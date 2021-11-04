Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|3.407.742.878
|Garanti Bankası
|2.616.065.043
|İş Bankası (C)
|930.955.431
|Yapı ve Kredi Bankası
|918.580.858
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|853.721.019
|Kardemir (D)
|845.374.012
|Akbank
|819.011.521
|Tüpraş
|799.873.295
|ASELSAN
|723.302.271
|Şişe Cam
|665.918.634
|Ereğli Demir Çelik
|625.609.072
|TAV Havalimanları
|566.649.705
|Turkcell
|564.865.486
|Pegasus
|564.654.941
|Petkim
|560.083.472
|Emlak Konut GMYO
|553.562.144
|Vakıflar Bankası
|539.291.130
|Halkbank
|509.270.599
|Koza Altın
|491.935.625
|Ford Otosan
|424.759.519
Kaynak: AA
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