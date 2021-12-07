Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 342.861,20 68,64 İş Bankası (B) 47.999,90 -5,88 18,52 İş Bankası (C) 7,24 -0,82 6,59 İş Bankası (Kur.) 550.000,00 44,74 İş Fin.Kir. 3,59 1,13 -6,99 İş Girişim 9,03 2,38 -52,35 İş GMYO 2,74 1,11 7,87 İş Y. Men. Değ. 20,34 1,40 22,55 İş Yat. Ort. 3,08 1,65 -8,42 İşbir Holding 50,00 9,89 -6,85 İşbir Sentetik Dokuma 12,49 6,48 Işık Plastik 5,58 1,45 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,02 2,00 -10,53 İttifak Holding 1,45 0,69 -34,98 İz Hayvancılık Tarım 21,00 -2,05 16,67 İzmir Demir Çelik 2,74 1,11 -17,21 İzmir Fırça 7,35 5,45 32,19 Jantsa Jant Sanayi 73,20 7,02 76,61 Kafein Yazılım 23,10 -0,69 8,25 Kalekim Kimyevi Maddeler 18,91 0,05 Kaplamin 29,36 -1,14 -13,14 Kardemir (A) 8,69 2,24 46,05 Kardemir (B) 8,68 2,36 64,71 Kardemir (D) 9,61 3,33 66,26 Karel Elektronik 12,03 4,07 78,90 Karsan Otomotiv 4,48 2,05 37,85 Karsu Tekstil 9,02 -0,77 5,50 Kartal Yenilenebilir Enerji 16,40 2,63 Kartonsan 66,50 1,14 -29,76 Katmerciler Ekipman 1,63 -0,61 -5,90 Kent Gıda 190,30 0,00 -46,48 Kerevitaş Gıda 5,21 0,19 -20,82 Kervan Gıda 13,13 0,92 28,28 Kervansaray Yat. Holding 0,65 1,56 -48,41 Kiler GMYO 2,22 -9,39 -11,55 Kızılbük GYO 29,94 -0,53 Klimasan Klima 11,10 -2,29 31,55 Koç Holding 31,56 1,02 54,31 Konfrut Gıda 4,62 1,76 9,35 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 74,45 2,69 215,47 Konya Çimento 1.073,70 -0,12 -4,98 Konya Kağıt 8,01 1,26 Koray GMYO 7,07 0,28 58,88 Kordsa Teknik Tekstil 36,06 0,45 131,90 Koza Altın 135,40 -1,17 40,02 Koza Madencilik 21,38 -0,37 38,02 Körfez GMYO 6,63 1,84 14,31 Kristal Kola 1,67 0,00 -45,34 Kron Telekomünikasyon 42,94 1,04 16,56 Kuştur Kuşadası Turizm 249,00 6,46 58,30 Kuyas Yatırım 4,06 1,75 76,52 Kütahya Porselen 115,70 3,40 129,34 Kütahya Şeker Fabrikası 31,12 -3,23 Lider Faktoring 4,21 -0,24 23,46 Link Bilgisayar 32,34 0,81 2,35 Logo Yazılım 47,74 -1,85 53,31 Lokman Hekim Sağlık 13,93 5,45 98,10 Lüks Kadife 61,15 4,98 112,96 Makina Takım 3,78 -1,82 10,85 Manas Enerji Yönetimi 17,34 -1,14 Margün Enerji 10,15 0,30 Marka Yatırım Holding 3,94 0,77 -38,72 Marmaris Altınyunus 234,60 6,20 111,16 Marshall 253,40 0,48 -17,38 Martı GMYO 1,01 1,00 -60,45 Martı Otel 1,88 1,08 -11,74 Matriks Bilgi Dağıtım 24,66 0,65 Mavi Giyim 77,40 -0,13 49,97 Mazhar Zorlu Holding 31,68 -1,12 0,64 Meditera Tıbbi Malzeme 39,94 1,58 Mega Polietilen 7,25 -5,97 -5,35 Menderes Tekstil 2,45 -0,81 -20,71 Mercan Kimya 10,85 4,43 Merit Turizm 26,20 0,77 152,91 Merko Gıda 6,08 4,29 -29,63 Metemtur Yatırım 3,83 7,28 -52,63 Metro Holding 1,18 0,00 -36,97 Metro Petrol ve Tesisleri 2,48 0,40 -14,19 Metro Yatırım Ortaklığı 1,81 0,00 -22,32 Mia Teknoloji 32,94 3,98 Migros Ticaret 42,98 0,33 0,42 Milpa 4,29 -1,15 -6,74 Mistral GMYO 4,76 -1,04 1,80 MLP Sağlık 34,34 -1,38 72,82 MMC San. ve Tic. Yat. 5,55 0,00 20,65 Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,73 -1,14 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,86 -1,26 -33,67 Mondi Tire Kutsan 10,64 -2,03 40,00 Nasmed Egepol 10,03 -0,69 Naturel Enerji 41,24 0,05 16,14 Naturelgaz 8,21 0,37 Net Holding 5,72 0,53 66,76 Netaş Telekom. 21,20 -0,38 -24,50 Niğbaş Niğde Beton 9,15 5,90 -82,40 Nuh Çimento 49,82 1,47 3,73 Nurol GMYO 6,87 -2,00 -5,76 Odaş Elektrik 1,67 1,21 -42,88 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 18,72 9,99 Orge Enerji Elektrik 7,19 -0,69 55,88 Orma Orman Mahsulleri 37,50 -1,32 154,76 Osmanlı Menkul 28,50 2,15 -7,30 Ostim Endüstriyel Yat 1,85 -0,54 -20,73 Otokar 415,40 0,14 36,52 Oyak Çimento 8,14 0,49 -7,29 Oyak Yat. Ort. 7,87 -0,63 14,02 Oyak Yatırım Menkul 39,40 0,25 Oylum Sınai Yatırımlar 8,28 -2,93 75,80 Özak GMYO 6,55 -1,65 28,43 Özbal Çelik Boru 23,02 0,88 251,45 Özderici GMYO 1,80 -1,10 -18,92 Özerden Plastik 8,51 2,90 -5,44 Pamel Elektrik 71,40 -0,83 234,90 Panora GMYO 8,35 0,00 42,23 Papilon Savunma 15,90 0,06 -30,07 Park Elek.Madencilik 6,72 -3,45 25,14 Parsan 36,34 -0,49 49,55 PC İletişim ve Medya Hizmetleri 15,27 9,94 Pegasus 96,45 2,12 29,29 Peker GMYO 1,26 9,57 -46,14 Penguen Gıda 4,77 1,92 -5,54 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 359,10 2,60 Pera GMYO 1,43 2,14 -18,37 Pergamon Dış Ticaret 27,66 -0,86 50,91 Petkim 8,43 -0,24 69,28 Petrokent Turizm 5.380,00 9,22 493,56 Pınar Et ve Un 21,38 -0,28 -2,30 Pınar Su 3,89 0,78 -4,29 Pınar Süt 19,69 0,97 -12,68 Plastikkart 19,56 0,57 37,32 Polisan Holding 3,18 0,63 -17,29 Politeknik Metal 450,00 -0,07 10,91 Prizma Press Matbaacılık 4,02 -0,25 -26,64 QNB Finans Fin. Kir. 108,70 9,96 -13,25 QNB Finansbank 57,75 9,38 -17,91 QUA Granite Hayal Yapı 14,51 0,07 Rainbow Polikarbonat 11,97 9,92 Ral Yatırım Holding 12,63 -9,98 184,46 Ray Sigorta 16,11 7,69 4,27 Reysaş GMYO 3,86 -0,77 19,07 Reysaş Lojistik 5,83 -0,85 12,68 Rhea Girişim 2,02 -1,46 -45,70 Rodrigo Tekstil 14,44 0,63 5,32 Royal Halı 3,38 2,42 -1,74 RTA Laboratuvarları 22,14 -0,36 -26,88 Sabancı Holding 14,00 0,65 26,97 Safkar Ege Soğutmacılık 8,21 -0,73 -24,54 Sanel Mühendislik 5,19 -1,14 51,75 Sanifoam Sünger 35,00 -1,13 157,35 Sanko Pazarlama 10,78 -0,09 16,32 Saray Matbaacılık 4,74 -4,82 -45,95 Sarkuysan 20,06 1,31 130,64 Sasa Polyester 46,06 1,19 207,39 Say Yenilenebilir Enerji 29,32 2,23 244,54 Sekuro Plastik 20,50 -1,16 46,85 Selçuk Ecza Deposu 11,61 1,40 -13,56 Selçuk Gıda 5,31 0,38 6,63 Selva Gıda Sanayi 11,80 -1,01 Senkron Güvenlik 22,98 -0,09 -12,49 Serve Film Prodüksiyon 13,70 -0,36 -14,38 Servet GMYO 103,00 -0,87 31,38 Seyitler Kimya 16,13 1,90 19,81 Silverline Endüstri 5,74 -0,17 -33,26 Sinpaş GMYO 4,35 0,00 4,07 Smartiks Yazılım 5,57 -1,59 -37,13 Sodaş Sodyum Sanayii 27,80 -3,61 5,56 Söktaş 3,00 0,00 -7,71 Sönmez Filament 40,20 4,80 -24,42 Sönmez Pamuklu 10,36 7,47 -29,79 Sumaş Suni Tahta 88,65 4,29 73,79 Şeker Fin. Kir. 5,56 1,28 -13,13 Şekerbank 1,23 0,00 -18,54 Şişe Cam 14,31 7,27 99,87 Şok Marketler Ticaret 15,15 1,00 21,39 T. Halk Bankası 5,13 -0,58 -7,73 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,18 0,27 -28,59 T.S.K.B. 1,64 0,61 -6,10 T.Tuborg 22,80 0,88 28,59 Taç Tarım Ürünleri 28,44 0,00 170,09 Tat Gıda 12,07 0,00 4,40 TAV Havalimanları 34,80 2,05 63,38 Tek-Art Turizm 1,46 0,69 -27,72 Tekfen Holding 20,14 2,03 22,81 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,79 0,00 -10,04 Temapol Polimer Plastik 17,70 -0,84 53,91 Tetamat Gıda Yatırımları 258,00 -4,44 19,28 TGS Dış Ticaret 16,33 -0,24 28,48 Tofaş Oto. Fab. 89,50 0,56 189,54 Torunlar GMYO 4,59 2,68 17,69 Trabzon Liman 41,70 -4,49 29,83 Trabzonspor Sportif 7,08 -1,67 190,16 Trend GMYO 6,92 1,47 -44,95 TSKB GMYO 3,09 0,65 -35,98 Tuğçelik 18,63 3,16 130,57 Tukaş 8,60 -0,23 -11,25 Turcas Petrol 4,20 -0,24 -13,40 Tureks Turizm Taşımacılık 18,15 5,89 Turkcell 20,18 -0,88 35,29 Tümosan Motor ve Traktör 20,38 2,05 44,85 Tüpraş 159,60 1,66 47,78 Türk Hava Yolları 19,25 3,00 49,11 Türk İlaç Serum 12,16 -2,49 Türk Prysmian Kablo 62,85 0,00 421,04 Türk Telekom 10,60 2,61 34,19 Türk Traktör 220,80 1,42 29,60 Türker Proje Gayrimenkul 141,20 1,22 25,07 Türkiye Sigorta 5,69 1,43 -7,90 Ufuk Yatırım 22,26 -0,09 66,12 Ulaşlar Turizm Yat. 3,68 1,38 -13,21 Ulusal Faktoring 2,49 0,40 Ulusoy Elektrik 58,40 0,69 13,73 Ulusoy Un Sanayi 6,88 -0,58 35,21 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,92 -0,52 -17,95 Utopya Turizm 17,00 -1,16 -56,19 Uzertaş Boya 41,72 6,76 -26,29 Ülker Bisküvi 21,64 0,37 -3,04 Ünlü Yatırım Holding 5,91 0,85 Vakıf Fin. Kir. 6,08 5,92 78,40 Vakıf GMYO 1,92 -0,52 -19,96 Vakıf Yat. Ort. 6,35 -1,24 -13,72 Vakıflar Bankası 3,97 -0,75 -15,71 Vakko Tekstil 10,97 -1,79 75,06 Vanet Gıda 6,67 -1,91 -13,71 VBT Yazılım 23,06 1,14 Verusa Holding 58,35 0,60 29,44 Verusaturk Girisim 25,58 -1,24 96,04 Vestel 28,28 0,35 70,53 Vestel Beyaz Eşya 7,64 0,26 72,13 Viking Kağıt 7,11 -2,34 -21,00 Yapı ve Kredi Bank. 3,52 -0,85 17,45 Yaprak Süt ve Besi Çift. 32,26 0,19 -10,86 Yataş 13,59 -0,07 -3,96 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,30 -0,30 -25,00 Yeni Gimat GMYO 18,37 0,33 58,47 Yeo Teknoloji 62,50 6,02 Yeşil GMYO 0,95 0,00 -31,16 Yeşil Yapı 1,09 -0,91 -40,76 Yeşil Yatırım Holding 2,11 0,96 -50,66 Yibitaş İnşaat Malzeme 13.370,10 0,17 -14,30 Yonga Mobilya 28,00 -1,75 -6,01 Yükselen Çelik 6,56 -0,91 26,27 Yünsa 13,71 -1,15 -1,31 Ziraat GMYO 2,64 1,15 Zorlu Enerji 1,86 -0,53 -26,45 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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