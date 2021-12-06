Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|2.930.301.229
|Garanti Bankası
|2.929.913.622
|Türk Hava Yolları
|1.793.632.189
|Petkim
|1.322.946.911
|Kardemir (D)
|1.278.461.865
|ASELSAN
|1.274.082.032
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.147.907.904
|Akbank
|930.002.413
|Ereğli Demir Çelik
|897.215.091
|SASA Polyester
|883.479.917
|TAV Havalimanları
|813.984.377
|Koza Altın
|781.882.117
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|639.324.538
|BİM Mağazalar
|619.177.422
|Hektaş
|580.288.276
|İş Bankası (C)
|536.089.584
|Tüpraş
|521.053.870
|Odaş Elektrik
|426.429.136
|Türk Telekom
|417.393.692
|Ford Otosan
|416.867.137
Kaynak: AA
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