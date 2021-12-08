Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 5.042.658.955 Garanti Bankası 4.838.483.946 Şişe Cam 4.617.806.966 Kardemir (D) 2.692.992.515 ASELSAN 2.670.541.616 Emlak Konut GMYO 1.952.456.961 Yapı ve Kredi Bankası 1.584.908.286 Akbank 1.534.938.178 Ereğli Demir Çelik 1.412.907.005 Petkim 1.376.837.824 TAV Havalimanları 1.264.421.699 SASA Polyester 1.095.284.976 İş Bankası (C) 1.062.694.265 Pegasus 906.475.687 Koç Holding 882.394.275 Hektaş 865.479.810 Koza Altın 854.468.478 Tüpraş 829.995.195 Tekfen Holding 826.425.186 Gübre Fabrikaları 812.953.475 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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