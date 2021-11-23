Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|4.645.942.794
|Kardemir (D)
|3.878.325.860
|Şişe Cam
|3.238.439.512
|Türk Hava Yolları
|2.736.700.084
|Ereğli Demir Çelik
|2.122.746.949
|Akbank
|2.033.680.344
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.933.935.575
|Petkim
|1.673.271.290
|SASA Polyester
|1.628.659.324
|Koza Altın
|1.581.543.624
|Tüpraş
|1.580.426.772
|ASELSAN
|1.544.832.242
|Koç Holding
|1.162.868.254
|İş Bankası (C)
|1.076.093.742
|Ford Otosan
|1.054.329.770
|Doğan Holding
|933.803.809
|Sabancı Holding
|886.488.453
|Tofaş Oto Fabrikası
|766.133.433
|Emlak Konut GMYO
|732.498.849
|Odaş Elektrik
|654.400.296
Kaynak: AA
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