Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|4.995.695.405
|Garanti Bankası
|4.241.188.040
|Kardemir (D)
|3.470.651.659
|Şişe Cam
|2.839.610.288
|Yapı ve Kredi Bankası
|2.228.068.329
|Petkim
|2.080.872.919
|Ereğli Demir Çelik
|1.974.247.728
|Emlak Konut GMYO
|1.654.710.821
|Koza Altın
|1.553.188.997
|ASELSAN
|1.552.974.969
|SASA Polyester
|1.504.443.902
|Gübre Fabrikaları
|1.403.983.683
|Akbank
|1.320.569.759
|Tüpraş
|1.266.562.135
|Tekfen Holding
|1.237.562.194
|Koç Holding
|1.168.591.287
|İş Bankası (C)
|1.154.685.021
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|955.490.510
|Sabancı Holding
|789.642.766
|TAV Havalimanları
|763.984.257
Kaynak: AA
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