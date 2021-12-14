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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

14.12.2021 13:31
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)53.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)377.147,30

85,50
İş Bankası (B)53.000,006,4330,86
İş Bankası (C)8,314,9222,34
İş Bankası (Kur.)590.000,00

55,26
İş Fin.Kir.3,941,292,07
İş Girişim9,938,76-47,60
İş GMYO2,630,383,54
İş Y. Men. Değ.22,861,8737,73
İş Yat. Ort.3,22-0,62-4,26
İşbir Holding55,10-9,892,65
İşbir Sentetik Dokuma11,85-0,92

Işık Plastik5,471,11

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,011,00-11,40
İttifak Holding1,410,71-36,77
İz Hayvancılık Tarım20,920,3816,22
İzmir Demir Çelik2,930,00-11,47
İzmir Fırça7,190,8429,32
Jantsa Jant Sanayi75,90-1,9483,12
Kafein Yazılım22,58-0,535,81
Kalekim Kimyevi Maddeler19,091,17

Kaplamin29,822,12-11,78
Kardemir (A)10,621,5378,49
Kardemir (B)10,601,44101,14
Kardemir (D)11,621,40101,04
Karel Elektronik13,081,8794,52
Karsan Otomotiv4,340,7033,54
Karsu Tekstil9,23-0,867,95
Kartal Yenilenebilir Enerji14,95-2,92

Kartonsan64,30-0,23-32,08
Katmerciler Ekipman1,550,00-10,52
Kent Gıda184,90-1,49-48,00
Kerevitaş Gıda5,190,39-21,12
Kervan Gıda13,48-1,4631,70
Kervansaray Yat. Holding0,640,00-49,21
Kiler GMYO2,03-6,88-19,12
Kızılbük GYO29,80-0,33

Klimasan Klima12,30-0,4945,77
Koç Holding34,562,0168,98
Konfrut Gıda4,96-1,5917,40
Kontrolmatik Teknoloji Enerji71,50-1,38202,97
Konya Çimento1.187,00-1,085,04
Konya Kağıt7,95-0,75

Koray GMYO7,09-3,2759,33
Kordsa Teknik Tekstil39,782,90155,82
Koza Altın144,200,2849,12
Koza Madencilik22,70-0,1846,55
Körfez GMYO6,37-0,789,83
Kristal Kola1,701,80-44,35
Kron Telekomünikasyon43,163,5517,16
Kuştur Kuşadası Turizm245,100,0055,82
Kuyas Yatırım4,45-1,5593,48
Kütahya Porselen113,80-3,07125,57
Kütahya Şeker Fabrikası31,18-0,51

Lider Faktoring4,190,2422,87
Link Bilgisayar31,881,790,90
Logo Yazılım50,750,3062,97
Lokman Hekim Sağlık13,40-1,4790,56
Lüks Kadife60,00-2,20108,95
Makina Takım3,68-2,137,92
Manas Enerji Yönetimi16,160,81

Margün Enerji10,14-0,39

Marka Yatırım Holding3,93-1,50-38,88
Marmaris Altınyunus254,30-3,31128,89
Marshall261,00-1,66-14,90
Martı GMYO1,022,00-60,06
Martı Otel1,820,55-14,55
Matriks Bilgi Dağıtım23,72-0,59

Mavi Giyim77,85-2,9350,85
Mazhar Zorlu Holding34,300,538,96
Meditera Tıbbi Malzeme42,981,51

Mega Polietilen6,28-1,57-18,02
Menderes Tekstil2,46-1,60-20,39
Mercan Kimya10,70-1,38

Merit Turizm33,647,82224,73
Merko Gıda5,792,30-32,99
Metemtur Yatırım3,82-5,68-52,75
Metro Holding1,16-1,69-38,04
Metro Petrol ve Tesisleri2,49-0,40-13,84
Metro Yatırım Ortaklığı1,83-0,54-19,71
Mia Teknoloji36,407,44

Migros Ticaret45,762,106,92
Milpa4,240,24-7,83
Mistral GMYO4,45-0,89-4,83
MLP Sağlık34,540,6473,83
MMC San. ve Tic. Yat.3,80-3,55-17,39
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,71-0,58

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj9,32-4,70-21,35
Mondi Tire Kutsan11,61-1,4452,76
Nasmed Egepol8,776,43

Naturel Enerji40,68-1,1214,57
Naturelgaz8,000,25

Net Holding6,022,0375,51
Netaş Telekom.20,841,17-25,78
Niğbaş Niğde Beton15,219,98-70,75
Nuh Çimento48,00-0,95-0,06
Nurol GMYO8,58-2,8317,70
Odaş Elektrik1,580,00-45,95
Orçay Ortaköy Çay Sanayi23,469,93

Orge Enerji Elektrik7,251,8357,18
Orma Orman Mahsulleri36,20-5,24145,92
Osmanlı Menkul33,740,609,74
Ostim Endüstriyel Yat1,851,09-20,73
Otokar423,500,8339,18
Otto Holding26,30-0,75149,76
Oyak Çimento8,430,36-3,99
Oyak Yat. Ort.7,53-0,269,10
Oyak Yatırım Menkul43,18-0,46

Oylum Sınai Yatırımlar8,500,1280,47
Özak GMYO7,292,8242,94
Özbal Çelik Boru22,92-0,52249,92
Özderici GMYO1,79-0,56-19,37
Özerden Plastik8,02-0,12-10,89
Pamel Elektrik73,05-1,68242,64
Panora GMYO9,204,3156,71
Papilon Savunma14,99-1,25-34,08
Park Elek.Madencilik6,40-1,2319,18
Parsan36,920,0551,93
PC İletişim ve Medya Hizmetleri13,72-0,94

Pegasus102,50-1,3537,40
Peker GMYO1,08-0,92-53,83
Penguen Gıda4,19-1,87-17,03
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım419,903,04

Pera GMYO1,370,00-21,79
Pergamon Dış Ticaret26,94-2,5346,98
Petkim10,111,71103,01
Petrokent Turizm5.000,10-0,23451,64
Pınar Et ve Un22,32-0,801,99
Pınar Su3,87-0,51-4,78
Pınar Süt21,36-0,19-5,28
Plastikkart18,58-1,3330,44
Polisan Holding3,300,61-14,17
Politeknik Metal522,80-1,3228,86
Prizma Press Matbaacılık4,110,98-25,00
QNB Finans Fin. Kir.87,00-1,69-30,57
QNB Finansbank44,020,00-37,43
QUA Granite Hayal Yapı14,64-1,41

Rainbow Polikarbonat13,56-5,31

Ral Yatırım Holding14,16-5,47218,92
Ray Sigorta14,45-1,77-6,47
Reysaş GMYO3,850,7918,76
Reysaş Lojistik5,750,5211,13
Rhea Girişim2,07-0,96-44,35
Rodrigo Tekstil15,03-0,209,63
Royal Halı3,490,871,45
RTA Laboratuvarları22,10-0,63-27,01
Sabancı Holding15,222,1538,04
Safkar Ege Soğutmacılık8,110,12-25,46
Sanel Mühendislik5,16-1,5350,88
Sanifoam Sünger33,18-1,95143,97
Sanko Pazarlama10,460,4812,86
Saray Matbaacılık4,26-2,29-51,43
Sarkuysan22,62-0,26160,08
Sasa Polyester51,355,70242,69
Say Yenilenebilir Enerji30,24-0,85255,35
Sekuro Plastik19,53-0,7639,90
Selçuk Ecza Deposu12,363,87-7,98
Selçuk Gıda4,90-1,01-1,61
Selva Gıda Sanayi10,582,62

Senkron Güvenlik25,30-2,92-3,66
Serve Film Prodüksiyon13,80-0,72-13,75
Servet GMYO100,90-2,2328,70
Seyitler Kimya15,560,9115,57
Silverline Endüstri5,58-1,06-35,12
Sinpaş GMYO4,080,00-2,39
Smartiks Yazılım5,61-0,88-36,68
Sodaş Sodyum Sanayii36,3010,0037,83
Söktaş2,960,00-8,94
Sönmez Filament41,389,99-22,20
Sönmez Pamuklu10,201,80-30,88
Sumaş Suni Tahta86,100,1268,79
Şeker Fin. Kir.5,465,20-14,69
Şekerbank1,262,44-16,56
Şişe Cam16,290,93127,53
Şok Marketler Ticaret16,25-0,1230,21
T. Halk Bankası5,715,742,70
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,804,05-16,50
T.S.K.B.1,692,42-3,23
T.Tuborg22,820,0928,70
Tat Gıda12,49-0,088,03
TAV Havalimanları38,36-2,0480,09
Tek-Art Turizm1,45-2,68-28,22
Tekfen Holding24,081,0946,83
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,780,65-10,16
Temapol Polimer Plastik16,852,6246,52
Tetamat Gıda Yatırımları253,00-0,7816,97
TGS Dış Ticaret16,51-0,9629,90
Tofaş Oto. Fab.92,05-0,49197,79
Torunlar GMYO4,742,6021,54
Trabzon Liman41,820,1930,20
Trabzonspor Sportif6,993,86186,48
Trend GMYO6,86-0,87-45,43
TSKB GMYO3,05-0,65-36,81
Tuğçelik16,08-6,6299,01
Tukaş8,240,61-14,96
Turcas Petrol4,50-0,66-7,22
Tureks Turizm Taşımacılık13,49-0,74

Turkcell21,263,0042,53
Tümosan Motor ve Traktör21,682,4654,09
Tüpraş189,200,3275,19
Türk Hava Yolları22,800,7176,61
Türk İlaç Serum12,19-0,89

Türk Prysmian Kablo66,008,46447,15
Türk Telekom11,041,4739,76
Türk Traktör236,001,5138,52
Türker Proje Gayrimenkul136,40-1,3720,81
Türkiye Sigorta5,950,85-3,69
Ufuk Yatırım19,29-0,5243,96
Ulaşlar Turizm Yat.3,670,00-13,44
Ulusal Faktoring2,47-1,59

Ulusoy Elektrik68,20-3,6032,81
Ulusoy Un Sanayi6,98-0,4337,17
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,920,00-17,95
Utopya Turizm15,009,97-61,34
Uzertaş Boya34,52-4,43-39,01
Ülker Bisküvi22,320,720,01
Ünlü Yatırım Holding6,233,15

Vakıf Fin. Kir.5,80-0,5170,19
Vakıf GMYO1,910,00-20,38
Vakıf Yat. Ort.6,060,17-17,66
Vakıflar Bankası4,324,60-8,28
Vakko Tekstil11,401,1581,92
Vanet Gıda6,180,82-20,05
VBT Yazılım23,46-0,51

Verusa Holding54,65-0,5521,23
Verusaturk Girisim24,46-0,8987,46
Vestel30,340,0782,95
Vestel Beyaz Eşya8,120,6282,94
Viking Kağıt7,31-0,81-18,78
Yapı ve Kredi Bank.3,904,5630,12
Yaprak Süt ve Besi Çift.34,020,65-6,00
Yataş13,46-0,66-4,88
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,19-0,62-27,50
Yeni Gimat GMYO19,881,4371,50
Yeo Teknoloji58,901,55

Yeşil GMYO0,951,06-31,16
Yeşil Yapı1,080,93-41,30
Yeşil Yatırım Holding2,080,00-51,36
Yibitaş İnşaat Malzeme15.799,90-0,551,28
Yonga Mobilya28,000,36-6,01
Yükselen Çelik6,550,6126,07
Yünsa13,91-1,900,13
Ziraat GMYO2,963,50

Zorlu Enerji1,820,00-28,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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