Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 13.297 -1,09 BIST ANKARA 2.255 -0,38 BIST ANTALYA 2.517 -0,92 BIST BALIKESİR 1.992 4,12 BIST BURSA 4.292 -0,21 BIST DENIZLI 1.814 -1,54 BIST ISTANBUL 1.771 0,53 BIST IZMIR 3.580 0,12 BIST KAYSERI 11.550 2,03 BIST KOCAELI 4.811 0,32 BIST KONYA 2.303 2,44 BIST TEKIRDAĞ 9.912 0,57 BIST AYDIN 1.089 -0,86 BIST MANISA 1.394 0,19 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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