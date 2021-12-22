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Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Borsada işlem hacmi sıralaması

22.12.2021 18:54
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası5.208.864.692Şişe Cam3.290.474.819Ereğli Demir Çelik3.081.011.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası5.208.864.692
Şişe Cam3.290.474.819
Ereğli Demir Çelik3.081.011.349
Türk Hava Yolları2.428.850.322
Yapı ve Kredi Bankası2.245.424.273
Kardemir (D)1.761.161.342
SASA Polyester1.697.059.470
Akbank1.255.004.812
ASELSAN1.177.526.657
BİM Mağazalar1.162.390.227
Koç Holding1.109.631.315
Tüpraş1.107.552.523
İş Bankası (C)951.536.440
Halkbank950.798.311
Koza Altın913.035.027
Petkim910.598.449
Sabancı Holding655.856.694
Emlak Konut GMYO650.557.337
Ford Otosan645.564.156
Doğan Holding634.729.837
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi


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