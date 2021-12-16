Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|6.578.189.263
|Garanti Bankası
|4.582.294.395
|Kardemir (D)
|4.141.219.987
|Türk Hava Yolları
|3.657.675.618
|Ereğli Demir Çelik
|2.820.134.485
|Petkim
|2.733.405.437
|SASA Polyester
|2.291.049.386
|ASELSAN
|2.256.182.793
|Yapı ve Kredi Bankası
|2.178.195.373
|Akbank
|2.070.189.349
|İş Bankası (C)
|1.652.141.714
|Koza Altın
|1.528.219.627
|Tüpraş
|1.512.183.437
|Emlak Konut GMYO
|1.423.848.483
|Koç Holding
|1.317.670.977
|BİM Mağazalar
|1.072.026.999
|Sabancı Holding
|1.071.699.910
|Vakıflar Bankası
|932.865.064
|Tekfen Holding
|895.513.812
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|864.272.375
Kaynak: AA
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