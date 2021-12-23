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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

23.12.2021 13:44
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)47.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)377.147,30

85,50
İş Bankası (B)47.600,006,8517,53
İş Bankası (C)7,750,7814,09
İş Bankası (Kur.)700.000,00

84,21
İş Fin.Kir.3,060,99-20,73
İş Girişim8,180,37-56,83
İş GMYO2,570,391,18
İş Y. Men. Değ.22,16-3,4033,51
İş Yat. Ort.3,112,64-7,53
İşbir Holding65,000,0021,09
İşbir Sentetik Dokuma12,370,73

Işık Plastik4,540,22

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,870,00-23,68
İttifak Holding1,270,79-43,05
İz Hayvancılık Tarım19,693,099,39
İzmir Demir Çelik2,422,54-26,88
İzmir Fırça6,292,7813,13
Jantsa Jant Sanayi63,650,4753,57
Kafein Yazılım19,13-0,26-10,36
Kalekim Kimyevi Maddeler17,090,59

Kaplamin24,920,24-26,27
Kardemir (A)7,89-1,1332,61
Kardemir (B)7,86-1,0149,15
Kardemir (D)9,09-2,2657,27
Karel Elektronik10,83-2,1761,06
Karsan Otomotiv3,410,594,92
Karsu Tekstil7,850,64-8,19
Kartal Yenilenebilir Enerji13,371,21

Kartonsan51,950,39-45,13
Katmerciler Ekipman1,449,09-16,87
Kent Gıda190,005,56-46,57
Kerevitaş Gıda4,500,22-31,61
Kervan Gıda12,09-0,0818,12
Kervansaray Yat. Holding0,600,00-52,38
Kiler GMYO1,690,60-32,67
Kızılbük GYO29,26-0,81

Klimasan Klima9,990,4018,40
Koç Holding27,621,9935,04
Konfrut Gıda4,350,692,96
Kontrolmatik Teknoloji Enerji65,350,85176,91
Konya Çimento987,700,12-12,59
Konya Kağıt7,270,28

Koray GMYO6,12-0,3337,53
Kordsa Teknik Tekstil29,18-2,4787,65
Koza Altın110,80-1,1614,58
Koza Madencilik16,90-1,749,10
Körfez GMYO7,295,3525,69
Kristal Kola1,893,28-38,13
Kron Telekomünikasyon37,120,650,76
Kuştur Kuşadası Turizm253,70-0,0461,28
Kuyas Yatırım4,396,3090,87
Kütahya Porselen105,302,73108,72
Kütahya Şeker Fabrikası27,841,61

Lider Faktoring4,342,1227,27
Link Bilgisayar27,481,55-13,03
Logo Yazılım40,26-3,3129,29
Lokman Hekim Sağlık12,75-1,3281,32
Lüks Kadife50,601,3276,22
Makina Takım3,090,32-9,38
Manas Enerji Yönetimi15,510,65

Margün Enerji9,130,22

Marka Yatırım Holding3,38-0,59-47,43
Marmaris Altınyunus273,50-3,19146,17
Marshall229,001,01-25,33
Martı GMYO0,881,15-65,54
Martı Otel1,790,56-15,96
Matriks Bilgi Dağıtım20,660,29

Mavi Giyim60,45-1,9517,13
Mazhar Zorlu Holding31,542,010,19
Meditera Tıbbi Malzeme42,982,33

Mega Polietilen5,754,55-24,93
Menderes Tekstil2,070,49-33,01
Mercan Kimya9,690,62

Merit Turizm30,280,20192,30
Merko Gıda4,440,00-48,61
Metemtur Yatırım4,345,60-46,32
Metro Holding1,472,08-21,48
Metro Petrol ve Tesisleri2,32-2,11-19,72
Metro Yatırım Ortaklığı1,680,00-26,29
Mia Teknoloji30,36-0,46

Migros Ticaret37,96-0,11-11,31
Milpa3,500,00-23,91
Mistral GMYO4,16-0,95-11,03
MLP Sağlık32,80-3,6465,07
MMC San. ve Tic. Yat.3,15-5,41-31,52
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,74-1,14

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,890,77-33,42
Mondi Tire Kutsan8,991,4718,29
Nasmed Egepol7,67-2,66

Naturel Enerji39,88-0,2512,31
Naturelgaz6,820,59

Net Holding5,450,0058,89
Netaş Telekom.16,910,96-39,78
Niğbaş Niğde Beton10,88-9,93-79,08
Nuh Çimento47,20-0,34-1,72
Nurol GMYO7,140,14-2,06
Odaş Elektrik1,402,19-52,11
Orçay Ortaköy Çay Sanayi22,78-2,23

Orge Enerji Elektrik6,040,6730,95
Orma Orman Mahsulleri34,003,09130,98
Osmanlı Menkul26,62-0,45-13,42
Ostim Endüstriyel Yat1,561,30-33,15
Otokar357,701,7317,55
Otto Holding30,103,29185,85
Oyak Çimento6,671,06-24,03
Oyak Yat. Ort.6,690,00-3,07
Oyak Yatırım Menkul48,700,91

Oylum Sınai Yatırımlar4,87-2,793,40
Özak GMYO5,57-0,899,22
Özbal Çelik Boru24,822,82278,93
Özderici GMYO1,520,00-31,53
Özerden Plastik7,26-0,95-19,33
Pamel Elektrik88,500,57315,10
Panora GMYO8,450,4843,93
Papilon Savunma13,380,00-41,16
Park Elek.Madencilik6,37-7,4118,62
Parsan30,800,5226,75
Pasifik GYO15,40-0,39

PC İletişim ve Medya Hizmetleri11,750,43

Pegasus84,101,0812,73
Peker GMYO0,940,00-59,82
Penguen Gıda3,45-0,58-31,68
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım359,7010,00

Pera GMYO1,230,00-29,78
Pergamon Dış Ticaret25,000,4836,40
Petkim7,76-0,2655,82
Petrokent Turizm7.500,000,00727,45
Pınar Et ve Un19,800,15-9,52
Pınar Su3,42-0,58-15,85
Pınar Süt17,720,17-21,42
Plastikkart17,781,3124,82
Polisan Holding2,870,70-25,35
Politeknik Metal588,904,5445,15
Prizma Press Matbaacılık3,640,00-33,58
QNB Finans Fin. Kir.83,20-3,26-33,60
QNB Finansbank41,101,48-41,58
QUA Granite Hayal Yapı12,04-0,50

Rainbow Polikarbonat12,001,10

Ral Yatırım Holding14,159,86218,69
Ray Sigorta12,794,24-17,22
Reysaş GMYO3,041,67-6,23
Reysaş Lojistik4,460,68-13,80
Rhea Girişim1,88-1,05-49,46
Rodrigo Tekstil24,384,0177,83
Royal Halı3,180,95-7,56
RTA Laboratuvarları21,12-0,75-30,25
Sabancı Holding12,842,2316,45
Safkar Ege Soğutmacılık7,160,28-34,19
Sanel Mühendislik5,11-0,3949,42
Sanifoam Sünger34,102,16150,74
Sanko Pazarlama9,141,56-1,38
Saray Matbaacılık3,900,78-55,53
Sarkuysan19,950,76129,38
Sasa Polyester44,020,09193,77
Say Yenilenebilir Enerji30,162,86254,41
Sekuro Plastik17,08-0,1222,35
Selçuk Ecza Deposu11,490,26-14,46
Selçuk Gıda4,311,17-13,45
Selva Gıda Sanayi14,20-4,05

Senkron Güvenlik21,943,10-16,45
Serve Film Prodüksiyon13,140,15-17,87
Servet GMYO86,002,269,69
Seyitler Kimya15,20-0,6512,90
Silverline Endüstri4,880,21-43,26
Sinpaş GMYO4,302,382,87
Smartiks Yazılım5,030,40-43,23
Sodaş Sodyum Sanayii28,50-0,708,22
Söktaş2,27-2,16-30,17
Sönmez Filament36,041,29-32,24
Sönmez Pamuklu8,990,00-39,08
Sumaş Suni Tahta95,504,6087,22
Şeker Fin. Kir.5,100,59-20,31
Şekerbank1,070,00-29,14
Şişe Cam13,25-0,2385,07
Şok Marketler Ticaret11,98-0,25-4,01
T. Halk Bankası4,742,38-14,75
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,005,26-23,73
T.S.K.B.1,480,68-15,26
T.Tuborg19,520,6210,09
Tat Gıda11,76-1,011,72
TAV Havalimanları31,96-0,3750,05
Tek-Art Turizm1,231,65-39,11
Tekfen Holding19,870,3521,16
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,400,47-26,10
Temapol Polimer Plastik14,200,3523,48
Tetamat Gıda Yatırımları379,209,9875,31
TGS Dış Ticaret14,390,4913,22
Tofaş Oto. Fab.68,651,55122,09
Torunlar GMYO4,023,083,08
Trabzon Liman30,36-2,061,92
Trabzonspor Sportif6,91-0,43183,20
Trend GMYO6,67-0,45-46,94
TSKB GMYO2,820,00-41,57
Tuğçelik14,10-1,4074,50
Tukaş6,94-0,86-28,38
Turcas Petrol4,05-0,74-16,49
Tureks Turizm Taşımacılık10,74-0,65

Turkcell18,733,8825,57
Tümosan Motor ve Traktör17,051,2521,18
Tüpraş146,30-2,2735,46
Türk Hava Yolları19,151,4348,33
Türk İlaç Serum14,145,84

Türk Prysmian Kablo44,94-9,94272,56
Türk Telekom10,366,5831,15
Türk Traktör190,00-0,1611,52
Türker Proje Gayrimenkul124,50-0,8010,27
Türkiye Sigorta5,23-0,19-15,35
Ufuk Yatırım20,969,8056,42
Ulaşlar Turizm Yat.3,34-0,89-21,23
Ulusal Faktoring2,533,69

Ulusoy Elektrik66,851,2930,19
Ulusoy Un Sanayi6,473,0327,15
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,600,63-31,62
Utopya Turizm12,500,81-67,78
Uzertaş Boya34,140,12-39,68
Ülker Bisküvi17,581,44-21,23
Ünlü Yatırım Holding5,360,94

Vakıf Fin. Kir.3,05-2,8749,41
Vakıf GMYO1,610,63-32,88
Vakıf Yat. Ort.5,50-0,72-25,27
Vakıflar Bankası3,851,05-18,26
Vakko Tekstil9,531,2852,08
Vanet Gıda5,06-1,75-34,54
VBT Yazılım20,040,25

Verusa Holding46,080,572,22
Verusaturk Girisim23,82-0,6782,55
Vestel23,62-1,2542,43
Vestel Beyaz Eşya7,722,3973,93
Viking Kağıt6,310,16-29,89
Yapı ve Kredi Bank.3,541,7218,11
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,100,60-16,83
Yataş11,100,82-21,55
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,16-0,94-28,18
Yeni Gimat GMYO20,20-1,0874,26
Yeo Teknoloji50,85-0,68

Yeşil GMYO0,780,00-43,48
Yeşil Yapı0,96-1,03-47,83
Yeşil Yatırım Holding1,86-0,53-56,50
Yibitaş İnşaat Malzeme15.199,900,00-2,57
Yonga Mobilya29,147,93-2,18
Yükselen Çelik5,180,78-0,30
Yünsa12,360,49-11,02
Ziraat GMYO2,48-0,80

Zorlu Enerji1,703,03-32,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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