Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|5.341.040.991
|Kardemir (D)
|3.734.059.076
|Petkim
|2.908.114.850
|Şişe Cam
|2.683.270.378
|Garanti Bankası
|1.779.719.052
|ASELSAN
|1.718.320.598
|Tüpraş
|1.372.948.544
|Koza Altın
|1.342.281.518
|Ereğli Demir Çelik
|1.273.502.109
|Emlak Konut GMYO
|1.247.765.244
|BİM Mağazalar
|1.168.472.873
|Akbank
|1.157.065.835
|SASA Polyester
|986.609.715
|Yapı ve Kredi Bankası
|985.138.067
|TAV Havalimanları
|921.455.348
|İş Bankası (C)
|890.998.630
|Sabancı Holding
|869.171.310
|Hektaş
|603.192.408
|Pegasus
|598.744.716
|Tekfen Holding
|591.756.855
Kaynak: AA
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