Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Müge Anlı'da dehşete düşüren iddia: Yengesini öldürtmek için 2 milyon TL'ye kiralık katil tuttu

EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz