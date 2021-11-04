Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|12.571
|0,90
|BIST ANKARA
|2.221
|2,06
|BIST ANTALYA
|2.546
|1,05
|BIST BALIKESİR
|1.941
|1,69
|BIST BURSA
|4.139
|1,43
|BIST DENIZLI
|1.872
|1,29
|BIST ISTANBUL
|1.716
|2,65
|BIST IZMIR
|3.458
|2,24
|BIST KAYSERI
|11.705
|0,38
|BIST KOCAELI
|4.656
|-0,28
|BIST KONYA
|2.225
|2,94
|BIST TEKIRDAĞ
|9.762
|3,16
|BIST AYDIN
|1.112
|2,60
|BIST MANISA
|1.361
|1,08
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi