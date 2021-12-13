Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|3.920.707.600
|Kardemir (D)
|3.296.378.059
|Türk Hava Yolları
|3.172.106.159
|Petkim
|3.127.441.165
|Şişe Cam
|2.621.524.878
|Aselsan
|2.590.822.456
|Yapı ve Kredi Bank.
|2.024.643.635
|Tüpraş
|1.553.622.796
|Emlak Konut GMYO
|1.532.403.299
|Ereğli Demir Çelik
|1.507.906.477
|Akbank
|1.376.733.120
|Koza Altın
|1.282.792.290
|Sasa Polyester
|1.107.071.789
|İş Bankası (C)
|1.074.424.904
|Bim Mağazalar
|834.082.403
|Sabancı Holding
|771.729.950
|TAV Havalimanları
|745.309.723
|Koç Holding
|730.910.506
|Tekfen Holding
|577.788.070
|Doğan Holding
|577.145.853
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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