Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|377.147,30
|85,50
|İş Bankası (B)
|47.600,00
|6,85
|17,53
|İş Bankası (C)
|7,75
|0,78
|14,09
|İş Bankası (Kur.)
|700.000,00
|84,21
|İş Fin.Kir.
|3,06
|0,99
|-20,73
|İş Girişim
|8,18
|0,37
|-56,83
|İş GMYO
|2,57
|0,39
|1,18
|İş Y. Men. Değ.
|22,16
|-3,40
|33,51
|İş Yat. Ort.
|3,11
|2,64
|-7,53
|İşbir Holding
|65,00
|0,00
|21,09
|İşbir Sentetik Dokuma
|12,37
|0,73
|Işık Plastik
|4,54
|0,22
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,87
|0,00
|-23,68
|İttifak Holding
|1,27
|0,79
|-43,05
|İz Hayvancılık Tarım
|19,69
|3,09
|9,39
|İzmir Demir Çelik
|2,42
|2,54
|-26,88
|İzmir Fırça
|6,29
|2,78
|13,13
|Jantsa Jant Sanayi
|63,65
|0,47
|53,57
|Kafein Yazılım
|19,13
|-0,26
|-10,36
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|17,09
|0,59
|Kaplamin
|24,92
|0,24
|-26,27
|Kardemir (A)
|7,89
|-1,13
|32,61
|Kardemir (B)
|7,86
|-1,01
|49,15
|Kardemir (D)
|9,09
|-2,26
|57,27
|Karel Elektronik
|10,83
|-2,17
|61,06
|Karsan Otomotiv
|3,41
|0,59
|4,92
|Karsu Tekstil
|7,85
|0,64
|-8,19
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|13,37
|1,21
|Kartonsan
|51,95
|0,39
|-45,13
|Katmerciler Ekipman
|1,44
|9,09
|-16,87
|Kent Gıda
|190,00
|5,56
|-46,57
|Kerevitaş Gıda
|4,50
|0,22
|-31,61
|Kervan Gıda
|12,09
|-0,08
|18,12
|Kervansaray Yat. Holding
|0,60
|0,00
|-52,38
|Kiler GMYO
|1,69
|0,60
|-32,67
|Kızılbük GYO
|29,26
|-0,81
|Klimasan Klima
|9,99
|0,40
|18,40
|Koç Holding
|27,62
|1,99
|35,04
|Konfrut Gıda
|4,35
|0,69
|2,96
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|65,35
|0,85
|176,91
|Konya Çimento
|987,70
|0,12
|-12,59
|Konya Kağıt
|7,27
|0,28
|Koray GMYO
|6,12
|-0,33
|37,53
|Kordsa Teknik Tekstil
|29,18
|-2,47
|87,65
|Koza Altın
|110,80
|-1,16
|14,58
|Koza Madencilik
|16,90
|-1,74
|9,10
|Körfez GMYO
|7,29
|5,35
|25,69
|Kristal Kola
|1,89
|3,28
|-38,13
|Kron Telekomünikasyon
|37,12
|0,65
|0,76
|Kuştur Kuşadası Turizm
|253,70
|-0,04
|61,28
|Kuyas Yatırım
|4,39
|6,30
|90,87
|Kütahya Porselen
|105,30
|2,73
|108,72
|Kütahya Şeker Fabrikası
|27,84
|1,61
|Lider Faktoring
|4,34
|2,12
|27,27
|Link Bilgisayar
|27,48
|1,55
|-13,03
|Logo Yazılım
|40,26
|-3,31
|29,29
|Lokman Hekim Sağlık
|12,75
|-1,32
|81,32
|Lüks Kadife
|50,60
|1,32
|76,22
|Makina Takım
|3,09
|0,32
|-9,38
|Manas Enerji Yönetimi
|15,51
|0,65
|Margün Enerji
|9,13
|0,22
|Marka Yatırım Holding
|3,38
|-0,59
|-47,43
|Marmaris Altınyunus
|273,50
|-3,19
|146,17
|Marshall
|229,00
|1,01
|-25,33
|Martı GMYO
|0,88
|1,15
|-65,54
|Martı Otel
|1,79
|0,56
|-15,96
|Matriks Bilgi Dağıtım
|20,66
|0,29
|Mavi Giyim
|60,45
|-1,95
|17,13
|Mazhar Zorlu Holding
|31,54
|2,01
|0,19
|Meditera Tıbbi Malzeme
|42,98
|2,33
|Mega Polietilen
|5,75
|4,55
|-24,93
|Menderes Tekstil
|2,07
|0,49
|-33,01
|Mercan Kimya
|9,69
|0,62
|Merit Turizm
|30,28
|0,20
|192,30
|Merko Gıda
|4,44
|0,00
|-48,61
|Metemtur Yatırım
|4,34
|5,60
|-46,32
|Metro Holding
|1,47
|2,08
|-21,48
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,32
|-2,11
|-19,72
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,68
|0,00
|-26,29
|Mia Teknoloji
|30,36
|-0,46
|Migros Ticaret
|37,96
|-0,11
|-11,31
|Milpa
|3,50
|0,00
|-23,91
|Mistral GMYO
|4,16
|-0,95
|-11,03
|MLP Sağlık
|32,80
|-3,64
|65,07
|MMC San. ve Tic. Yat.
|3,15
|-5,41
|-31,52
|Mobiltel İletişim Hizmetleri
|1,74
|-1,14
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,89
|0,77
|-33,42
|Mondi Tire Kutsan
|8,99
|1,47
|18,29
|Nasmed Egepol
|7,67
|-2,66
|Naturel Enerji
|39,88
|-0,25
|12,31
|Naturelgaz
|6,82
|0,59
|Net Holding
|5,45
|0,00
|58,89
|Netaş Telekom.
|16,91
|0,96
|-39,78
|Niğbaş Niğde Beton
|10,88
|-9,93
|-79,08
|Nuh Çimento
|47,20
|-0,34
|-1,72
|Nurol GMYO
|7,14
|0,14
|-2,06
|Odaş Elektrik
|1,40
|2,19
|-52,11
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|22,78
|-2,23
|Orge Enerji Elektrik
|6,04
|0,67
|30,95
|Orma Orman Mahsulleri
|34,00
|3,09
|130,98
|Osmanlı Menkul
|26,62
|-0,45
|-13,42
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,56
|1,30
|-33,15
|Otokar
|357,70
|1,73
|17,55
|Otto Holding
|30,10
|3,29
|185,85
|Oyak Çimento
|6,67
|1,06
|-24,03
|Oyak Yat. Ort.
|6,69
|0,00
|-3,07
|Oyak Yatırım Menkul
|48,70
|0,91
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,87
|-2,79
|3,40
|Özak GMYO
|5,57
|-0,89
|9,22
|Özbal Çelik Boru
|24,82
|2,82
|278,93
|Özderici GMYO
|1,52
|0,00
|-31,53
|Özerden Plastik
|7,26
|-0,95
|-19,33
|Pamel Elektrik
|88,50
|0,57
|315,10
|Panora GMYO
|8,45
|0,48
|43,93
|Papilon Savunma
|13,38
|0,00
|-41,16
|Park Elek.Madencilik
|6,37
|-7,41
|18,62
|Parsan
|30,80
|0,52
|26,75
|Pasifik GYO
|15,40
|-0,39
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri
|11,75
|0,43
|Pegasus
|84,10
|1,08
|12,73
|Peker GMYO
|0,94
|0,00
|-59,82
|Penguen Gıda
|3,45
|-0,58
|-31,68
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|359,70
|10,00
|Pera GMYO
|1,23
|0,00
|-29,78
|Pergamon Dış Ticaret
|25,00
|0,48
|36,40
|Petkim
|7,76
|-0,26
|55,82
|Petrokent Turizm
|7.500,00
|0,00
|727,45
|Pınar Et ve Un
|19,80
|0,15
|-9,52
|Pınar Su
|3,42
|-0,58
|-15,85
|Pınar Süt
|17,72
|0,17
|-21,42
|Plastikkart
|17,78
|1,31
|24,82
|Polisan Holding
|2,87
|0,70
|-25,35
|Politeknik Metal
|588,90
|4,54
|45,15
|Prizma Press Matbaacılık
|3,64
|0,00
|-33,58
|QNB Finans Fin. Kir.
|83,20
|-3,26
|-33,60
|QNB Finansbank
|41,10
|1,48
|-41,58
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,04
|-0,50
|Rainbow Polikarbonat
|12,00
|1,10
|Ral Yatırım Holding
|14,15
|9,86
|218,69
|Ray Sigorta
|12,79
|4,24
|-17,22
|Reysaş GMYO
|3,04
|1,67
|-6,23
|Reysaş Lojistik
|4,46
|0,68
|-13,80
|Rhea Girişim
|1,88
|-1,05
|-49,46
|Rodrigo Tekstil
|24,38
|4,01
|77,83
|Royal Halı
|3,18
|0,95
|-7,56
|RTA Laboratuvarları
|21,12
|-0,75
|-30,25
|Sabancı Holding
|12,84
|2,23
|16,45
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,16
|0,28
|-34,19
|Sanel Mühendislik
|5,11
|-0,39
|49,42
|Sanifoam Sünger
|34,10
|2,16
|150,74
|Sanko Pazarlama
|9,14
|1,56
|-1,38
|Saray Matbaacılık
|3,90
|0,78
|-55,53
|Sarkuysan
|19,95
|0,76
|129,38
|Sasa Polyester
|44,02
|0,09
|193,77
|Say Yenilenebilir Enerji
|30,16
|2,86
|254,41
|Sekuro Plastik
|17,08
|-0,12
|22,35
|Selçuk Ecza Deposu
|11,49
|0,26
|-14,46
|Selçuk Gıda
|4,31
|1,17
|-13,45
|Selva Gıda Sanayi
|14,20
|-4,05
|Senkron Güvenlik
|21,94
|3,10
|-16,45
|Serve Film Prodüksiyon
|13,14
|0,15
|-17,87
|Servet GMYO
|86,00
|2,26
|9,69
|Seyitler Kimya
|15,20
|-0,65
|12,90
|Silverline Endüstri
|4,88
|0,21
|-43,26
|Sinpaş GMYO
|4,30
|2,38
|2,87
|Smartiks Yazılım
|5,03
|0,40
|-43,23
|Sodaş Sodyum Sanayii
|28,50
|-0,70
|8,22
|Söktaş
|2,27
|-2,16
|-30,17
|Sönmez Filament
|36,04
|1,29
|-32,24
|Sönmez Pamuklu
|8,99
|0,00
|-39,08
|Sumaş Suni Tahta
|95,50
|4,60
|87,22
|Şeker Fin. Kir.
|5,10
|0,59
|-20,31
|Şekerbank
|1,07
|0,00
|-29,14
|Şişe Cam
|13,25
|-0,23
|85,07
|Şok Marketler Ticaret
|11,98
|-0,25
|-4,01
|T. Halk Bankası
|4,74
|2,38
|-14,75
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|19,00
|5,26
|-23,73
|T.S.K.B.
|1,48
|0,68
|-15,26
|T.Tuborg
|19,52
|0,62
|10,09
|Tat Gıda
|11,76
|-1,01
|1,72
|TAV Havalimanları
|31,96
|-0,37
|50,05
|Tek-Art Turizm
|1,23
|1,65
|-39,11
|Tekfen Holding
|19,87
|0,35
|21,16
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,40
|0,47
|-26,10
|Temapol Polimer Plastik
|14,20
|0,35
|23,48
|Tetamat Gıda Yatırımları
|379,20
|9,98
|75,31
|TGS Dış Ticaret
|14,39
|0,49
|13,22
|Tofaş Oto. Fab.
|68,65
|1,55
|122,09
|Torunlar GMYO
|4,02
|3,08
|3,08
|Trabzon Liman
|30,36
|-2,06
|1,92
|Trabzonspor Sportif
|6,91
|-0,43
|183,20
|Trend GMYO
|6,67
|-0,45
|-46,94
|TSKB GMYO
|2,82
|0,00
|-41,57
|Tuğçelik
|14,10
|-1,40
|74,50
|Tukaş
|6,94
|-0,86
|-28,38
|Turcas Petrol
|4,05
|-0,74
|-16,49
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,74
|-0,65
|Turkcell
|18,73
|3,88
|25,57
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,05
|1,25
|21,18
|Tüpraş
|146,30
|-2,27
|35,46
|Türk Hava Yolları
|19,15
|1,43
|48,33
|Türk İlaç Serum
|14,14
|5,84
|Türk Prysmian Kablo
|44,94
|-9,94
|272,56
|Türk Telekom
|10,36
|6,58
|31,15
|Türk Traktör
|190,00
|-0,16
|11,52
|Türker Proje Gayrimenkul
|124,50
|-0,80
|10,27
|Türkiye Sigorta
|5,23
|-0,19
|-15,35
|Ufuk Yatırım
|20,96
|9,80
|56,42
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,34
|-0,89
|-21,23
|Ulusal Faktoring
|2,53
|3,69
|Ulusoy Elektrik
|66,85
|1,29
|30,19
|Ulusoy Un Sanayi
|6,47
|3,03
|27,15
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,60
|0,63
|-31,62
|Utopya Turizm
|12,50
|0,81
|-67,78
|Uzertaş Boya
|34,14
|0,12
|-39,68
|Ülker Bisküvi
|17,58
|1,44
|-21,23
|Ünlü Yatırım Holding
|5,36
|0,94
|Vakıf Fin. Kir.
|3,05
|-2,87
|49,41
|Vakıf GMYO
|1,61
|0,63
|-32,88
|Vakıf Yat. Ort.
|5,50
|-0,72
|-25,27
|Vakıflar Bankası
|3,85
|1,05
|-18,26
|Vakko Tekstil
|9,53
|1,28
|52,08
|Vanet Gıda
|5,06
|-1,75
|-34,54
|VBT Yazılım
|20,04
|0,25
|Verusa Holding
|46,08
|0,57
|2,22
|Verusaturk Girisim
|23,82
|-0,67
|82,55
|Vestel
|23,62
|-1,25
|42,43
|Vestel Beyaz Eşya
|7,72
|2,39
|73,93
|Viking Kağıt
|6,31
|0,16
|-29,89
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,54
|1,72
|18,11
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,10
|0,60
|-16,83
|Yataş
|11,10
|0,82
|-21,55
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,16
|-0,94
|-28,18
|Yeni Gimat GMYO
|20,20
|-1,08
|74,26
|Yeo Teknoloji
|50,85
|-0,68
|Yeşil GMYO
|0,78
|0,00
|-43,48
|Yeşil Yapı
|0,96
|-1,03
|-47,83
|Yeşil Yatırım Holding
|1,86
|-0,53
|-56,50
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.199,90
|0,00
|-2,57
|Yonga Mobilya
|29,14
|7,93
|-2,18
|Yükselen Çelik
|5,18
|0,78
|-0,30
|Yünsa
|12,36
|0,49
|-11,02
|Ziraat GMYO
|2,48
|-0,80
|Zorlu Enerji
|1,70
|3,03
|-32,78
(Son)
Kaynak: AA
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