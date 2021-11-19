Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|13.970
|-0,65
|BIST ANKARA
|2.402
|1,11
|BIST ANTALYA
|2.532
|0,35
|BIST BALIKESİR
|2.042
|-0,66
|BIST BURSA
|4.698
|2,81
|BIST DENIZLI
|1.855
|-0,17
|BIST ISTANBUL
|1.875
|-0,10
|BIST IZMIR
|3.759
|1,04
|BIST KAYSERI
|11.090
|0,63
|BIST KOCAELI
|4.957
|-0,10
|BIST KONYA
|2.411
|3,31
|BIST TEKIRDAĞ
|10.432
|6,62
|BIST AYDIN
|1.090
|2,30
|BIST MANISA
|1.498
|1,17
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi