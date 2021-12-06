Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|342.861,20
|68,64
|İş Bankası (B)
|51.243,50
|0,00
|26,53
|İş Bankası (C)
|7,19
|2,57
|5,85
|İş Bankası (Kur.)
|550.000,00
|0,00
|44,74
|İş Fin.Kir.
|3,55
|2,31
|-8,03
|İş Girişim
|8,89
|-1,98
|-53,09
|İş GMYO
|2,69
|0,37
|5,91
|İş Y. Men. Değ.
|19,94
|-0,60
|20,14
|İş Yat. Ort.
|3,02
|0,67
|-10,20
|İşbir Holding
|45,20
|4,63
|-15,79
|İşbir Sentetik Dokuma
|11,78
|-0,59
|Işık Plastik
|5,50
|-2,31
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,00
|0,00
|-12,28
|İttifak Holding
|1,48
|-1,99
|-33,63
|İz Hayvancılık Tarım
|22,04
|7,09
|22,44
|İzmir Demir Çelik
|2,67
|3,49
|-19,32
|İzmir Fırça
|6,94
|1,76
|24,82
|Jantsa Jant Sanayi
|68,20
|2,17
|64,54
|Kafein Yazılım
|23,44
|3,26
|9,84
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|19,00
|0,80
|Kaplamin
|29,80
|-1,72
|-11,83
|Kardemir (A)
|8,58
|-1,27
|44,20
|Kardemir (B)
|8,56
|-0,47
|62,43
|Kardemir (D)
|9,27
|-0,64
|60,38
|Karel Elektronik
|12,02
|0,50
|78,75
|Karsan Otomotiv
|4,44
|1,14
|36,62
|Karsu Tekstil
|9,12
|2,59
|6,67
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,20
|0,73
|Kartonsan
|64,95
|1,56
|-31,40
|Katmerciler Ekipman
|1,64
|2,50
|-5,33
|Kent Gıda
|190,00
|4,45
|-46,57
|Kerevitaş Gıda
|5,20
|-0,38
|-20,97
|Kervan Gıda
|13,14
|0,69
|28,38
|Kervansaray Yat. Holding
|0,65
|0,00
|-48,41
|Kiler GMYO
|2,29
|2,69
|-8,76
|Kızılbük GYO
|30,06
|1,90
|Klimasan Klima
|11,11
|5,31
|31,67
|Koç Holding
|31,26
|-0,57
|52,84
|Konfrut Gıda
|4,54
|2,48
|7,46
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|72,60
|-0,95
|207,63
|Konya Çimento
|1.028,00
|3,69
|-9,03
|Konya Kağıt
|7,92
|0,51
|Koray GMYO
|7,00
|1,01
|57,30
|Kordsa Teknik Tekstil
|36,46
|0,05
|134,47
|Koza Altın
|138,20
|2,22
|42,92
|Koza Madencilik
|21,60
|1,50
|39,44
|Körfez GMYO
|6,47
|-0,46
|11,55
|Kristal Kola
|1,59
|0,00
|-47,95
|Kron Telekomünikasyon
|42,16
|-2,50
|14,44
|Kuştur Kuşadası Turizm
|222,00
|0,68
|41,13
|Kuyas Yatırım
|3,97
|8,17
|72,61
|Kütahya Porselen
|111,40
|9,43
|120,81
|Kütahya Şeker Fabrikası
|32,80
|-8,17
|Lider Faktoring
|4,01
|4,43
|17,60
|Link Bilgisayar
|32,60
|0,62
|3,18
|Logo Yazılım
|49,06
|0,20
|57,55
|Lokman Hekim Sağlık
|12,84
|-0,08
|82,60
|Lüks Kadife
|57,85
|3,12
|101,47
|Makina Takım
|3,80
|1,60
|11,44
|Manas Enerji Yönetimi
|17,46
|3,01
|Margün Enerji
|10,05
|2,24
|Marka Yatırım Holding
|3,87
|0,00
|-39,81
|Marmaris Altınyunus
|221,80
|6,53
|99,64
|Marshall
|249,80
|0,16
|-18,55
|Martı GMYO
|0,99
|1,02
|-61,23
|Martı Otel
|1,84
|-1,60
|-13,62
|Matriks Bilgi Dağıtım
|24,62
|0,90
|Mavi Giyim
|77,45
|2,72
|50,07
|Mazhar Zorlu Holding
|32,02
|0,25
|1,72
|Meditera Tıbbi Malzeme
|39,56
|-0,95
|Mega Polietilen
|7,54
|7,56
|-1,57
|Menderes Tekstil
|2,45
|0,41
|-20,71
|Mercan Kimya
|10,39
|-0,10
|Merit Turizm
|26,40
|1,15
|154,84
|Merko Gıda
|5,80
|2,47
|-32,87
|Metemtur Yatırım
|3,62
|7,74
|-55,23
|Metro Holding
|1,19
|0,00
|-36,44
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,44
|0,41
|-15,57
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,81
|1,69
|-22,32
|Mia Teknoloji
|33,70
|-4,26
|Migros Ticaret
|42,92
|1,23
|0,28
|Milpa
|4,18
|-0,24
|-9,13
|Mistral GMYO
|4,55
|1,11
|-2,69
|MLP Sağlık
|33,36
|-0,12
|67,89
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,58
|-0,53
|21,30
|Mobiltel İletişim Hizmetleri
|1,71
|0,59
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,60
|0,93
|-35,86
|Mondi Tire Kutsan
|10,93
|3,31
|43,82
|Nasmed Egepol
|10,10
|9,90
|Naturel Enerji
|41,30
|3,25
|16,31
|Naturelgaz
|8,23
|2,24
|Net Holding
|5,72
|2,51
|66,76
|Netaş Telekom.
|21,24
|2,91
|-24,36
|Niğbaş Niğde Beton
|8,78
|8,26
|-83,12
|Nuh Çimento
|49,00
|0,29
|2,02
|Nurol GMYO
|7,28
|-4,59
|-0,14
|Odaş Elektrik
|1,65
|1,23
|-43,56
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|17,02
|9,95
|Orge Enerji Elektrik
|7,31
|4,88
|58,48
|Orma Orman Mahsulleri
|36,90
|6,77
|150,68
|Osmanlı Menkul
|26,68
|1,91
|-13,22
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,86
|1,64
|-20,30
|Otokar
|416,90
|-2,14
|37,01
|Oyak Çimento
|8,13
|0,37
|-7,40
|Oyak Yat. Ort.
|8,06
|7,04
|16,78
|Oyak Yatırım Menkul
|39,18
|6,76
|Oylum Sınai Yatırımlar
|8,55
|2,27
|81,53
|Özak GMYO
|6,61
|2,01
|29,61
|Özbal Çelik Boru
|23,62
|-2,40
|260,61
|Özderici GMYO
|1,81
|3,43
|-18,47
|Özerden Plastik
|8,22
|0,37
|-8,67
|Pamel Elektrik
|71,55
|1,35
|235,60
|Panora GMYO
|8,39
|-1,53
|42,91
|Papilon Savunma
|15,42
|-0,64
|-32,18
|Park Elek.Madencilik
|7,14
|8,35
|32,96
|Parsan
|36,60
|0,38
|50,62
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri
|13,89
|9,98
|Pegasus
|93,85
|0,97
|25,80
|Peker GMYO
|1,15
|9,52
|-50,84
|Penguen Gıda
|4,71
|0,00
|-6,73
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|349,70
|2,85
|Pera GMYO
|1,40
|0,72
|-20,08
|Pergamon Dış Ticaret
|27,72
|2,59
|51,24
|Petkim
|8,39
|2,32
|68,47
|Petrokent Turizm
|4.926,00
|10,00
|443,47
|Pınar Et ve Un
|21,38
|-0,09
|-2,30
|Pınar Su
|3,82
|0,53
|-6,01
|Pınar Süt
|19,54
|-0,05
|-13,35
|Plastikkart
|19,25
|-0,77
|35,14
|Polisan Holding
|3,17
|-4,23
|-17,55
|Politeknik Metal
|450,30
|9,99
|10,99
|Prizma Press Matbaacılık
|3,99
|1,53
|-27,19
|QNB Finans Fin. Kir.
|98,85
|9,96
|-21,11
|QNB Finansbank
|52,80
|9,91
|-24,95
|QUA Granite Hayal Yapı
|14,86
|2,77
|Rainbow Polikarbonat
|10,89
|Ral Yatırım Holding
|14,03
|-9,95
|215,99
|Ray Sigorta
|14,96
|10,00
|-3,17
|Reysaş GMYO
|3,94
|1,29
|21,54
|Reysaş Lojistik
|5,90
|2,97
|14,03
|Rhea Girişim
|2,05
|1,99
|-44,89
|Rodrigo Tekstil
|14,39
|1,62
|4,96
|Royal Halı
|3,25
|3,17
|-5,52
|RTA Laboratuvarları
|22,32
|-0,45
|-26,29
|Sabancı Holding
|13,87
|0,00
|25,79
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,35
|1,21
|-23,25
|Sanel Mühendislik
|5,31
|0,95
|55,26
|Sanifoam Sünger
|35,50
|-2,58
|161,03
|Sanko Pazarlama
|10,70
|1,61
|15,45
|Saray Matbaacılık
|4,94
|-0,40
|-43,67
|Sarkuysan
|19,90
|-2,45
|128,80
|Sasa Polyester
|44,90
|-2,94
|199,64
|Say Yenilenebilir Enerji
|27,92
|-1,69
|228,08
|Sekuro Plastik
|20,70
|3,86
|48,28
|Selçuk Ecza Deposu
|11,26
|-2,09
|-16,17
|Selçuk Gıda
|5,30
|1,92
|6,43
|Selva Gıda Sanayi
|11,11
|0,00
|Senkron Güvenlik
|23,80
|-0,34
|-9,37
|Serve Film Prodüksiyon
|13,70
|2,32
|-14,38
|Servet GMYO
|104,50
|0,48
|33,29
|Seyitler Kimya
|15,63
|-4,70
|16,09
|Silverline Endüstri
|5,82
|0,52
|-32,33
|Sinpaş GMYO
|4,36
|1,87
|4,31
|Smartiks Yazılım
|5,55
|-1,94
|-37,36
|Sodaş Sodyum Sanayii
|28,84
|-9,99
|9,51
|Söktaş
|3,00
|2,04
|-7,71
|Sönmez Filament
|38,48
|2,39
|-27,65
|Sönmez Pamuklu
|9,65
|-0,21
|-34,61
|Sumaş Suni Tahta
|85,00
|1,01
|66,63
|Şeker Fin. Kir.
|5,68
|7,98
|-11,25
|Şekerbank
|1,21
|0,00
|-19,87
|Şişe Cam
|13,14
|-0,83
|83,53
|Şok Marketler Ticaret
|14,71
|-0,27
|17,87
|T. Halk Bankası
|5,08
|3,04
|-8,63
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,00
|2,33
|-29,17
|T.S.K.B.
|1,61
|1,26
|-7,81
|T.Tuborg
|22,60
|3,48
|27,46
|Taç Tarım Ürünleri
|28,50
|4,40
|170,66
|Tat Gıda
|11,86
|0,51
|2,58
|TAV Havalimanları
|34,10
|6,70
|60,09
|Tek-Art Turizm
|1,45
|0,69
|-28,22
|Tekfen Holding
|19,84
|0,86
|20,98
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,79
|3,87
|-10,04
|Temapol Polimer Plastik
|17,47
|0,06
|51,91
|Tetamat Gıda Yatırımları
|276,80
|1,02
|27,97
|TGS Dış Ticaret
|16,52
|2,04
|29,98
|Tofaş Oto. Fab.
|88,90
|-3,00
|187,60
|Torunlar GMYO
|4,49
|9,78
|15,13
|Trabzon Liman
|43,20
|8,82
|34,50
|Trabzonspor Sportif
|7,34
|-1,21
|200,82
|Trend GMYO
|6,70
|1,21
|-46,70
|TSKB GMYO
|3,07
|5,50
|-36,39
|Tuğçelik
|18,53
|-2,37
|129,33
|Tukaş
|8,67
|-0,34
|-10,53
|Turcas Petrol
|4,18
|2,96
|-13,81
|Tureks Turizm Taşımacılık
|17,14
|9,94
|Turkcell
|20,20
|-0,49
|35,42
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,08
|0,60
|42,71
|Tüpraş
|156,70
|1,10
|45,09
|Türk Hava Yolları
|18,62
|0,49
|44,23
|Türk İlaç Serum
|12,61
|-2,70
|Türk Prysmian Kablo
|62,85
|9,97
|421,04
|Türk Telekom
|10,35
|-2,36
|31,02
|Türk Traktör
|216,90
|-1,18
|27,31
|Türker Proje Gayrimenkul
|138,40
|2,59
|22,59
|Türkiye Sigorta
|5,67
|0,18
|-8,22
|Ufuk Yatırım
|22,00
|7,21
|64,18
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,67
|0,00
|-13,44
|Ulusal Faktoring
|2,49
|0,00
|Ulusoy Elektrik
|58,00
|0,87
|12,95
|Ulusoy Un Sanayi
|6,84
|0,44
|34,42
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,92
|1,05
|-17,95
|Utopya Turizm
|17,69
|3,69
|-54,41
|Uzertaş Boya
|33,22
|-6,79
|-41,31
|Ülker Bisküvi
|21,62
|1,60
|-3,13
|Ünlü Yatırım Holding
|5,83
|2,64
|Vakıf Fin. Kir.
|5,67
|8,62
|66,37
|Vakıf GMYO
|1,91
|2,14
|-20,38
|Vakıf Yat. Ort.
|6,40
|7,02
|-13,04
|Vakıflar Bankası
|3,95
|2,86
|-16,14
|Vakko Tekstil
|10,78
|0,28
|72,03
|Vanet Gıda
|6,78
|1,65
|-12,29
|VBT Yazılım
|23,08
|-1,20
|Verusa Holding
|57,70
|2,12
|27,99
|Verusaturk Girisim
|25,68
|-0,47
|96,81
|Vestel
|28,14
|-0,99
|69,68
|Vestel Beyaz Eşya
|7,63
|1,46
|71,90
|Viking Kağıt
|7,14
|3,48
|-20,67
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,50
|1,74
|16,78
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|32,52
|-0,91
|-10,14
|Yataş
|13,54
|2,11
|-4,31
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,32
|0,61
|-24,55
|Yeni Gimat GMYO
|18,11
|0,84
|56,23
|Yeo Teknoloji
|59,35
|1,37
|Yeşil GMYO
|0,93
|2,20
|-32,61
|Yeşil Yapı
|1,09
|3,81
|-40,76
|Yeşil Yatırım Holding
|2,10
|3,96
|-50,89
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|13.000,00
|7,14
|-16,67
|Yonga Mobilya
|28,50
|6,11
|-4,33
|Yükselen Çelik
|6,77
|3,99
|30,31
|Yünsa
|13,67
|1,94
|-1,59
|Ziraat GMYO
|2,63
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,87
|2,19
|-26,06
(Son)
Kaynak: AA
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