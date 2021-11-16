Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|13.871
|-1,17
|BIST ANKARA
|2.313
|-0,89
|BIST ANTALYA
|2.505
|-1,44
|BIST BALIKESİR
|1.991
|-0,06
|BIST BURSA
|4.424
|-1,10
|BIST DENIZLI
|1.818
|-0,26
|BIST ISTANBUL
|1.827
|-0,79
|BIST IZMIR
|3.730
|-0,96
|BIST KAYSERI
|11.100
|-1,31
|BIST KOCAELI
|4.805
|-1,50
|BIST KONYA
|2.263
|-0,98
|BIST TEKIRDAĞ
|9.702
|-0,66
|BIST AYDIN
|1.067
|-2,17
|BIST MANISA
|1.458
|-1,89
Kaynak: AA
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