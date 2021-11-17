Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Petkim 3.057.936.948 Garanti Bankası 2.857.769.707 Şişe Cam 1.920.774.111 Kardemir (D) 1.435.677.347 Türk Hava Yolları 1.350.869.349 Yapı ve Kredi Bankası 1.340.794.785 Tüpraş 951.827.679 Ereğli Demir Çelik 858.705.703 Akbank 800.647.951 SASA Polyester 704.882.408 Gübre Fabrikaları 640.932.856 Emlak Konut GMYO 636.920.638 İş Bankası (C) 618.393.058 ASELSAN 607.587.684 Koza Altın 564.148.248 Ford Otosan 525.096.589 Sabancı Holding 513.735.172 Koç Holding 398.559.848 Odaş Elektrik 372.680.981 Turkcell 347.254.567 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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