Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|12.653
|0,32
|BIST ANKARA
|2.176
|-0,94
|BIST ANTALYA
|2.504
|-0,57
|BIST BALIKESİR
|1.890
|-0,12
|BIST BURSA
|4.034
|-2,09
|BIST DENIZLI
|1.864
|-0,12
|BIST ISTANBUL
|1.655
|0,10
|BIST IZMIR
|3.424
|-1,77
|BIST KAYSERI
|11.376
|3,43
|BIST KOCAELI
|4.587
|0,16
|BIST KONYA
|2.182
|-1,31
|BIST TEKIRDAĞ
|9.563
|-0,37
|BIST AYDIN
|1.106
|-2,06
|BIST MANISA
|1.362
|-0,54
Kaynak: AA
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