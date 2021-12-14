Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|8.259.844.792
|Petkim
|5.569.996.546
|Türk Hava Yolları
|2.589.281.991
|Kardemir (D)
|2.516.420.146
|Yapı ve Kredi Bankası
|2.443.568.379
|Şişe Cam
|2.298.424.562
|Akbank
|1.866.007.219
|Emlak Konut GMYO
|1.724.313.775
|Tüpraş
|1.674.175.499
|Ereğli Demir Çelik
|1.565.741.770
|SASA Polyester
|1.562.688.149
|İş Bankası (C)
|1.420.474.690
|ASELSAN
|1.340.207.779
|Tekfen Holding
|1.151.402.730
|Koza Altın
|929.312.197
|Vakıflar Bankası
|825.367.737
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|777.098.136
|Doğan Holding
|777.023.834
|Sabancı Holding
|747.148.047
|Halkbank
|737.863.195
Kaynak: AA
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