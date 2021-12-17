Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|8.427.313.039
|Türk Hava Yolları
|4.907.892.809
|Şişe Cam
|4.466.413.485
|Akbank
|3.767.373.896
|Kardemir (D)
|3.314.741.107
|Ereğli Demir Çelik
|3.137.782.183
|Yapı ve Kredi Bankası
|2.996.959.881
|SASA Polyester
|2.745.629.620
|Petkim
|2.594.626.638
|ASELSAN
|2.342.199.905
|Koza Altın
|2.216.347.348
|İş Bankası (C)
|2.154.210.794
|Emlak Konut GMYO
|1.979.264.583
|Tüpraş
|1.858.566.575
|Koç Holding
|1.436.565.959
|Sabancı Holding
|1.400.435.828
|Doğan Holding
|1.370.584.445
|BİM Mağazalar
|1.250.628.849
|Halkbank
|1.184.630.626
|Vakıflar Bankası
|1.178.828.765
Kaynak: AA
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