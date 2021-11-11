Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|13.414
|0,88
|BIST ANKARA
|2.255
|0,01
|BIST ANTALYA
|2.539
|0,88
|BIST BALIKESİR
|1.962
|-1,50
|BIST BURSA
|4.312
|0,49
|BIST DENIZLI
|1.809
|-0,26
|BIST ISTANBUL
|1.771
|-0,01
|BIST IZMIR
|3.641
|1,72
|BIST KAYSERI
|11.436
|-0,99
|BIST KOCAELI
|4.824
|0,27
|BIST KONYA
|2.331
|1,20
|BIST TEKIRDAĞ
|9.743
|-1,70
|BIST AYDIN
|1.082
|-0,63
|BIST MANISA
|1.391
|-0,18
Kaynak: AA
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