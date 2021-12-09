Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|4.984.753.725
|Şişe Cam
|4.918.555.977
|Kardemir (D)
|4.134.507.273
|Garanti Bankası
|3.321.775.641
|ASELSAN
|3.122.789.075
|Ereğli Demir Çelik
|2.109.982.062
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.801.076.206
|SASA Polyester
|1.700.214.061
|Petkim
|1.578.969.408
|TAV Havalimanları
|1.487.809.226
|İş Bankası (C)
|1.311.878.443
|Emlak Konut GMYO
|1.304.206.857
|Akbank
|1.249.550.073
|BİM Mağazalar
|974.252.646
|Pegasus
|963.547.589
|Koç Holding
|939.517.084
|Tüpraş
|876.424.990
|Sabancı Holding
|871.324.318
|Koza Altın
|780.962.753
|Tekfen Holding
|768.368.098
Kaynak: AA
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