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Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Borsada işlem hacmi sıralaması

10.12.2021 18:58
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları5.341.040.991Kardemir (D)3.734.059.076Petkim2.908.114.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları5.341.040.991
Kardemir (D)3.734.059.076
Petkim2.908.114.850
Şişe Cam2.683.270.378
Garanti Bankası1.779.719.052
ASELSAN1.718.320.598
Tüpraş1.372.948.544
Koza Altın1.342.281.518
Ereğli Demir Çelik1.273.502.109
Emlak Konut GMYO1.247.765.244
BİM Mağazalar1.168.472.873
Akbank1.157.065.835
SASA Polyester986.609.715
Yapı ve Kredi Bankası985.138.067
TAV Havalimanları921.455.348
İş Bankası (C)890.998.630
Sabancı Holding869.171.310
Hektaş603.192.408
Pegasus598.744.716
Tekfen Holding591.756.855
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi


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