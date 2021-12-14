Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 377.147,30 85,50 İş Bankası (B) 53.000,00 6,43 30,86 İş Bankası (C) 8,31 4,92 22,34 İş Bankası (Kur.) 590.000,00 55,26 İş Fin.Kir. 3,94 1,29 2,07 İş Girişim 9,93 8,76 -47,60 İş GMYO 2,63 0,38 3,54 İş Y. Men. Değ. 22,86 1,87 37,73 İş Yat. Ort. 3,22 -0,62 -4,26 İşbir Holding 55,10 -9,89 2,65 İşbir Sentetik Dokuma 11,85 -0,92 Işık Plastik 5,47 1,11 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,01 1,00 -11,40 İttifak Holding 1,41 0,71 -36,77 İz Hayvancılık Tarım 20,92 0,38 16,22 İzmir Demir Çelik 2,93 0,00 -11,47 İzmir Fırça 7,19 0,84 29,32 Jantsa Jant Sanayi 75,90 -1,94 83,12 Kafein Yazılım 22,58 -0,53 5,81 Kalekim Kimyevi Maddeler 19,09 1,17 Kaplamin 29,82 2,12 -11,78 Kardemir (A) 10,62 1,53 78,49 Kardemir (B) 10,60 1,44 101,14 Kardemir (D) 11,62 1,40 101,04 Karel Elektronik 13,08 1,87 94,52 Karsan Otomotiv 4,34 0,70 33,54 Karsu Tekstil 9,23 -0,86 7,95 Kartal Yenilenebilir Enerji 14,95 -2,92 Kartonsan 64,30 -0,23 -32,08 Katmerciler Ekipman 1,55 0,00 -10,52 Kent Gıda 184,90 -1,49 -48,00 Kerevitaş Gıda 5,19 0,39 -21,12 Kervan Gıda 13,48 -1,46 31,70 Kervansaray Yat. Holding 0,64 0,00 -49,21 Kiler GMYO 2,03 -6,88 -19,12 Kızılbük GYO 29,80 -0,33 Klimasan Klima 12,30 -0,49 45,77 Koç Holding 34,56 2,01 68,98 Konfrut Gıda 4,96 -1,59 17,40 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 71,50 -1,38 202,97 Konya Çimento 1.187,00 -1,08 5,04 Konya Kağıt 7,95 -0,75 Koray GMYO 7,09 -3,27 59,33 Kordsa Teknik Tekstil 39,78 2,90 155,82 Koza Altın 144,20 0,28 49,12 Koza Madencilik 22,70 -0,18 46,55 Körfez GMYO 6,37 -0,78 9,83 Kristal Kola 1,70 1,80 -44,35 Kron Telekomünikasyon 43,16 3,55 17,16 Kuştur Kuşadası Turizm 245,10 0,00 55,82 Kuyas Yatırım 4,45 -1,55 93,48 Kütahya Porselen 113,80 -3,07 125,57 Kütahya Şeker Fabrikası 31,18 -0,51 Lider Faktoring 4,19 0,24 22,87 Link Bilgisayar 31,88 1,79 0,90 Logo Yazılım 50,75 0,30 62,97 Lokman Hekim Sağlık 13,40 -1,47 90,56 Lüks Kadife 60,00 -2,20 108,95 Makina Takım 3,68 -2,13 7,92 Manas Enerji Yönetimi 16,16 0,81 Margün Enerji 10,14 -0,39 Marka Yatırım Holding 3,93 -1,50 -38,88 Marmaris Altınyunus 254,30 -3,31 128,89 Marshall 261,00 -1,66 -14,90 Martı GMYO 1,02 2,00 -60,06 Martı Otel 1,82 0,55 -14,55 Matriks Bilgi Dağıtım 23,72 -0,59 Mavi Giyim 77,85 -2,93 50,85 Mazhar Zorlu Holding 34,30 0,53 8,96 Meditera Tıbbi Malzeme 42,98 1,51 Mega Polietilen 6,28 -1,57 -18,02 Menderes Tekstil 2,46 -1,60 -20,39 Mercan Kimya 10,70 -1,38 Merit Turizm 33,64 7,82 224,73 Merko Gıda 5,79 2,30 -32,99 Metemtur Yatırım 3,82 -5,68 -52,75 Metro Holding 1,16 -1,69 -38,04 Metro Petrol ve Tesisleri 2,49 -0,40 -13,84 Metro Yatırım Ortaklığı 1,83 -0,54 -19,71 Mia Teknoloji 36,40 7,44 Migros Ticaret 45,76 2,10 6,92 Milpa 4,24 0,24 -7,83 Mistral GMYO 4,45 -0,89 -4,83 MLP Sağlık 34,54 0,64 73,83 MMC San. ve Tic. Yat. 3,80 -3,55 -17,39 Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,71 -0,58 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 9,32 -4,70 -21,35 Mondi Tire Kutsan 11,61 -1,44 52,76 Nasmed Egepol 8,77 6,43 Naturel Enerji 40,68 -1,12 14,57 Naturelgaz 8,00 0,25 Net Holding 6,02 2,03 75,51 Netaş Telekom. 20,84 1,17 -25,78 Niğbaş Niğde Beton 15,21 9,98 -70,75 Nuh Çimento 48,00 -0,95 -0,06 Nurol GMYO 8,58 -2,83 17,70 Odaş Elektrik 1,58 0,00 -45,95 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 23,46 9,93 Orge Enerji Elektrik 7,25 1,83 57,18 Orma Orman Mahsulleri 36,20 -5,24 145,92 Osmanlı Menkul 33,74 0,60 9,74 Ostim Endüstriyel Yat 1,85 1,09 -20,73 Otokar 423,50 0,83 39,18 Otto Holding 26,30 -0,75 149,76 Oyak Çimento 8,43 0,36 -3,99 Oyak Yat. Ort. 7,53 -0,26 9,10 Oyak Yatırım Menkul 43,18 -0,46 Oylum Sınai Yatırımlar 8,50 0,12 80,47 Özak GMYO 7,29 2,82 42,94 Özbal Çelik Boru 22,92 -0,52 249,92 Özderici GMYO 1,79 -0,56 -19,37 Özerden Plastik 8,02 -0,12 -10,89 Pamel Elektrik 73,05 -1,68 242,64 Panora GMYO 9,20 4,31 56,71 Papilon Savunma 14,99 -1,25 -34,08 Park Elek.Madencilik 6,40 -1,23 19,18 Parsan 36,92 0,05 51,93 PC İletişim ve Medya Hizmetleri 13,72 -0,94 Pegasus 102,50 -1,35 37,40 Peker GMYO 1,08 -0,92 -53,83 Penguen Gıda 4,19 -1,87 -17,03 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 419,90 3,04 Pera GMYO 1,37 0,00 -21,79 Pergamon Dış Ticaret 26,94 -2,53 46,98 Petkim 10,11 1,71 103,01 Petrokent Turizm 5.000,10 -0,23 451,64 Pınar Et ve Un 22,32 -0,80 1,99 Pınar Su 3,87 -0,51 -4,78 Pınar Süt 21,36 -0,19 -5,28 Plastikkart 18,58 -1,33 30,44 Polisan Holding 3,30 0,61 -14,17 Politeknik Metal 522,80 -1,32 28,86 Prizma Press Matbaacılık 4,11 0,98 -25,00 QNB Finans Fin. Kir. 87,00 -1,69 -30,57 QNB Finansbank 44,02 0,00 -37,43 QUA Granite Hayal Yapı 14,64 -1,41 Rainbow Polikarbonat 13,56 -5,31 Ral Yatırım Holding 14,16 -5,47 218,92 Ray Sigorta 14,45 -1,77 -6,47 Reysaş GMYO 3,85 0,79 18,76 Reysaş Lojistik 5,75 0,52 11,13 Rhea Girişim 2,07 -0,96 -44,35 Rodrigo Tekstil 15,03 -0,20 9,63 Royal Halı 3,49 0,87 1,45 RTA Laboratuvarları 22,10 -0,63 -27,01 Sabancı Holding 15,22 2,15 38,04 Safkar Ege Soğutmacılık 8,11 0,12 -25,46 Sanel Mühendislik 5,16 -1,53 50,88 Sanifoam Sünger 33,18 -1,95 143,97 Sanko Pazarlama 10,46 0,48 12,86 Saray Matbaacılık 4,26 -2,29 -51,43 Sarkuysan 22,62 -0,26 160,08 Sasa Polyester 51,35 5,70 242,69 Say Yenilenebilir Enerji 30,24 -0,85 255,35 Sekuro Plastik 19,53 -0,76 39,90 Selçuk Ecza Deposu 12,36 3,87 -7,98 Selçuk Gıda 4,90 -1,01 -1,61 Selva Gıda Sanayi 10,58 2,62 Senkron Güvenlik 25,30 -2,92 -3,66 Serve Film Prodüksiyon 13,80 -0,72 -13,75 Servet GMYO 100,90 -2,23 28,70 Seyitler Kimya 15,56 0,91 15,57 Silverline Endüstri 5,58 -1,06 -35,12 Sinpaş GMYO 4,08 0,00 -2,39 Smartiks Yazılım 5,61 -0,88 -36,68 Sodaş Sodyum Sanayii 36,30 10,00 37,83 Söktaş 2,96 0,00 -8,94 Sönmez Filament 41,38 9,99 -22,20 Sönmez Pamuklu 10,20 1,80 -30,88 Sumaş Suni Tahta 86,10 0,12 68,79 Şeker Fin. Kir. 5,46 5,20 -14,69 Şekerbank 1,26 2,44 -16,56 Şişe Cam 16,29 0,93 127,53 Şok Marketler Ticaret 16,25 -0,12 30,21 T. Halk Bankası 5,71 5,74 2,70 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,80 4,05 -16,50 T.S.K.B. 1,69 2,42 -3,23 T.Tuborg 22,82 0,09 28,70 Tat Gıda 12,49 -0,08 8,03 TAV Havalimanları 38,36 -2,04 80,09 Tek-Art Turizm 1,45 -2,68 -28,22 Tekfen Holding 24,08 1,09 46,83 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,78 0,65 -10,16 Temapol Polimer Plastik 16,85 2,62 46,52 Tetamat Gıda Yatırımları 253,00 -0,78 16,97 TGS Dış Ticaret 16,51 -0,96 29,90 Tofaş Oto. Fab. 92,05 -0,49 197,79 Torunlar GMYO 4,74 2,60 21,54 Trabzon Liman 41,82 0,19 30,20 Trabzonspor Sportif 6,99 3,86 186,48 Trend GMYO 6,86 -0,87 -45,43 TSKB GMYO 3,05 -0,65 -36,81 Tuğçelik 16,08 -6,62 99,01 Tukaş 8,24 0,61 -14,96 Turcas Petrol 4,50 -0,66 -7,22 Tureks Turizm Taşımacılık 13,49 -0,74 Turkcell 21,26 3,00 42,53 Tümosan Motor ve Traktör 21,68 2,46 54,09 Tüpraş 189,20 0,32 75,19 Türk Hava Yolları 22,80 0,71 76,61 Türk İlaç Serum 12,19 -0,89 Türk Prysmian Kablo 66,00 8,46 447,15 Türk Telekom 11,04 1,47 39,76 Türk Traktör 236,00 1,51 38,52 Türker Proje Gayrimenkul 136,40 -1,37 20,81 Türkiye Sigorta 5,95 0,85 -3,69 Ufuk Yatırım 19,29 -0,52 43,96 Ulaşlar Turizm Yat. 3,67 0,00 -13,44 Ulusal Faktoring 2,47 -1,59 Ulusoy Elektrik 68,20 -3,60 32,81 Ulusoy Un Sanayi 6,98 -0,43 37,17 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,92 0,00 -17,95 Utopya Turizm 15,00 9,97 -61,34 Uzertaş Boya 34,52 -4,43 -39,01 Ülker Bisküvi 22,32 0,72 0,01 Ünlü Yatırım Holding 6,23 3,15 Vakıf Fin. Kir. 5,80 -0,51 70,19 Vakıf GMYO 1,91 0,00 -20,38 Vakıf Yat. Ort. 6,06 0,17 -17,66 Vakıflar Bankası 4,32 4,60 -8,28 Vakko Tekstil 11,40 1,15 81,92 Vanet Gıda 6,18 0,82 -20,05 VBT Yazılım 23,46 -0,51 Verusa Holding 54,65 -0,55 21,23 Verusaturk Girisim 24,46 -0,89 87,46 Vestel 30,34 0,07 82,95 Vestel Beyaz Eşya 8,12 0,62 82,94 Viking Kağıt 7,31 -0,81 -18,78 Yapı ve Kredi Bank. 3,90 4,56 30,12 Yaprak Süt ve Besi Çift. 34,02 0,65 -6,00 Yataş 13,46 -0,66 -4,88 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,19 -0,62 -27,50 Yeni Gimat GMYO 19,88 1,43 71,50 Yeo Teknoloji 58,90 1,55 Yeşil GMYO 0,95 1,06 -31,16 Yeşil Yapı 1,08 0,93 -41,30 Yeşil Yatırım Holding 2,08 0,00 -51,36 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.799,90 -0,55 1,28 Yonga Mobilya 28,00 0,36 -6,01 Yükselen Çelik 6,55 0,61 26,07 Yünsa 13,91 -1,90 0,13 Ziraat GMYO 2,96 3,50 Zorlu Enerji 1,82 0,00 -28,03 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

Son Dakika

Gelecekten geldim diyen adamdan yeni açıklama: 2022'de bir insan dünyaya inecek, ondan yararlanın

CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi

En son 1970 yılında görülen ve nesli tükendiği sanılan Anadolu Parsı ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz

At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar

"Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü!

Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu

Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor