Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 3.920.707.600 Kardemir (D) 3.296.378.059 Türk Hava Yolları 3.172.106.159 Petkim 3.127.441.165 Şişe Cam 2.621.524.878 Aselsan 2.590.822.456 Yapı ve Kredi Bank. 2.024.643.635 Tüpraş 1.553.622.796 Emlak Konut GMYO 1.532.403.299 Ereğli Demir Çelik 1.507.906.477 Akbank 1.376.733.120 Koza Altın 1.282.792.290 Sasa Polyester 1.107.071.789 İş Bankası (C) 1.074.424.904 Bim Mağazalar 834.082.403 Sabancı Holding 771.729.950 TAV Havalimanları 745.309.723 Koç Holding 730.910.506 Tekfen Holding 577.788.070 Doğan Holding 577.145.853 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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