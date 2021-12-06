Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Şişe Cam 2.930.301.229 Garanti Bankası 2.929.913.622 Türk Hava Yolları 1.793.632.189 Petkim 1.322.946.911 Kardemir (D) 1.278.461.865 ASELSAN 1.274.082.032 Yapı ve Kredi Bankası 1.147.907.904 Akbank 930.002.413 Ereğli Demir Çelik 897.215.091 SASA Polyester 883.479.917 TAV Havalimanları 813.984.377 Koza Altın 781.882.117 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 639.324.538 BİM Mağazalar 619.177.422 Hektaş 580.288.276 İş Bankası (C) 536.089.584 Tüpraş 521.053.870 Odaş Elektrik 426.429.136 Türk Telekom 417.393.692 Ford Otosan 416.867.137 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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