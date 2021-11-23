Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 4.645.942.794 Kardemir (D) 3.878.325.860 Şişe Cam 3.238.439.512 Türk Hava Yolları 2.736.700.084 Ereğli Demir Çelik 2.122.746.949 Akbank 2.033.680.344 Yapı ve Kredi Bankası 1.933.935.575 Petkim 1.673.271.290 SASA Polyester 1.628.659.324 Koza Altın 1.581.543.624 Tüpraş 1.580.426.772 ASELSAN 1.544.832.242 Koç Holding 1.162.868.254 İş Bankası (C) 1.076.093.742 Ford Otosan 1.054.329.770 Doğan Holding 933.803.809 Sabancı Holding 886.488.453 Tofaş Oto Fabrikası 766.133.433 Emlak Konut GMYO 732.498.849 Odaş Elektrik 654.400.296 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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