunus200,505,9280,47
Marshall243,50-0,73-20,61
Martı GMYO0,993,13-61,23
Martı Otel1,870,54-12,21
Matriks Bilgi Dağıtım24,421,92

Mavi Giyim76,800,2648,81
Mazhar Zorlu Holding32,080,441,91
Meditera Tıbbi Malzeme39,16-0,91

Mega Polietilen6,582,65-14,10
Menderes Tekstil2,490,81-19,42
Mercan Kimya10,430,19

Merit Turizm26,606,23156,77
Merko Gıda5,662,35-34,49
Metemtur Yatırım3,328,50-58,94
Metro Holding1,200,00-35,90
Metro Petrol ve Tesisleri2,440,83-15,57
Metro Yatırım Ortaklığı1,790,00-23,18
Mia Teknoloji35,06-5,70

Migros Ticaret42,64-0,14-0,37
Milpa4,161,71-9,57
Mistral GMYO4,461,13-4,62
MLP Sağlık34,001,4971,11
MMC San. ve Tic. Yat.5,74-4,3324,78
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,690,00

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,49-0,53-36,79
Mondi Tire Kutsan10,153,1533,55
Nasmed Egepol8,724,31

Naturel Enerji40,241,4613,33
Naturelgaz8,03-0,86

Net Holding5,565,5062,10
Netaş Telekom.20,701,77-26,28
Niğbaş Niğde Beton7,886,78-84,85
Nuh Çimento46,680,82-2,81
Nurol GMYO8,16-3,6611,93
Odaş Elektrik1,571,95-46,30
Orçay Ortaköy Çay Sanayi15,700,64

Orge Enerji Elektrik6,952,5150,68
Orma Orman Mahsulleri34,509,80134,38
Osmanlı Menkul26,220,85-14,72
Ostim Endüstriyel Yat1,811,12-22,44
Otokar429,202,4341,05
Oyak Çimento8,183,54-6,83
Oyak Yat. Ort.7,571,349,68
Oyak Yatırım Menkul34,001,49

Oylum Sınai Yatırımlar9,08-2,1692,78
Özak GMYO6,48-1,3727,06
Özbal Çelik Boru24,320,58271,30
Özderici GMYO1,713,01-22,97
Özerden Plastik8,300,36-7,78
Pamel Elektrik70,603,44231,14
Panora GMYO8,509,6844,78
Papilon Savunma15,30-0,33-32,71
Park Elek.Madencilik6,543,1521,79
Parsan36,180,6148,89
PC İletişim ve Medya Hizmetleri12,639,92

Pegasus96,005,4428,69
Peker GMYO1,040,97-55,54
Penguen Gıda4,860,21-3,76
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım339,802,97

Pera GMYO1,402,94-20,08
Pergamon Dış Ticaret27,000,2247,31
Petkim8,200,3764,66
Petrokent Turizm4.478,2010,00394,06
Pınar Et ve Un21,22-0,66-3,03
Pınar Su3,820,00-6,01
Pınar Süt19,34-0,41-14,23
Plastikkart18,990,8033,32
Polisan Holding3,31-0,90-13,91
Politeknik Metal409,409,990,91
Prizma Press Matbaacılık3,870,00-29,38
QNB Finans Fin. Kir.89,909,97-28,25
QNB Finansbank48,009,89-31,77
QUA Granite Hayal Yapı14,765,43

Ral Yatırım Holding15,58-9,99250,90
Ray Sigorta12,91-6,45-16,44
Reysaş GMYO3,953,9521,84
Reysaş Lojistik5,777,0511,52
Rhea Girişim2,021,51-45,70
Rodrigo Tekstil14,29-1,924,23
Royal Halı3,081,32-10,47
RTA Laboratuvarları22,500,36-25,69
Sabancı Holding13,762,9224,80
Safkar Ege Soğutmacılık8,384,62-22,98
Sanel Mühendislik5,142,1950,29
Sanifoam Sünger34,76-0,74155,59
Sanko Pazarlama10,63-0,5614,70
Saray Matbaacılık4,862,53-44,58
Sarkuysan20,281,50133,17
Sasa Polyester46,36-0,30209,39
Say Yenilenebilir Enerji28,243,75231,84
Sekuro Plastik19,88-2,2642,41
Selçuk Ecza Deposu11,45-1,12-14,76
Selçuk Gıda5,031,821,00
Selva Gıda Sanayi10,817,03

Senkron Güvenlik24,00-1,23-8,61
Serve Film Prodüksiyon13,800,29-13,75
Servet GMYO104,202,9632,91
Seyitler Kimya18,401,4336,67
Silverline Endüstri5,750,88-33,14
Sinpaş GMYO4,183,210,00
Smartiks Yazılım5,440,93-38,60
Sodaş Sodyum Sanayii35,580,0035,10
Söktaş2,902,11-10,79
Sönmez Filament36,60-2,45-31,18
Sönmez Pamuklu9,33-8,89-36,77
Sumaş Suni Tahta88,001,7372,51
Şeker Fin. Kir.5,262,73-17,81
Şekerbank1,211,68-19,87
Şişe Cam13,340,1586,32
Şok Marketler Ticaret14,651,7417,39
T. Halk Bankası4,930,61-11,33
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,200,40-34,96
T.S.K.B.1,596,00-8,96
T.Tuborg21,606,9321,82
Taç Tarım Ürünleri26,501,15151,66
Tat Gıda11,860,252,58
TAV Havalimanları32,089,9450,61
Tek-Art Turizm1,432,14-29,21
Tekfen Holding19,681,9220,00
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,622,28-12,01
Temapol Polimer Plastik17,64-1,0153,39
Tetamat Gıda Yatırımları271,40-0,9525,47
TGS Dış Ticaret16,20-1,4627,46
Tofaş Oto. Fab.92,552,10199,41
Torunlar GMYO4,090,004,87
Trabzon Liman39,803,7523,91
Trabzonspor Sportif7,550,40209,43
Trend GMYO6,62-1,05-47,33
TSKB GMYO2,920,69-39,50
Tuğçelik19,06-1,75135,89
Tukaş8,631,41-10,94
Turcas Petrol4,080,49-15,88
Tureks Turizm Taşımacılık16,140,88

Turkcell20,041,5234,35
Tümosan Motor ve Traktör20,141,2143,14
Tüpraş157,601,0345,93
Türk Hava Yolları19,215,2648,80
Türk İlaç Serum13,03-0,91

Türk Prysmian Kablo57,15-9,93373,79
Türk Telekom10,593,7234,06
Türk Traktör218,202,9728,07
Türker Proje Gayrimenkul132,100,8417,01
Türkiye Sigorta5,650,36-8,55
Ufuk Yatırım20,509,8652,99
Ulaşlar Turizm Yat.3,692,22-12,97
Ulusal Faktoring2,360,85

Ulusoy Elektrik58,502,6313,92
Ulusoy Un Sanayi6,80-0,4433,63
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,890,53-19,23
Utopya Turizm16,970,18-56,26
Uzertaş Boya38,78-2,02-31,48
Ülker Bisküvi21,160,76-5,19
Ünlü Yatırım Holding5,710,00

Vakıf Fin. Kir.5,160,9851,41
Vakıf GMYO1,871,08-22,04
Vakıf Yat. Ort.6,001,35-18,48
Vakıflar Bankası3,831,32-18,68
Vakko Tekstil10,781,5172,03
Vanet Gıda6,530,62-15,52
VBT Yazılım23,621,55

Verusa Holding55,600,0923,33
Verusaturk Girisim25,66-1,2396,65
Vestel28,58-0,0772,33
Vestel Beyaz Eşya7,581,7470,78
Viking Kağıt7,065,85-21,56
Yapı ve Kredi Bank.3,410,2913,78
Yaprak Süt ve Besi Çift.33,120,30-8,49
Yataş13,090,69-7,49
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,320,91-24,55
Yeni Gimat GMYO17,711,2052,78
Yeo Teknoloji58,00-1,19

Yeşil GMYO0,910,00-34,06
Yeşil Yapı1,050,00-42,93
Yeşil Yatırım Holding2,020,50-52,76
Yibitaş İnşaat Malzeme12.060,802,95-22,69
Yonga Mobilya26,869,99-9,83
Yükselen Çelik6,519,9725,30
Yünsa13,600,07-2,10
Ziraat GMYO2,660,38

Zorlu Enerji1,802,27-28,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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