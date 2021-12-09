Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 4.984.753.725 Şişe Cam 4.918.555.977 Kardemir (D) 4.134.507.273 Garanti Bankası 3.321.775.641 ASELSAN 3.122.789.075 Ereğli Demir Çelik 2.109.982.062 Yapı ve Kredi Bankası 1.801.076.206 SASA Polyester 1.700.214.061 Petkim 1.578.969.408 TAV Havalimanları 1.487.809.226 İş Bankası (C) 1.311.878.443 Emlak Konut GMYO 1.304.206.857 Akbank 1.249.550.073 BİM Mağazalar 974.252.646 Pegasus 963.547.589 Koç Holding 939.517.084 Tüpraş 876.424.990 Sabancı Holding 871.324.318 Koza Altın 780.962.753 Tekfen Holding 768.368.098 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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