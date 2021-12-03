Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|342.861,20
|10,00
|68,64
|İş Bankası (B)
|56.367,00
|10,00
|39,18
|İş Bankası (C)
|6,97
|1,16
|2,61
|İş Bankası (Kur.)
|500.000,00
|31,58
|İş Fin.Kir.
|3,48
|3,26
|-9,84
|İş Girişim
|8,96
|2,40
|-52,72
|İş GMYO
|2,64
|0,00
|3,94
|İş Y. Men. Değ.
|19,94
|0,00
|20,14
|İş Yat. Ort.
|3,00
|2,74
|-10,80
|İşbir Holding
|41,98
|0,00
|-21,79
|İşbir Sentetik Dokuma
|11,69
|-1,35
|Işık Plastik
|5,65
|-9,60
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,97
|2,11
|-14,91
|İttifak Holding
|1,54
|1,99
|-30,94
|İz Hayvancılık Tarım
|20,52
|0,39
|14,00
|İzmir Demir Çelik
|2,59
|0,39
|-21,74
|İzmir Fırça
|6,87
|1,03
|23,56
|Jantsa Jant Sanayi
|66,45
|2,63
|60,32
|Kafein Yazılım
|22,12
|-0,18
|3,66
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|18,69
|-0,16
|Kaplamin
|30,52
|-0,91
|-9,70
|Kardemir (A)
|8,44
|-0,12
|41,85
|Kardemir (B)
|8,36
|1,09
|58,63
|Kardemir (D)
|9,38
|0,32
|62,28
|Karel Elektronik
|11,79
|2,88
|75,33
|Karsan Otomotiv
|4,31
|1,17
|32,62
|Karsu Tekstil
|8,90
|1,60
|4,09
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|14,55
|1,68
|Kartonsan
|63,05
|1,29
|-33,40
|Katmerciler Ekipman
|1,59
|0,63
|-8,21
|Kent Gıda
|189,80
|-0,05
|-46,63
|Kerevitaş Gıda
|5,22
|0,00
|-20,67
|Kervan Gıda
|12,97
|-0,77
|26,72
|Kervansaray Yat. Holding
|0,66
|0,00
|-47,62
|Kiler GMYO
|2,21
|0,45
|-11,95
|Kızılbük GYO
|29,38
|1,66
|Klimasan Klima
|10,60
|2,71
|25,63
|Koç Holding
|30,98
|2,99
|51,47
|Konfrut Gıda
|4,43
|-0,23
|4,85
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|73,75
|-0,27
|212,50
|Konya Çimento
|989,00
|3,80
|-12,48
|Konya Kağıt
|7,83
|-1,14
|Koray GMYO
|7,03
|1,15
|57,98
|Kordsa Teknik Tekstil
|35,90
|1,58
|130,87
|Koza Altın
|132,90
|3,10
|37,44
|Koza Madencilik
|20,48
|2,40
|32,21
|Körfez GMYO
|6,57
|-0,76
|13,28
|Kristal Kola
|1,56
|0,00
|-48,94
|Kron Telekomünikasyon
|42,48
|3,86
|15,31
|Kuştur Kuşadası Turizm
|214,50
|2,63
|36,36
|Kuyas Yatırım
|3,67
|9,88
|59,57
|Kütahya Porselen
|97,20
|-7,34
|92,67
|Kütahya Şeker Fabrikası
|35,72
|9,98
|Lider Faktoring
|4,07
|0,74
|19,35
|Link Bilgisayar
|30,96
|-0,32
|-2,01
|Logo Yazılım
|49,06
|0,33
|57,55
|Lokman Hekim Sağlık
|12,35
|-0,96
|75,63
|Lüks Kadife
|55,25
|-1,78
|92,41
|Makina Takım
|3,61
|6,18
|5,87
|Manas Enerji Yönetimi
|17,12
|0,29
|Margün Enerji
|9,70
|-0,21
|Marka Yatırım Holding
|3,91
|-0,51
|-39,19
|Marmaris Altınyunus
|200,50
|5,92
|80,47
|Marshall
|243,50
|-0,73
|-20,61
|Martı GMYO
|0,99
|3,13
|-61,23
|Martı Otel
|1,87
|0,54
|-12,21
|Matriks Bilgi Dağıtım
|24,42
|1,92
|Mavi Giyim
|76,80
|0,26
|48,81
|Mazhar Zorlu Holding
|32,08
|0,44
|1,91
|Meditera Tıbbi Malzeme
|39,16
|-0,91
|Mega Polietilen
|6,58
|2,65
|-14,10
|Menderes Tekstil
|2,49
|0,81
|-19,42
|Mercan Kimya
|10,43
|0,19
|Merit Turizm
|26,60
|6,23
|156,77
|Merko Gıda
|5,66
|2,35
|-34,49
|Metemtur Yatırım
|3,32
|8,50
|-58,94
|Metro Holding
|1,20
|0,00
|-35,90
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,44
|0,83
|-15,57
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,79
|0,00
|-23,18
|Mia Teknoloji
|35,06
|-5,70
|Migros Ticaret
|42,64
|-0,14
|-0,37
|Milpa
|4,16
|1,71
|-9,57
|Mistral GMYO
|4,46
|1,13
|-4,62
|MLP Sağlık
|34,00
|1,49
|71,11
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,74
|-4,33
|24,78
|Mobiltel İletişim Hizmetleri
|1,69
|0,00
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,49
|-0,53
|-36,79
|Mondi Tire Kutsan
|10,15
|3,15
|33,55
|Nasmed Egepol
|8,72
|4,31
|Naturel Enerji
|40,24
|1,46
|13,33
|Naturelgaz
|8,03
|-0,86
|Net Holding
|5,56
|5,50
|62,10
|Netaş Telekom.
|20,70
|1,77
|-26,28
|Niğbaş Niğde Beton
|7,88
|6,78
|-84,85
|Nuh Çimento
|46,68
|0,82
|-2,81
|Nurol GMYO
|8,16
|-3,66
|11,93
|Odaş Elektrik
|1,57
|1,95
|-46,30
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|15,70
|0,64
|Orge Enerji Elektrik
|6,95
|2,51
|50,68
|Orma Orman Mahsulleri
|34,50
|9,80
|134,38
|Osmanlı Menkul
|26,22
|0,85
|-14,72
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,81
|1,12
|-22,44
|Otokar
|429,20
|2,43
|41,05
|Oyak Çimento
|8,18
|3,54
|-6,83
|Oyak Yat. Ort.
|7,57
|1,34
|9,68
|Oyak Yatırım Menkul
|34,00
|1,49
|Oylum Sınai Yatırımlar
|9,08
|-2,16
|92,78
|Özak GMYO
|6,48
|-1,37
|27,06
|Özbal Çelik Boru
|24,32
|0,58
|271,30
|Özderici GMYO
|1,71
|3,01
|-22,97
|Özerden Plastik
|8,30
|0,36
|-7,78
|Pamel Elektrik
|70,60
|3,44
|231,14
|Panora GMYO
|8,50
|9,68
|44,78
|Papilon Savunma
|15,30
|-0,33
|-32,71
|Park Elek.Madencilik
|6,54
|3,15
|21,79
|Parsan
|36,18
|0,61
|48,89
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri
|12,63
|9,92
|Pegasus
|96,00
|5,44
|28,69
|Peker GMYO
|1,04
|0,97
|-55,54
|Penguen Gıda
|4,86
|0,21
|-3,76
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|339,80
|2,97
|Pera GMYO
|1,40
|2,94
|-20,08
|Pergamon Dış Ticaret
|27,00
|0,22
|47,31
|Petkim
|8,20
|0,37
|64,66
|Petrokent Turizm
|4.478,20
|10,00
|394,06
|Pınar Et ve Un
|21,22
|-0,66
|-3,03
|Pınar Su
|3,82
|0,00
|-6,01
|Pınar Süt
|19,34
|-0,41
|-14,23
|Plastikkart
|18,99
|0,80
|33,32
|Polisan Holding
|3,31
|-0,90
|-13,91
|Politeknik Metal
|409,40
|9,99
|0,91
|Prizma Press Matbaacılık
|3,87
|0,00
|-29,38
|QNB Finans Fin. Kir.
|89,90
|9,97
|-28,25
|QNB Finansbank
|48,00
|9,89
|-31,77
|QUA Granite Hayal Yapı
|14,76
|5,43
|Ral Yatırım Holding
|15,58
|-9,99
|250,90
|Ray Sigorta
|12,91
|-6,45
|-16,44
|Reysaş GMYO
|3,95
|3,95
|21,84
|Reysaş Lojistik
|5,77
|7,05
|11,52
|Rhea Girişim
|2,02
|1,51
|-45,70
|Rodrigo Tekstil
|14,29
|-1,92
|4,23
|Royal Halı
|3,08
|1,32
|-10,47
|RTA Laboratuvarları
|22,50
|0,36
|-25,69
|Sabancı Holding
|13,76
|2,92
|24,80
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,38
|4,62
|-22,98
|Sanel Mühendislik
|5,14
|2,19
|50,29
|Sanifoam Sünger
|34,76
|-0,74
|155,59
|Sanko Pazarlama
|10,63
|-0,56
|14,70
|Saray Matbaacılık
|4,86
|2,53
|-44,58
|Sarkuysan
|20,28
|1,50
|133,17
|Sasa Polyester
|46,36
|-0,30
|209,39
|Say Yenilenebilir Enerji
|28,24
|3,75
|231,84
|Sekuro Plastik
|19,88
|-2,26
|42,41
|Selçuk Ecza Deposu
|11,45
|-1,12
|-14,76
|Selçuk Gıda
|5,03
|1,82
|1,00
|Selva Gıda Sanayi
|10,81
|7,03
|Senkron Güvenlik
|24,00
|-1,23
|-8,61
|Serve Film Prodüksiyon
|13,80
|0,29
|-13,75
|Servet GMYO
|104,20
|2,96
|32,91
|Seyitler Kimya
|18,40
|1,43
|36,67
|Silverline Endüstri
|5,75
|0,88
|-33,14
|Sinpaş GMYO
|4,18
|3,21
|0,00
|Smartiks Yazılım
|5,44
|0,93
|-38,60
|Sodaş Sodyum Sanayii
|35,58
|0,00
|35,10
|Söktaş
|2,90
|2,11
|-10,79
|Sönmez Filament
|36,60
|-2,45
|-31,18
|Sönmez Pamuklu
|9,33
|-8,89
|-36,77
|Sumaş Suni Tahta
|88,00
|1,73
|72,51
|Şeker Fin. Kir.
|5,26
|2,73
|-17,81
|Şekerbank
|1,21
|1,68
|-19,87
|Şişe Cam
|13,34
|0,15
|86,32
|Şok Marketler Ticaret
|14,65
|1,74
|17,39
|T. Halk Bankası
|4,93
|0,61
|-11,33
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,20
|0,40
|-34,96
|T.S.K.B.
|1,59
|6,00
|-8,96
|T.Tuborg
|21,60
|6,93
|21,82
|Taç Tarım Ürünleri
|26,50
|1,15
|151,66
|Tat Gıda
|11,86
|0,25
|2,58
|TAV Havalimanları
|32,08
|9,94
|50,61
|Tek-Art Turizm
|1,43
|2,14
|-29,21
|Tekfen Holding
|19,68
|1,92
|20,00
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,62
|2,28
|-12,01
|Temapol Polimer Plastik
|17,64
|-1,01
|53,39
|Tetamat Gıda Yatırımları
|271,40
|-0,95
|25,47
|TGS Dış Ticaret
|16,20
|-1,46
|27,46
|Tofaş Oto. Fab.
|92,55
|2,10
|199,41
|Torunlar GMYO
|4,09
|0,00
|4,87
|Trabzon Liman
|39,80
|3,75
|23,91
|Trabzonspor Sportif
|7,55
|0,40
|209,43
|Trend GMYO
|6,62
|-1,05
|-47,33
|TSKB GMYO
|2,92
|0,69
|-39,50
|Tuğçelik
|19,06
|-1,75
|135,89
|Tukaş
|8,63
|1,41
|-10,94
|Turcas Petrol
|4,08
|0,49
|-15,88
|Tureks Turizm Taşımacılık
|16,14
|0,88
|Turkcell
|20,04
|1,52
|34,35
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,14
|1,21
|43,14
|Tüpraş
|157,60
|1,03
|45,93
|Türk Hava Yolları
|19,21
|5,26
|48,80
|Türk İlaç Serum
|13,03
|-0,91
|Türk Prysmian Kablo
|57,15
|-9,93
|373,79
|Türk Telekom
|10,59
|3,72
|34,06
|Türk Traktör
|218,20
|2,97
|28,07
|Türker Proje Gayrimenkul
|132,10
|0,84
|17,01
|Türkiye Sigorta
|5,65
|0,36
|-8,55
|Ufuk Yatırım
|20,50
|9,86
|52,99
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,69
|2,22
|-12,97
|Ulusal Faktoring
|2,36
|0,85
|Ulusoy Elektrik
|58,50
|2,63
|13,92
|Ulusoy Un Sanayi
|6,80
|-0,44
|33,63
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,89
|0,53
|-19,23
|Utopya Turizm
|16,97
|0,18
|-56,26
|Uzertaş Boya
|38,78
|-2,02
|-31,48
|Ülker Bisküvi
|21,16
|0,76
|-5,19
|Ünlü Yatırım Holding
|5,71
|0,00
|Vakıf Fin. Kir.
|5,16
|0,98
|51,41
|Vakıf GMYO
|1,87
|1,08
|-22,04
|Vakıf Yat. Ort.
|6,00
|1,35
|-18,48
|Vakıflar Bankası
|3,83
|1,32
|-18,68
|Vakko Tekstil
|10,78
|1,51
|72,03
|Vanet Gıda
|6,53
|0,62
|-15,52
|VBT Yazılım
|23,62
|1,55
|Verusa Holding
|55,60
|0,09
|23,33
|Verusaturk Girisim
|25,66
|-1,23
|96,65
|Vestel
|28,58
|-0,07
|72,33
|Vestel Beyaz Eşya
|7,58
|1,74
|70,78
|Viking Kağıt
|7,06
|5,85
|-21,56
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,41
|0,29
|13,78
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|33,12
|0,30
|-8,49
|Yataş
|13,09
|0,69
|-7,49
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,32
|0,91
|-24,55
|Yeni Gimat GMYO
|17,71
|1,20
|52,78
|Yeo Teknoloji
|58,00
|-1,19
|Yeşil GMYO
|0,91
|0,00
|-34,06
|Yeşil Yapı
|1,05
|0,00
|-42,93
|Yeşil Yatırım Holding
|2,02
|0,50
|-52,76
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|12.060,80
|2,95
|-22,69
|Yonga Mobilya
|26,86
|9,99
|-9,83
|Yükselen Çelik
|6,51
|9,97
|25,30
|Yünsa
|13,60
|0,07
|-2,10
|Ziraat GMYO
|2,66
|0,38
|Zorlu Enerji
|1,80
|2,27
|-28,83
(Son)
Kaynak: AA
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