Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 12.653 0,32 BIST ANKARA 2.176 -0,94 BIST ANTALYA 2.504 -0,57 BIST BALIKESİR 1.890 -0,12 BIST BURSA 4.034 -2,09 BIST DENIZLI 1.864 -0,12 BIST ISTANBUL 1.655 0,10 BIST IZMIR 3.424 -1,77 BIST KAYSERI 11.376 3,43 BIST KOCAELI 4.587 0,16 BIST KONYA 2.182 -1,31 BIST TEKIRDAĞ 9.563 -0,37 BIST AYDIN 1.106 -2,06 BIST MANISA 1.362 -0,54 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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