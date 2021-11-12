Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Petkim
|3.229.728.857
|Garanti Bankası
|1.983.164.246
|Türk Hava Yolları
|1.472.293.108
|Kardemir (D)
|823.744.329
|Şişe Cam
|735.701.571
|Koza Altın
|724.022.834
|Tüpraş
|720.070.877
|ASELSAN
|686.310.338
|Yapı ve Kredi Bankası
|642.868.972
|Ereğli Demir Çelik
|579.080.123
|İş Bankası (C)
|574.267.513
|SASA Polyester
|571.755.268
|Odaş Elektrik
|533.036.954
|Akbank
|461.153.147
|Ford Otosan
|381.121.638
|Bera Holding
|330.792.908
|Doğuş Otomotiv
|322.318.178
|Bim Mağazalar
|318.466.892
|Koç Holding
|318.461.055
|Şok Marketler Ticaret
|310.072.384
Kaynak: AA
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