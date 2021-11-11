Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Petkim 8.517.897.371 Garanti Bankası 3.529.426.851 Türk Hava Yolları 1.956.486.821 Tüpraş 1.681.250.937 Şişe Cam 1.335.859.279 Kardemir (D) 1.234.172.177 SASA Polyester 1.171.732.956 Ereğli Demir Çelik 1.159.974.421 ASELSAN 972.614.385 Yapı ve Kredi Bankası 932.694.127 Koza Altın 874.717.472 Akbank 627.878.970 Ford Otosan 565.729.626 İş Bankası (C) 465.051.293 Doğan Holding 414.256.314 Emlak Konut GMYO 393.524.567 Şok Marketler Ticaret 379.108.226 Koç Holding 366.209.018 Pegasus 360.939.687 Turkcell 359.986.008 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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