Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 3.469.608.760 Türk Hava Yolları 1.332.376.055 Şişe Cam 889.888.886 Akbank 857.998.663 Yapı ve Kredi Bankası 851.690.966 Ford Otosan 763.370.930 Ereğli Demir Çelik 725.060.460 Tüpraş 695.625.055 Kardemir (D) 656.263.357 SASA Polyester 636.197.572 İş Bankası (C) 541.801.205 Bim Mağazalar 486.488.971 Petkim 475.826.982 Koza Altın 470.488.779 Gübre Fabrikaları 438.702.403 Biotrend Çevre ve Enerji 398.592.609 Koç Holding 366.565.029 Koza Madencilik 329.261.670 Emlak Konut GMYO 326.567.777 ASELSAN 272.741.778 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

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