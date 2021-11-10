Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|3.737.287.302
|Petkim
|3.275.152.677
|Türk Hava Yolları
|1.850.889.642
|Şişe Cam
|1.731.978.070
|Tüpraş
|1.148.248.540
|Ereğli Demir Çelik
|963.880.126
|Akbank
|906.222.704
|SASA Polyester
|883.831.434
|Yapı ve Kredi Bankası
|847.149.681
|Koza Altın
|807.120.381
|ASELSAN
|703.363.332
|Bim Mağazalar
|632.410.467
|Kardemir (D)
|626.522.829
|Sabancı Holding
|559.453.753
|Emlak Konut GMYO
|551.361.115
|Pegasus
|545.588.550
|İş Bankası (C)
|529.150.684
|Şok Marketler Ticaret
|454.676.099
|Koç Holding
|415.133.862
|Ford Otosan
|403.368.708
Kaynak: AA
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