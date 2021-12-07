Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|5.170.770.617
|Kardemir (D)
|3.335.024.771
|Garanti Bankası
|2.987.029.924
|ASELSAN
|2.470.589.939
|Ereğli Demir Çelik
|2.013.917.868
|Türk Hava Yolları
|1.985.070.149
|SASA Polyester
|1.680.491.731
|Akbank
|1.350.870.788
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.214.089.589
|BİM Mağazalar
|1.210.240.552
|Petkim
|1.078.512.887
|İş Bankası (C)
|1.048.315.104
|Koza Altın
|931.456.131
|TAV Havalimanları
|806.894.327
|Tüpraş
|790.162.636
|Emlak Konut GMYO
|654.441.348
|Koç Holding
|605.131.179
|Doğan Holding
|569.359.143
|Sabancı Holding
|562.162.287
|Tekfen Holding
|561.075.171
Kaynak: AA
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