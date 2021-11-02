Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|3.469.608.760
|Türk Hava Yolları
|1.332.376.055
|Şişe Cam
|889.888.886
|Akbank
|857.998.663
|Yapı ve Kredi Bankası
|851.690.966
|Ford Otosan
|763.370.930
|Ereğli Demir Çelik
|725.060.460
|Tüpraş
|695.625.055
|Kardemir (D)
|656.263.357
|SASA Polyester
|636.197.572
|İş Bankası (C)
|541.801.205
|Bim Mağazalar
|486.488.971
|Petkim
|475.826.982
|Koza Altın
|470.488.779
|Gübre Fabrikaları
|438.702.403
|Biotrend Çevre ve Enerji
|398.592.609
|Koç Holding
|366.565.029
|Koza Madencilik
|329.261.670
|Emlak Konut GMYO
|326.567.777
|ASELSAN
|272.741.778
Kaynak: AA
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