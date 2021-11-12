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Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Borsada şehir endekslerinin değişimi

12.11.2021 19:02
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA13.4480,25BIST ANKARA2.2740,84BIST ANTALYA2.534-0,21BIST BALIKESİR1.9770,73BIST BURSA4.3901,81BIST DENIZLI1.8190,54BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA13.4480,25
BIST ANKARA2.2740,84
BIST ANTALYA2.534-0,21
BIST BALIKESİR1.9770,73
BIST BURSA4.3901,81
BIST DENIZLI1.8190,54
BIST ISTANBUL1.7840,71
BIST IZMIR3.6600,51
BIST KAYSERI11.344-0,81
BIST KOCAELI4.8340,21
BIST KONYA2.322-0,38
BIST TEKIRDAĞ9.731-0,13
BIST AYDIN1.0830,07
BIST MANISA1.4262,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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