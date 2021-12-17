Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 8.427.313.039 Türk Hava Yolları 4.907.892.809 Şişe Cam 4.466.413.485 Akbank 3.767.373.896 Kardemir (D) 3.314.741.107 Ereğli Demir Çelik 3.137.782.183 Yapı ve Kredi Bankası 2.996.959.881 SASA Polyester 2.745.629.620 Petkim 2.594.626.638 ASELSAN 2.342.199.905 Koza Altın 2.216.347.348 İş Bankası (C) 2.154.210.794 Emlak Konut GMYO 1.979.264.583 Tüpraş 1.858.566.575 Koç Holding 1.436.565.959 Sabancı Holding 1.400.435.828 Doğan Holding 1.370.584.445 BİM Mağazalar 1.250.628.849 Halkbank 1.184.630.626 Vakıflar Bankası 1.178.828.765 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)