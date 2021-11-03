Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|12.459
|-1,53
|BIST ANKARA
|2.176
|0,00
|BIST ANTALYA
|2.519
|0,61
|BIST BALIKESİR
|1.909
|1,01
|BIST BURSA
|4.080
|1,14
|BIST DENIZLI
|1.849
|-0,81
|BIST ISTANBUL
|1.672
|1,01
|BIST IZMIR
|3.382
|-1,22
|BIST KAYSERI
|11.660
|2,50
|BIST KOCAELI
|4.668
|1,77
|BIST KONYA
|2.161
|-0,96
|BIST TEKIRDAĞ
|9.464
|-1,04
|BIST AYDIN
|1.084
|-1,93
|BIST MANISA
|1.346
|-1,15
Kaynak: AA
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