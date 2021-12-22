Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|5.208.864.692
|Şişe Cam
|3.290.474.819
|Ereğli Demir Çelik
|3.081.011.349
|Türk Hava Yolları
|2.428.850.322
|Yapı ve Kredi Bankası
|2.245.424.273
|Kardemir (D)
|1.761.161.342
|SASA Polyester
|1.697.059.470
|Akbank
|1.255.004.812
|ASELSAN
|1.177.526.657
|BİM Mağazalar
|1.162.390.227
|Koç Holding
|1.109.631.315
|Tüpraş
|1.107.552.523
|İş Bankası (C)
|951.536.440
|Halkbank
|950.798.311
|Koza Altın
|913.035.027
|Petkim
|910.598.449
|Sabancı Holding
|655.856.694
|Emlak Konut GMYO
|650.557.337
|Ford Otosan
|645.564.156
|Doğan Holding
|634.729.837
Kaynak: AA
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