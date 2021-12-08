Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|5.042.658.955
|Garanti Bankası
|4.838.483.946
|Şişe Cam
|4.617.806.966
|Kardemir (D)
|2.692.992.515
|ASELSAN
|2.670.541.616
|Emlak Konut GMYO
|1.952.456.961
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.584.908.286
|Akbank
|1.534.938.178
|Ereğli Demir Çelik
|1.412.907.005
|Petkim
|1.376.837.824
|TAV Havalimanları
|1.264.421.699
|SASA Polyester
|1.095.284.976
|İş Bankası (C)
|1.062.694.265
|Pegasus
|906.475.687
|Koç Holding
|882.394.275
|Hektaş
|865.479.810
|Koza Altın
|854.468.478
|Tüpraş
|829.995.195
|Tekfen Holding
|826.425.186
|Gübre Fabrikaları
|812.953.475
Kaynak: AA
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