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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

07.12.2021 13:42
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)342.861,2068,64İş Bankası (B)47.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)342.861,20

68,64
İş Bankası (B)47.999,90-5,8818,52
İş Bankası (C)7,24-0,826,59
İş Bankası (Kur.)550.000,00

44,74
İş Fin.Kir.3,591,13-6,99
İş Girişim9,032,38-52,35
İş GMYO2,741,117,87
İş Y. Men. Değ.20,341,4022,55
İş Yat. Ort.3,081,65-8,42
İşbir Holding50,009,89-6,85
İşbir Sentetik Dokuma12,496,48

Işık Plastik5,581,45

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,022,00-10,53
İttifak Holding1,450,69-34,98
İz Hayvancılık Tarım21,00-2,0516,67
İzmir Demir Çelik2,741,11-17,21
İzmir Fırça7,355,4532,19
Jantsa Jant Sanayi73,207,0276,61
Kafein Yazılım23,10-0,698,25
Kalekim Kimyevi Maddeler18,910,05

Kaplamin29,36-1,14-13,14
Kardemir (A)8,692,2446,05
Kardemir (B)8,682,3664,71
Kardemir (D)9,613,3366,26
Karel Elektronik12,034,0778,90
Karsan Otomotiv4,482,0537,85
Karsu Tekstil9,02-0,775,50
Kartal Yenilenebilir Enerji16,402,63

Kartonsan66,501,14-29,76
Katmerciler Ekipman1,63-0,61-5,90
Kent Gıda190,300,00-46,48
Kerevitaş Gıda5,210,19-20,82
Kervan Gıda13,130,9228,28
Kervansaray Yat. Holding0,651,56-48,41
Kiler GMYO2,22-9,39-11,55
Kızılbük GYO29,94-0,53

Klimasan Klima11,10-2,2931,55
Koç Holding31,561,0254,31
Konfrut Gıda4,621,769,35
Kontrolmatik Teknoloji Enerji74,452,69215,47
Konya Çimento1.073,70-0,12-4,98
Konya Kağıt8,011,26

Koray GMYO7,070,2858,88
Kordsa Teknik Tekstil36,060,45131,90
Koza Altın135,40-1,1740,02
Koza Madencilik21,38-0,3738,02
Körfez GMYO6,631,8414,31
Kristal Kola1,670,00-45,34
Kron Telekomünikasyon42,941,0416,56
Kuştur Kuşadası Turizm249,006,4658,30
Kuyas Yatırım4,061,7576,52
Kütahya Porselen115,703,40129,34
Kütahya Şeker Fabrikası31,12-3,23

Lider Faktoring4,21-0,2423,46
Link Bilgisayar32,340,812,35
Logo Yazılım47,74-1,8553,31
Lokman Hekim Sağlık13,935,4598,10
Lüks Kadife61,154,98112,96
Makina Takım3,78-1,8210,85
Manas Enerji Yönetimi17,34-1,14

Margün Enerji10,150,30

Marka Yatırım Holding3,940,77-38,72
Marmaris Altınyunus234,606,20111,16
Marshall253,400,48-17,38
Martı GMYO1,011,00-60,45
Martı Otel1,881,08-11,74
Matriks Bilgi Dağıtım24,660,65

Mavi Giyim77,40-0,1349,97
Mazhar Zorlu Holding31,68-1,120,64
Meditera Tıbbi Malzeme39,941,58

Mega Polietilen7,25-5,97-5,35
Menderes Tekstil2,45-0,81-20,71
Mercan Kimya10,854,43

Merit Turizm26,200,77152,91
Merko Gıda6,084,29-29,63
Metemtur Yatırım3,837,28-52,63
Metro Holding1,180,00-36,97
Metro Petrol ve Tesisleri2,480,40-14,19
Metro Yatırım Ortaklığı1,810,00-22,32
Mia Teknoloji32,943,98

Migros Ticaret42,980,330,42
Milpa4,29-1,15-6,74
Mistral GMYO4,76-1,041,80
MLP Sağlık34,34-1,3872,82
MMC San. ve Tic. Yat.5,550,0020,65
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,73-1,14

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,86-1,26-33,67
Mondi Tire Kutsan10,64-2,0340,00
Nasmed Egepol10,03-0,69

Naturel Enerji41,240,0516,14
Naturelgaz8,210,37

Net Holding5,720,5366,76
Netaş Telekom.21,20-0,38-24,50
Niğbaş Niğde Beton9,155,90-82,40
Nuh Çimento49,821,473,73
Nurol GMYO6,87-2,00-5,76
Odaş Elektrik1,671,21-42,88
Orçay Ortaköy Çay Sanayi18,729,99

Orge Enerji Elektrik7,19-0,6955,88
Orma Orman Mahsulleri37,50-1,32154,76
Osmanlı Menkul28,502,15-7,30
Ostim Endüstriyel Yat1,85-0,54-20,73
Otokar415,400,1436,52
Oyak Çimento8,140,49-7,29
Oyak Yat. Ort.7,87-0,6314,02
Oyak Yatırım Menkul39,400,25

Oylum Sınai Yatırımlar8,28-2,9375,80
Özak GMYO6,55-1,6528,43
Özbal Çelik Boru23,020,88251,45
Özderici GMYO1,80-1,10-18,92
Özerden Plastik8,512,90-5,44
Pamel Elektrik71,40-0,83234,90
Panora GMYO8,350,0042,23
Papilon Savunma15,900,06-30,07
Park Elek.Madencilik6,72-3,4525,14
Parsan36,34-0,4949,55
PC İletişim ve Medya Hizmetleri15,279,94

Pegasus96,452,1229,29
Peker GMYO1,269,57-46,14
Penguen Gıda4,771,92-5,54
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım359,102,60

Pera GMYO1,432,14-18,37
Pergamon Dış Ticaret27,66-0,8650,91
Petkim8,43-0,2469,28
Petrokent Turizm5.380,009,22493,56
Pınar Et ve Un21,38-0,28-2,30
Pınar Su3,890,78-4,29
Pınar Süt19,690,97-12,68
Plastikkart19,560,5737,32
Polisan Holding3,180,63-17,29
Politeknik Metal450,00-0,0710,91
Prizma Press Matbaacılık4,02-0,25-26,64
QNB Finans Fin. Kir.108,709,96-13,25
QNB Finansbank57,759,38-17,91
QUA Granite Hayal Yapı14,510,07

Rainbow Polikarbonat11,979,92

Ral Yatırım Holding12,63-9,98184,46
Ray Sigorta16,117,694,27
Reysaş GMYO3,86-0,7719,07
Reysaş Lojistik5,83-0,8512,68
Rhea Girişim2,02-1,46-45,70
Rodrigo Tekstil14,440,635,32
Royal Halı3,382,42-1,74
RTA Laboratuvarları22,14-0,36-26,88
Sabancı Holding14,000,6526,97
Safkar Ege Soğutmacılık8,21-0,73-24,54
Sanel Mühendislik5,19-1,1451,75
Sanifoam Sünger35,00-1,13157,35
Sanko Pazarlama10,78-0,0916,32
Saray Matbaacılık4,74-4,82-45,95
Sarkuysan20,061,31130,64
Sasa Polyester46,061,19207,39
Say Yenilenebilir Enerji29,322,23244,54
Sekuro Plastik20,50-1,1646,85
Selçuk Ecza Deposu11,611,40-13,56
Selçuk Gıda5,310,386,63
Selva Gıda Sanayi11,80-1,01

Senkron Güvenlik22,98-0,09-12,49
Serve Film Prodüksiyon13,70-0,36-14,38
Servet GMYO103,00-0,8731,38
Seyitler Kimya16,131,9019,81
Silverline Endüstri5,74-0,17-33,26
Sinpaş GMYO4,350,004,07
Smartiks Yazılım5,57-1,59-37,13
Sodaş Sodyum Sanayii27,80-3,615,56
Söktaş3,000,00-7,71
Sönmez Filament40,204,80-24,42
Sönmez Pamuklu10,367,47-29,79
Sumaş Suni Tahta88,654,2973,79
Şeker Fin. Kir.5,561,28-13,13
Şekerbank1,230,00-18,54
Şişe Cam14,317,2799,87
Şok Marketler Ticaret15,151,0021,39
T. Halk Bankası5,13-0,58-7,73
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,180,27-28,59
T.S.K.B.1,640,61-6,10
T.Tuborg22,800,8828,59
Taç Tarım Ürünleri28,440,00170,09
Tat Gıda12,070,004,40
TAV Havalimanları34,802,0563,38
Tek-Art Turizm1,460,69-27,72
Tekfen Holding20,142,0322,81
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,790,00-10,04
Temapol Polimer Plastik17,70-0,8453,91
Tetamat Gıda Yatırımları258,00-4,4419,28
TGS Dış Ticaret16,33-0,2428,48
Tofaş Oto. Fab.89,500,56189,54
Torunlar GMYO4,592,6817,69
Trabzon Liman41,70-4,4929,83
Trabzonspor Sportif7,08-1,67190,16
Trend GMYO6,921,47-44,95
TSKB GMYO3,090,65-35,98
Tuğçelik18,633,16130,57
Tukaş8,60-0,23-11,25
Turcas Petrol4,20-0,24-13,40
Tureks Turizm Taşımacılık18,155,89

Turkcell20,18-0,8835,29
Tümosan Motor ve Traktör20,382,0544,85
Tüpraş159,601,6647,78
Türk Hava Yolları19,253,0049,11
Türk İlaç Serum12,16-2,49

Türk Prysmian Kablo62,850,00421,04
Türk Telekom10,602,6134,19
Türk Traktör220,801,4229,60
Türker Proje Gayrimenkul141,201,2225,07
Türkiye Sigorta5,691,43-7,90
Ufuk Yatırım22,26-0,0966,12
Ulaşlar Turizm Yat.3,681,38-13,21
Ulusal Faktoring2,490,40

Ulusoy Elektrik58,400,6913,73
Ulusoy Un Sanayi6,88-0,5835,21
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,92-0,52-17,95
Utopya Turizm17,00-1,16-56,19
Uzertaş Boya41,726,76-26,29
Ülker Bisküvi21,640,37-3,04
Ünlü Yatırım Holding5,910,85

Vakıf Fin. Kir.6,085,9278,40
Vakıf GMYO1,92-0,52-19,96
Vakıf Yat. Ort.6,35-1,24-13,72
Vakıflar Bankası3,97-0,75-15,71
Vakko Tekstil10,97-1,7975,06
Vanet Gıda6,67-1,91-13,71
VBT Yazılım23,061,14

Verusa Holding58,350,6029,44
Verusaturk Girisim25,58-1,2496,04
Vestel28,280,3570,53
Vestel Beyaz Eşya7,640,2672,13
Viking Kağıt7,11-2,34-21,00
Yapı ve Kredi Bank.3,52-0,8517,45
Yaprak Süt ve Besi Çift.32,260,19-10,86
Yataş13,59-0,07-3,96
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,30-0,30-25,00
Yeni Gimat GMYO18,370,3358,47
Yeo Teknoloji62,506,02

Yeşil GMYO0,950,00-31,16
Yeşil Yapı1,09-0,91-40,76
Yeşil Yatırım Holding2,110,96-50,66
Yibitaş İnşaat Malzeme13.370,100,17-14,30
Yonga Mobilya28,00-1,75-6,01
Yükselen Çelik6,56-0,9126,27
Yünsa13,71-1,15-1,31
Ziraat GMYO2,641,15

Zorlu Enerji1,86-0,53-26,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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