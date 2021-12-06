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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

06.12.2021 13:26
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)342.861,2068,64İş Bankası (B)51.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)342.861,20

68,64
İş Bankası (B)51.243,500,0026,53
İş Bankası (C)7,192,575,85
İş Bankası (Kur.)550.000,000,0044,74
İş Fin.Kir.3,552,31-8,03
İş Girişim8,89-1,98-53,09
İş GMYO2,690,375,91
İş Y. Men. Değ.19,94-0,6020,14
İş Yat. Ort.3,020,67-10,20
İşbir Holding45,204,63-15,79
İşbir Sentetik Dokuma11,78-0,59

Işık Plastik5,50-2,31

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,000,00-12,28
İttifak Holding1,48-1,99-33,63
İz Hayvancılık Tarım22,047,0922,44
İzmir Demir Çelik2,673,49-19,32
İzmir Fırça6,941,7624,82
Jantsa Jant Sanayi68,202,1764,54
Kafein Yazılım23,443,269,84
Kalekim Kimyevi Maddeler19,000,80

Kaplamin29,80-1,72-11,83
Kardemir (A)8,58-1,2744,20
Kardemir (B)8,56-0,4762,43
Kardemir (D)9,27-0,6460,38
Karel Elektronik12,020,5078,75
Karsan Otomotiv4,441,1436,62
Karsu Tekstil9,122,596,67
Kartal Yenilenebilir Enerji15,200,73

Kartonsan64,951,56-31,40
Katmerciler Ekipman1,642,50-5,33
Kent Gıda190,004,45-46,57
Kerevitaş Gıda5,20-0,38-20,97
Kervan Gıda13,140,6928,38
Kervansaray Yat. Holding0,650,00-48,41
Kiler GMYO2,292,69-8,76
Kızılbük GYO30,061,90

Klimasan Klima11,115,3131,67
Koç Holding31,26-0,5752,84
Konfrut Gıda4,542,487,46
Kontrolmatik Teknoloji Enerji72,60-0,95207,63
Konya Çimento1.028,003,69-9,03
Konya Kağıt7,920,51

Koray GMYO7,001,0157,30
Kordsa Teknik Tekstil36,460,05134,47
Koza Altın138,202,2242,92
Koza Madencilik21,601,5039,44
Körfez GMYO6,47-0,4611,55
Kristal Kola1,590,00-47,95
Kron Telekomünikasyon42,16-2,5014,44
Kuştur Kuşadası Turizm222,000,6841,13
Kuyas Yatırım3,978,1772,61
Kütahya Porselen111,409,43120,81
Kütahya Şeker Fabrikası32,80-8,17

Lider Faktoring4,014,4317,60
Link Bilgisayar32,600,623,18
Logo Yazılım49,060,2057,55
Lokman Hekim Sağlık12,84-0,0882,60
Lüks Kadife57,853,12101,47
Makina Takım3,801,6011,44
Manas Enerji Yönetimi17,463,01

Margün Enerji10,052,24

Marka Yatırım Holding3,870,00-39,81
Marmaris Altınyunus221,806,5399,64
Marshall249,800,16-18,55
Martı GMYO0,991,02-61,23
Martı Otel1,84-1,60-13,62
Matriks Bilgi Dağıtım24,620,90

Mavi Giyim77,452,7250,07
Mazhar Zorlu Holding32,020,251,72
Meditera Tıbbi Malzeme39,56-0,95

Mega Polietilen7,547,56-1,57
Menderes Tekstil2,450,41-20,71
Mercan Kimya10,39-0,10

Merit Turizm26,401,15154,84
Merko Gıda5,802,47-32,87
Metemtur Yatırım3,627,74-55,23
Metro Holding1,190,00-36,44
Metro Petrol ve Tesisleri2,440,41-15,57
Metro Yatırım Ortaklığı1,811,69-22,32
Mia Teknoloji33,70-4,26

Migros Ticaret42,921,230,28
Milpa4,18-0,24-9,13
Mistral GMYO4,551,11-2,69
MLP Sağlık33,36-0,1267,89
MMC San. ve Tic. Yat.5,58-0,5321,30
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,710,59

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,600,93-35,86
Mondi Tire Kutsan10,933,3143,82
Nasmed Egepol10,109,90

Naturel Enerji41,303,2516,31
Naturelgaz8,232,24

Net Holding5,722,5166,76
Netaş Telekom.21,242,91-24,36
Niğbaş Niğde Beton8,788,26-83,12
Nuh Çimento49,000,292,02
Nurol GMYO7,28-4,59-0,14
Odaş Elektrik1,651,23-43,56
Orçay Ortaköy Çay Sanayi17,029,95

Orge Enerji Elektrik7,314,8858,48
Orma Orman Mahsulleri36,906,77150,68
Osmanlı Menkul26,681,91-13,22
Ostim Endüstriyel Yat1,861,64-20,30
Otokar416,90-2,1437,01
Oyak Çimento8,130,37-7,40
Oyak Yat. Ort.8,067,0416,78
Oyak Yatırım Menkul39,186,76

Oylum Sınai Yatırımlar8,552,2781,53
Özak GMYO6,612,0129,61
Özbal Çelik Boru23,62-2,40260,61
Özderici GMYO1,813,43-18,47
Özerden Plastik8,220,37-8,67
Pamel Elektrik71,551,35235,60
Panora GMYO8,39-1,5342,91
Papilon Savunma15,42-0,64-32,18
Park Elek.Madencilik7,148,3532,96
Parsan36,600,3850,62
PC İletişim ve Medya Hizmetleri13,899,98

Pegasus93,850,9725,80
Peker GMYO1,159,52-50,84
Penguen Gıda4,710,00-6,73
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım349,702,85

Pera GMYO1,400,72-20,08
Pergamon Dış Ticaret27,722,5951,24
Petkim8,392,3268,47
Petrokent Turizm4.926,0010,00443,47
Pınar Et ve Un21,38-0,09-2,30
Pınar Su3,820,53-6,01
Pınar Süt19,54-0,05-13,35
Plastikkart19,25-0,7735,14
Polisan Holding3,17-4,23-17,55
Politeknik Metal450,309,9910,99
Prizma Press Matbaacılık3,991,53-27,19
QNB Finans Fin. Kir.98,859,96-21,11
QNB Finansbank52,809,91-24,95
QUA Granite Hayal Yapı14,862,77

Rainbow Polikarbonat10,89

Ral Yatırım Holding14,03-9,95215,99
Ray Sigorta14,9610,00-3,17
Reysaş GMYO3,941,2921,54
Reysaş Lojistik5,902,9714,03
Rhea Girişim2,051,99-44,89
Rodrigo Tekstil14,391,624,96
Royal Halı3,253,17-5,52
RTA Laboratuvarları22,32-0,45-26,29
Sabancı Holding13,870,0025,79
Safkar Ege Soğutmacılık8,351,21-23,25
Sanel Mühendislik5,310,9555,26
Sanifoam Sünger35,50-2,58161,03
Sanko Pazarlama10,701,6115,45
Saray Matbaacılık4,94-0,40-43,67
Sarkuysan19,90-2,45128,80
Sasa Polyester44,90-2,94199,64
Say Yenilenebilir Enerji27,92-1,69228,08
Sekuro Plastik20,703,8648,28
Selçuk Ecza Deposu11,26-2,09-16,17
Selçuk Gıda5,301,926,43
Selva Gıda Sanayi11,110,00

Senkron Güvenlik23,80-0,34-9,37
Serve Film Prodüksiyon13,702,32-14,38
Servet GMYO104,500,4833,29
Seyitler Kimya15,63-4,7016,09
Silverline Endüstri5,820,52-32,33
Sinpaş GMYO4,361,874,31
Smartiks Yazılım5,55-1,94-37,36
Sodaş Sodyum Sanayii28,84-9,999,51
Söktaş3,002,04-7,71
Sönmez Filament38,482,39-27,65
Sönmez Pamuklu9,65-0,21-34,61
Sumaş Suni Tahta85,001,0166,63
Şeker Fin. Kir.5,687,98-11,25
Şekerbank1,210,00-19,87
Şişe Cam13,14-0,8383,53
Şok Marketler Ticaret14,71-0,2717,87
T. Halk Bankası5,083,04-8,63
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,002,33-29,17
T.S.K.B.1,611,26-7,81
T.Tuborg22,603,4827,46
Taç Tarım Ürünleri28,504,40170,66
Tat Gıda11,860,512,58
TAV Havalimanları34,106,7060,09
Tek-Art Turizm1,450,69-28,22
Tekfen Holding19,840,8620,98
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,793,87-10,04
Temapol Polimer Plastik17,470,0651,91
Tetamat Gıda Yatırımları276,801,0227,97
TGS Dış Ticaret16,522,0429,98
Tofaş Oto. Fab.88,90-3,00187,60
Torunlar GMYO4,499,7815,13
Trabzon Liman43,208,8234,50
Trabzonspor Sportif7,34-1,21200,82
Trend GMYO6,701,21-46,70
TSKB GMYO3,075,50-36,39
Tuğçelik18,53-2,37129,33
Tukaş8,67-0,34-10,53
Turcas Petrol4,182,96-13,81
Tureks Turizm Taşımacılık17,149,94

Turkcell20,20-0,4935,42
Tümosan Motor ve Traktör20,080,6042,71
Tüpraş156,701,1045,09
Türk Hava Yolları18,620,4944,23
Türk İlaç Serum12,61-2,70

Türk Prysmian Kablo62,859,97421,04
Türk Telekom10,35-2,3631,02
Türk Traktör216,90-1,1827,31
Türker Proje Gayrimenkul138,402,5922,59
Türkiye Sigorta5,670,18-8,22
Ufuk Yatırım22,007,2164,18
Ulaşlar Turizm Yat.3,670,00-13,44
Ulusal Faktoring2,490,00

Ulusoy Elektrik58,000,8712,95
Ulusoy Un Sanayi6,840,4434,42
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,921,05-17,95
Utopya Turizm17,693,69-54,41
Uzertaş Boya33,22-6,79-41,31
Ülker Bisküvi21,621,60-3,13
Ünlü Yatırım Holding5,832,64

Vakıf Fin. Kir.5,678,6266,37
Vakıf GMYO1,912,14-20,38
Vakıf Yat. Ort.6,407,02-13,04
Vakıflar Bankası3,952,86-16,14
Vakko Tekstil10,780,2872,03
Vanet Gıda6,781,65-12,29
VBT Yazılım23,08-1,20

Verusa Holding57,702,1227,99
Verusaturk Girisim25,68-0,4796,81
Vestel28,14-0,9969,68
Vestel Beyaz Eşya7,631,4671,90
Viking Kağıt7,143,48-20,67
Yapı ve Kredi Bank.3,501,7416,78
Yaprak Süt ve Besi Çift.32,52-0,91-10,14
Yataş13,542,11-4,31
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,320,61-24,55
Yeni Gimat GMYO18,110,8456,23
Yeo Teknoloji59,351,37

Yeşil GMYO0,932,20-32,61
Yeşil Yapı1,093,81-40,76
Yeşil Yatırım Holding2,103,96-50,89
Yibitaş İnşaat Malzeme13.000,007,14-16,67
Yonga Mobilya28,506,11-4,33
Yükselen Çelik6,773,9930,31
Yünsa13,671,94-1,59
Ziraat GMYO2,630,00

Zorlu Enerji1,872,19-26,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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