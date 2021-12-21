Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|377.147,30
|85,50
|İş Bankası (B)
|44.550,00
|-10,00
|10,00
|İş Bankası (C)
|7,72
|1,58
|13,65
|İş Bankası (Kur.)
|700.000,00
|84,21
|İş Fin.Kir.
|3,19
|-2,15
|-17,36
|İş Girişim
|8,40
|0,48
|-55,67
|İş GMYO
|2,67
|-6,97
|5,12
|İş Y. Men. Değ.
|22,38
|-2,27
|34,84
|İş Yat. Ort.
|3,01
|0,67
|-10,50
|İşbir Holding
|70,90
|9,08
|32,08
|İşbir Sentetik Dokuma
|12,17
|0,58
|Işık Plastik
|4,63
|1,54
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,88
|0,00
|-22,81
|İttifak Holding
|1,28
|-1,54
|-42,60
|İz Hayvancılık Tarım
|19,09
|4,77
|6,06
|İzmir Demir Çelik
|2,47
|-2,76
|-25,37
|İzmir Fırça
|6,24
|5,76
|12,23
|Jantsa Jant Sanayi
|64,50
|-0,46
|55,62
|Kafein Yazılım
|19,57
|-1,01
|-8,29
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|17,34
|-0,46
|Kaplamin
|24,88
|0,57
|-26,39
|Kardemir (A)
|9,05
|-8,03
|52,10
|Kardemir (B)
|9,00
|-8,16
|70,78
|Kardemir (D)
|10,45
|-8,89
|80,80
|Karel Elektronik
|12,23
|-6,36
|81,88
|Karsan Otomotiv
|3,61
|-2,17
|11,08
|Karsu Tekstil
|7,97
|0,38
|-6,78
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|13,33
|2,30
|Kartonsan
|55,65
|-0,98
|-41,22
|Katmerciler Ekipman
|1,33
|0,76
|-23,22
|Kent Gıda
|176,30
|2,32
|-50,42
|Kerevitaş Gıda
|4,76
|-2,86
|-27,66
|Kervan Gıda
|12,55
|-3,46
|22,61
|Kervansaray Yat. Holding
|0,62
|5,08
|-50,79
|Kiler GMYO
|1,77
|0,00
|-29,48
|Kızılbük GYO
|28,32
|3,74
|Klimasan Klima
|10,25
|-2,47
|21,48
|Koç Holding
|30,20
|-9,42
|47,66
|Konfrut Gıda
|4,70
|1,08
|11,24
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|65,75
|1,39
|178,60
|Konya Çimento
|1.010,00
|-0,88
|-10,62
|Konya Kağıt
|7,26
|1,26
|Koray GMYO
|6,20
|1,14
|39,33
|Kordsa Teknik Tekstil
|33,48
|-7,77
|115,31
|Koza Altın
|124,80
|-9,76
|29,06
|Koza Madencilik
|19,28
|-8,63
|24,47
|Körfez GMYO
|7,06
|5,06
|21,72
|Kristal Kola
|1,66
|0,61
|-45,66
|Kron Telekomünikasyon
|37,98
|-1,09
|3,09
|Kuştur Kuşadası Turizm
|249,60
|6,21
|58,68
|Kuyas Yatırım
|3,71
|-0,80
|61,30
|Kütahya Porselen
|102,50
|2,65
|103,17
|Kütahya Şeker Fabrikası
|28,30
|2,91
|Lider Faktoring
|4,18
|1,95
|22,58
|Link Bilgisayar
|27,94
|1,31
|-11,57
|Logo Yazılım
|44,28
|-2,64
|42,20
|Lokman Hekim Sağlık
|13,25
|3,35
|88,43
|Lüks Kadife
|49,98
|-0,14
|74,06
|Makina Takım
|3,04
|0,33
|-10,85
|Manas Enerji Yönetimi
|15,87
|9,98
|Margün Enerji
|9,18
|1,21
|Marka Yatırım Holding
|3,61
|4,64
|-43,86
|Marmaris Altınyunus
|292,00
|0,00
|162,83
|Marshall
|229,60
|1,19
|-25,14
|Martı GMYO
|0,89
|2,30
|-65,15
|Martı Otel
|1,78
|-0,56
|-16,43
|Matriks Bilgi Dağıtım
|21,30
|0,47
|Mavi Giyim
|68,40
|-7,75
|32,53
|Mazhar Zorlu Holding
|31,10
|2,17
|-1,21
|Meditera Tıbbi Malzeme
|45,30
|-4,23
|Mega Polietilen
|5,45
|0,55
|-28,85
|Menderes Tekstil
|2,07
|0,49
|-33,01
|Mercan Kimya
|9,71
|1,15
|Merit Turizm
|28,70
|1,06
|177,04
|Merko Gıda
|4,57
|-0,65
|-47,11
|Metemtur Yatırım
|3,43
|0,88
|-57,58
|Metro Holding
|1,21
|0,83
|-35,37
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,23
|1,36
|-22,84
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,63
|-1,21
|-28,49
|Mia Teknoloji
|28,62
|-3,05
|Migros Ticaret
|40,10
|-6,92
|-6,31
|Milpa
|3,55
|-3,01
|-22,83
|Mistral GMYO
|4,09
|-1,92
|-12,53
|MLP Sağlık
|35,80
|-4,84
|80,17
|MMC San. ve Tic. Yat.
|3,72
|0,54
|-19,13
|Mobiltel İletişim Hizmetleri
|1,70
|1,19
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,85
|1,55
|-33,76
|Mondi Tire Kutsan
|9,41
|-2,69
|23,82
|Nasmed Egepol
|7,98
|3,37
|Naturel Enerji
|38,34
|1,43
|7,98
|Naturelgaz
|7,03
|0,57
|Net Holding
|5,87
|0,69
|71,14
|Netaş Telekom.
|17,68
|-1,78
|-37,04
|Niğbaş Niğde Beton
|13,42
|-9,99
|-74,19
|Nuh Çimento
|45,46
|1,84
|-5,35
|Nurol GMYO
|7,15
|2,14
|-1,92
|Odaş Elektrik
|1,39
|3,73
|-52,45
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|23,26
|5,06
|Orge Enerji Elektrik
|6,24
|-2,65
|35,28
|Orma Orman Mahsulleri
|35,10
|9,96
|138,45
|Osmanlı Menkul
|27,16
|-0,66
|-11,66
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,57
|1,95
|-32,73
|Otokar
|375,10
|-4,43
|23,27
|Otto Holding
|27,88
|0,00
|164,77
|Oyak Çimento
|7,16
|-1,65
|-18,45
|Oyak Yat. Ort.
|6,90
|1,92
|-0,03
|Oyak Yatırım Menkul
|46,56
|-1,15
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,25
|-9,64
|11,46
|Özak GMYO
|6,23
|-4,59
|22,16
|Özbal Çelik Boru
|23,18
|2,11
|253,89
|Özderici GMYO
|1,52
|0,66
|-31,53
|Özerden Plastik
|7,29
|1,25
|-19,00
|Pamel Elektrik
|86,40
|-3,30
|305,25
|Panora GMYO
|8,92
|-3,67
|51,94
|Papilon Savunma
|13,46
|-0,30
|-40,80
|Park Elek.Madencilik
|6,42
|-1,23
|19,55
|Parsan
|31,62
|-2,71
|30,12
|Pasifik GYO
|13,62
|-3,13
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri
|11,61
|2,65
|Pegasus
|88,60
|-5,74
|18,77
|Peker GMYO
|0,98
|2,08
|-58,11
|Penguen Gıda
|3,54
|-1,12
|-29,90
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|380,40
|3,82
|Pera GMYO
|1,24
|1,64
|-29,21
|Pergamon Dış Ticaret
|24,96
|2,38
|36,18
|Petkim
|8,79
|-8,34
|76,51
|Petrokent Turizm
|7.289,00
|8,33
|704,17
|Pınar Et ve Un
|20,56
|1,88
|-6,05
|Pınar Su
|3,65
|-0,27
|-10,19
|Pınar Süt
|18,51
|-1,39
|-17,91
|Plastikkart
|18,25
|-1,51
|28,12
|Polisan Holding
|2,93
|-1,35
|-23,79
|Politeknik Metal
|510,10
|1,94
|25,73
|Prizma Press Matbaacılık
|3,59
|-0,28
|-34,49
|QNB Finans Fin. Kir.
|89,95
|3,87
|-28,21
|QNB Finansbank
|42,84
|1,52
|-39,10
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,88
|-0,46
|Rainbow Polikarbonat
|11,25
|-0,18
|Ral Yatırım Holding
|12,17
|7,70
|174,10
|Ray Sigorta
|12,27
|1,57
|-20,58
|Reysaş GMYO
|3,12
|-1,58
|-3,76
|Reysaş Lojistik
|4,80
|-1,03
|-7,23
|Rhea Girişim
|1,82
|1,11
|-51,08
|Rodrigo Tekstil
|19,55
|0,83
|42,60
|Royal Halı
|3,10
|-1,59
|-9,88
|RTA Laboratuvarları
|21,24
|-3,28
|-29,85
|Sabancı Holding
|13,30
|-9,46
|20,62
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,19
|1,41
|-33,92
|Sanel Mühendislik
|5,05
|0,40
|47,66
|Sanifoam Sünger
|29,98
|2,18
|120,44
|Sanko Pazarlama
|9,20
|-2,13
|-0,73
|Saray Matbaacılık
|3,83
|-1,79
|-56,33
|Sarkuysan
|20,08
|-2,14
|130,87
|Sasa Polyester
|48,88
|-5,18
|226,20
|Say Yenilenebilir Enerji
|27,48
|1,78
|222,91
|Sekuro Plastik
|16,80
|1,76
|20,34
|Selçuk Ecza Deposu
|11,58
|-4,22
|-13,79
|Selçuk Gıda
|4,26
|1,43
|-14,46
|Selva Gıda Sanayi
|14,10
|9,98
|Senkron Güvenlik
|22,92
|0,00
|-12,72
|Serve Film Prodüksiyon
|12,89
|8,32
|-19,44
|Servet GMYO
|84,10
|-1,75
|7,27
|Seyitler Kimya
|15,47
|0,26
|14,90
|Silverline Endüstri
|4,91
|0,20
|-42,91
|Sinpaş GMYO
|4,11
|0,24
|-1,67
|Smartiks Yazılım
|5,01
|2,66
|-43,45
|Sodaş Sodyum Sanayii
|32,12
|0,00
|21,96
|Söktaş
|2,45
|0,82
|-24,63
|Sönmez Filament
|40,00
|3,09
|-24,79
|Sönmez Pamuklu
|9,35
|9,48
|-36,64
|Sumaş Suni Tahta
|93,95
|7,31
|84,18
|Şeker Fin. Kir.
|5,09
|0,59
|-20,47
|Şekerbank
|1,10
|0,92
|-27,15
|Şişe Cam
|14,90
|-9,04
|108,11
|Şok Marketler Ticaret
|13,08
|-3,89
|4,81
|T. Halk Bankası
|5,01
|2,24
|-9,89
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|18,90
|8,12
|-24,13
|T.S.K.B.
|1,51
|-1,95
|-13,54
|T.Tuborg
|20,00
|-7,49
|12,80
|Tat Gıda
|11,68
|-2,99
|1,03
|TAV Havalimanları
|34,74
|-9,44
|63,10
|Tek-Art Turizm
|1,24
|-1,59
|-38,61
|Tekfen Holding
|22,00
|-9,98
|34,15
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,47
|1,25
|-25,29
|Temapol Polimer Plastik
|14,45
|-1,16
|25,65
|Tetamat Gıda Yatırımları
|295,90
|3,82
|36,80
|TGS Dış Ticaret
|14,25
|0,56
|12,12
|Tofaş Oto. Fab.
|69,35
|-9,41
|124,35
|Torunlar GMYO
|4,05
|0,75
|3,85
|Trabzon Liman
|33,60
|-5,19
|12,80
|Trabzonspor Sportif
|6,86
|1,63
|181,15
|Trend GMYO
|6,50
|0,15
|-48,29
|TSKB GMYO
|2,77
|0,36
|-42,61
|Tuğçelik
|14,26
|-7,10
|76,49
|Tukaş
|7,11
|-1,25
|-26,63
|Turcas Petrol
|4,05
|-0,49
|-16,49
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,76
|-1,28
|Turkcell
|19,42
|-8,40
|30,19
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,80
|-1,17
|26,51
|Tüpraş
|166,50
|-9,85
|54,17
|Türk Hava Yolları
|20,44
|-7,68
|58,33
|Türk İlaç Serum
|12,13
|1,34
|Türk Prysmian Kablo
|59,20
|9,83
|390,78
|Türk Telekom
|10,73
|-1,65
|35,83
|Türk Traktör
|201,50
|-4,95
|18,27
|Türker Proje Gayrimenkul
|125,80
|0,88
|11,43
|Türkiye Sigorta
|5,08
|2,42
|-17,77
|Ufuk Yatırım
|18,54
|-10,00
|38,36
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,39
|3,99
|-20,05
|Ulusal Faktoring
|2,40
|0,42
|Ulusoy Elektrik
|65,00
|1,33
|26,58
|Ulusoy Un Sanayi
|6,24
|0,00
|22,63
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,63
|1,24
|-30,34
|Utopya Turizm
|13,50
|3,05
|-65,21
|Uzertaş Boya
|31,92
|-2,09
|-43,60
|Ülker Bisküvi
|18,73
|-3,80
|-16,08
|Ünlü Yatırım Holding
|5,60
|-4,27
|Vakıf Fin. Kir.
|3,33
|10,08
|63,12
|Vakıf GMYO
|1,68
|-1,75
|-29,96
|Vakıf Yat. Ort.
|5,76
|3,04
|-21,74
|Vakıflar Bankası
|3,92
|4,26
|-16,77
|Vakko Tekstil
|9,80
|0,51
|56,39
|Vanet Gıda
|5,44
|0,37
|-29,62
|VBT Yazılım
|20,08
|0,90
|Verusa Holding
|46,90
|0,86
|4,04
|Verusaturk Girisim
|23,46
|-2,17
|79,79
|Vestel
|26,36
|-3,94
|58,95
|Vestel Beyaz Eşya
|7,81
|-4,64
|75,96
|Viking Kağıt
|6,55
|2,66
|-27,22
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,56
|2,01
|18,78
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|29,76
|1,22
|-17,77
|Yataş
|11,73
|-1,01
|-17,10
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,11
|-0,96
|-29,32
|Yeni Gimat GMYO
|21,64
|0,93
|86,68
|Yeo Teknoloji
|50,20
|1,41
|Yeşil GMYO
|0,82
|0,00
|-40,58
|Yeşil Yapı
|0,98
|0,00
|-46,74
|Yeşil Yatırım Holding
|1,87
|0,00
|-56,27
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.724,30
|5,18
|-5,61
|Yonga Mobilya
|27,56
|4,95
|-7,48
|Yükselen Çelik
|5,48
|-2,14
|5,48
|Yünsa
|12,29
|0,82
|-11,53
|Ziraat GMYO
|2,61
|5,67
|Zorlu Enerji
|1,70
|1,19
|-32,78
(Son)
Kaynak: AA
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