Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Şişe Cam 5.170.770.617 Kardemir (D) 3.335.024.771 Garanti Bankası 2.987.029.924 ASELSAN 2.470.589.939 Ereğli Demir Çelik 2.013.917.868 Türk Hava Yolları 1.985.070.149 SASA Polyester 1.680.491.731 Akbank 1.350.870.788 Yapı ve Kredi Bankası 1.214.089.589 BİM Mağazalar 1.210.240.552 Petkim 1.078.512.887 İş Bankası (C) 1.048.315.104 Koza Altın 931.456.131 TAV Havalimanları 806.894.327 Tüpraş 790.162.636 Emlak Konut GMYO 654.441.348 Koç Holding 605.131.179 Doğan Holding 569.359.143 Sabancı Holding 562.162.287 Tekfen Holding 561.075.171 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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