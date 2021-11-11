Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Petkim
|8.517.897.371
|Garanti Bankası
|3.529.426.851
|Türk Hava Yolları
|1.956.486.821
|Tüpraş
|1.681.250.937
|Şişe Cam
|1.335.859.279
|Kardemir (D)
|1.234.172.177
|SASA Polyester
|1.171.732.956
|Ereğli Demir Çelik
|1.159.974.421
|ASELSAN
|972.614.385
|Yapı ve Kredi Bankası
|932.694.127
|Koza Altın
|874.717.472
|Akbank
|627.878.970
|Ford Otosan
|565.729.626
|İş Bankası (C)
|465.051.293
|Doğan Holding
|414.256.314
|Emlak Konut GMYO
|393.524.567
|Şok Marketler Ticaret
|379.108.226
|Koç Holding
|366.209.018
|Pegasus
|360.939.687
|Turkcell
|359.986.008
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi