Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Petkim
|3.057.936.948
|Garanti Bankası
|2.857.769.707
|Şişe Cam
|1.920.774.111
|Kardemir (D)
|1.435.677.347
|Türk Hava Yolları
|1.350.869.349
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.340.794.785
|Tüpraş
|951.827.679
|Ereğli Demir Çelik
|858.705.703
|Akbank
|800.647.951
|SASA Polyester
|704.882.408
|Gübre Fabrikaları
|640.932.856
|Emlak Konut GMYO
|636.920.638
|İş Bankası (C)
|618.393.058
|ASELSAN
|607.587.684
|Koza Altın
|564.148.248
|Ford Otosan
|525.096.589
|Sabancı Holding
|513.735.172
|Koç Holding
|398.559.848
|Odaş Elektrik
|372.680.981
|Turkcell
|347.254.567
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi