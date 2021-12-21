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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

21.12.2021 13:30
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)44.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)377.147,30

85,50
İş Bankası (B)44.550,00-10,0010,00
İş Bankası (C)7,721,5813,65
İş Bankası (Kur.)700.000,00

84,21
İş Fin.Kir.3,19-2,15-17,36
İş Girişim8,400,48-55,67
İş GMYO2,67-6,975,12
İş Y. Men. Değ.22,38-2,2734,84
İş Yat. Ort.3,010,67-10,50
İşbir Holding70,909,0832,08
İşbir Sentetik Dokuma12,170,58

Işık Plastik4,631,54

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,880,00-22,81
İttifak Holding1,28-1,54-42,60
İz Hayvancılık Tarım19,094,776,06
İzmir Demir Çelik2,47-2,76-25,37
İzmir Fırça6,245,7612,23
Jantsa Jant Sanayi64,50-0,4655,62
Kafein Yazılım19,57-1,01-8,29
Kalekim Kimyevi Maddeler17,34-0,46

Kaplamin24,880,57-26,39
Kardemir (A)9,05-8,0352,10
Kardemir (B)9,00-8,1670,78
Kardemir (D)10,45-8,8980,80
Karel Elektronik12,23-6,3681,88
Karsan Otomotiv3,61-2,1711,08
Karsu Tekstil7,970,38-6,78
Kartal Yenilenebilir Enerji13,332,30

Kartonsan55,65-0,98-41,22
Katmerciler Ekipman1,330,76-23,22
Kent Gıda176,302,32-50,42
Kerevitaş Gıda4,76-2,86-27,66
Kervan Gıda12,55-3,4622,61
Kervansaray Yat. Holding0,625,08-50,79
Kiler GMYO1,770,00-29,48
Kızılbük GYO28,323,74

Klimasan Klima10,25-2,4721,48
Koç Holding30,20-9,4247,66
Konfrut Gıda4,701,0811,24
Kontrolmatik Teknoloji Enerji65,751,39178,60
Konya Çimento1.010,00-0,88-10,62
Konya Kağıt7,261,26

Koray GMYO6,201,1439,33
Kordsa Teknik Tekstil33,48-7,77115,31
Koza Altın124,80-9,7629,06
Koza Madencilik19,28-8,6324,47
Körfez GMYO7,065,0621,72
Kristal Kola1,660,61-45,66
Kron Telekomünikasyon37,98-1,093,09
Kuştur Kuşadası Turizm249,606,2158,68
Kuyas Yatırım3,71-0,8061,30
Kütahya Porselen102,502,65103,17
Kütahya Şeker Fabrikası28,302,91

Lider Faktoring4,181,9522,58
Link Bilgisayar27,941,31-11,57
Logo Yazılım44,28-2,6442,20
Lokman Hekim Sağlık13,253,3588,43
Lüks Kadife49,98-0,1474,06
Makina Takım3,040,33-10,85
Manas Enerji Yönetimi15,879,98

Margün Enerji9,181,21

Marka Yatırım Holding3,614,64-43,86
Marmaris Altınyunus292,000,00162,83
Marshall229,601,19-25,14
Martı GMYO0,892,30-65,15
Martı Otel1,78-0,56-16,43
Matriks Bilgi Dağıtım21,300,47

Mavi Giyim68,40-7,7532,53
Mazhar Zorlu Holding31,102,17-1,21
Meditera Tıbbi Malzeme45,30-4,23

Mega Polietilen5,450,55-28,85
Menderes Tekstil2,070,49-33,01
Mercan Kimya9,711,15

Merit Turizm28,701,06177,04
Merko Gıda4,57-0,65-47,11
Metemtur Yatırım3,430,88-57,58
Metro Holding1,210,83-35,37
Metro Petrol ve Tesisleri2,231,36-22,84
Metro Yatırım Ortaklığı1,63-1,21-28,49
Mia Teknoloji28,62-3,05

Migros Ticaret40,10-6,92-6,31
Milpa3,55-3,01-22,83
Mistral GMYO4,09-1,92-12,53
MLP Sağlık35,80-4,8480,17
MMC San. ve Tic. Yat.3,720,54-19,13
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,701,19

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,851,55-33,76
Mondi Tire Kutsan9,41-2,6923,82
Nasmed Egepol7,983,37

Naturel Enerji38,341,437,98
Naturelgaz7,030,57

Net Holding5,870,6971,14
Netaş Telekom.17,68-1,78-37,04
Niğbaş Niğde Beton13,42-9,99-74,19
Nuh Çimento45,461,84-5,35
Nurol GMYO7,152,14-1,92
Odaş Elektrik1,393,73-52,45
Orçay Ortaköy Çay Sanayi23,265,06

Orge Enerji Elektrik6,24-2,6535,28
Orma Orman Mahsulleri35,109,96138,45
Osmanlı Menkul27,16-0,66-11,66
Ostim Endüstriyel Yat1,571,95-32,73
Otokar375,10-4,4323,27
Otto Holding27,880,00164,77
Oyak Çimento7,16-1,65-18,45
Oyak Yat. Ort.6,901,92-0,03
Oyak Yatırım Menkul46,56-1,15

Oylum Sınai Yatırımlar5,25-9,6411,46
Özak GMYO6,23-4,5922,16
Özbal Çelik Boru23,182,11253,89
Özderici GMYO1,520,66-31,53
Özerden Plastik7,291,25-19,00
Pamel Elektrik86,40-3,30305,25
Panora GMYO8,92-3,6751,94
Papilon Savunma13,46-0,30-40,80
Park Elek.Madencilik6,42-1,2319,55
Parsan31,62-2,7130,12
Pasifik GYO13,62-3,13

PC İletişim ve Medya Hizmetleri11,612,65

Pegasus88,60-5,7418,77
Peker GMYO0,982,08-58,11
Penguen Gıda3,54-1,12-29,90
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım380,403,82

Pera GMYO1,241,64-29,21
Pergamon Dış Ticaret24,962,3836,18
Petkim8,79-8,3476,51
Petrokent Turizm7.289,008,33704,17
Pınar Et ve Un20,561,88-6,05
Pınar Su3,65-0,27-10,19
Pınar Süt18,51-1,39-17,91
Plastikkart18,25-1,5128,12
Polisan Holding2,93-1,35-23,79
Politeknik Metal510,101,9425,73
Prizma Press Matbaacılık3,59-0,28-34,49
QNB Finans Fin. Kir.89,953,87-28,21
QNB Finansbank42,841,52-39,10
QUA Granite Hayal Yapı12,88-0,46

Rainbow Polikarbonat11,25-0,18

Ral Yatırım Holding12,177,70174,10
Ray Sigorta12,271,57-20,58
Reysaş GMYO3,12-1,58-3,76
Reysaş Lojistik4,80-1,03-7,23
Rhea Girişim1,821,11-51,08
Rodrigo Tekstil19,550,8342,60
Royal Halı3,10-1,59-9,88
RTA Laboratuvarları21,24-3,28-29,85
Sabancı Holding13,30-9,4620,62
Safkar Ege Soğutmacılık7,191,41-33,92
Sanel Mühendislik5,050,4047,66
Sanifoam Sünger29,982,18120,44
Sanko Pazarlama9,20-2,13-0,73
Saray Matbaacılık3,83-1,79-56,33
Sarkuysan20,08-2,14130,87
Sasa Polyester48,88-5,18226,20
Say Yenilenebilir Enerji27,481,78222,91
Sekuro Plastik16,801,7620,34
Selçuk Ecza Deposu11,58-4,22-13,79
Selçuk Gıda4,261,43-14,46
Selva Gıda Sanayi14,109,98

Senkron Güvenlik22,920,00-12,72
Serve Film Prodüksiyon12,898,32-19,44
Servet GMYO84,10-1,757,27
Seyitler Kimya15,470,2614,90
Silverline Endüstri4,910,20-42,91
Sinpaş GMYO4,110,24-1,67
Smartiks Yazılım5,012,66-43,45
Sodaş Sodyum Sanayii32,120,0021,96
Söktaş2,450,82-24,63
Sönmez Filament40,003,09-24,79
Sönmez Pamuklu9,359,48-36,64
Sumaş Suni Tahta93,957,3184,18
Şeker Fin. Kir.5,090,59-20,47
Şekerbank1,100,92-27,15
Şişe Cam14,90-9,04108,11
Şok Marketler Ticaret13,08-3,894,81
T. Halk Bankası5,012,24-9,89
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası18,908,12-24,13
T.S.K.B.1,51-1,95-13,54
T.Tuborg20,00-7,4912,80
Tat Gıda11,68-2,991,03
TAV Havalimanları34,74-9,4463,10
Tek-Art Turizm1,24-1,59-38,61
Tekfen Holding22,00-9,9834,15
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,471,25-25,29
Temapol Polimer Plastik14,45-1,1625,65
Tetamat Gıda Yatırımları295,903,8236,80
TGS Dış Ticaret14,250,5612,12
Tofaş Oto. Fab.69,35-9,41124,35
Torunlar GMYO4,050,753,85
Trabzon Liman33,60-5,1912,80
Trabzonspor Sportif6,861,63181,15
Trend GMYO6,500,15-48,29
TSKB GMYO2,770,36-42,61
Tuğçelik14,26-7,1076,49
Tukaş7,11-1,25-26,63
Turcas Petrol4,05-0,49-16,49
Tureks Turizm Taşımacılık10,76-1,28

Turkcell19,42-8,4030,19
Tümosan Motor ve Traktör17,80-1,1726,51
Tüpraş166,50-9,8554,17
Türk Hava Yolları20,44-7,6858,33
Türk İlaç Serum12,131,34

Türk Prysmian Kablo59,209,83390,78
Türk Telekom10,73-1,6535,83
Türk Traktör201,50-4,9518,27
Türker Proje Gayrimenkul125,800,8811,43
Türkiye Sigorta5,082,42-17,77
Ufuk Yatırım18,54-10,0038,36
Ulaşlar Turizm Yat.3,393,99-20,05
Ulusal Faktoring2,400,42

Ulusoy Elektrik65,001,3326,58
Ulusoy Un Sanayi6,240,0022,63
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,631,24-30,34
Utopya Turizm13,503,05-65,21
Uzertaş Boya31,92-2,09-43,60
Ülker Bisküvi18,73-3,80-16,08
Ünlü Yatırım Holding5,60-4,27

Vakıf Fin. Kir.3,3310,0863,12
Vakıf GMYO1,68-1,75-29,96
Vakıf Yat. Ort.5,763,04-21,74
Vakıflar Bankası3,924,26-16,77
Vakko Tekstil9,800,5156,39
Vanet Gıda5,440,37-29,62
VBT Yazılım20,080,90

Verusa Holding46,900,864,04
Verusaturk Girisim23,46-2,1779,79
Vestel26,36-3,9458,95
Vestel Beyaz Eşya7,81-4,6475,96
Viking Kağıt6,552,66-27,22
Yapı ve Kredi Bank.3,562,0118,78
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,761,22-17,77
Yataş11,73-1,01-17,10
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,11-0,96-29,32
Yeni Gimat GMYO21,640,9386,68
Yeo Teknoloji50,201,41

Yeşil GMYO0,820,00-40,58
Yeşil Yapı0,980,00-46,74
Yeşil Yatırım Holding1,870,00-56,27
Yibitaş İnşaat Malzeme14.724,305,18-5,61
Yonga Mobilya27,564,95-7,48
Yükselen Çelik5,48-2,145,48
Yünsa12,290,82-11,53
Ziraat GMYO2,615,67

Zorlu Enerji1,701,19-32,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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