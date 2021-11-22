Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|14.411
|3,16
|BIST ANKARA
|2.420
|0,78
|BIST ANTALYA
|2.593
|2,39
|BIST BALIKESİR
|2.063
|1,02
|BIST BURSA
|4.994
|6,31
|BIST DENIZLI
|1.864
|0,46
|BIST ISTANBUL
|1.897
|1,17
|BIST IZMIR
|3.834
|2,01
|BIST KAYSERI
|11.409
|2,88
|BIST KOCAELI
|5.091
|2,71
|BIST KONYA
|2.433
|0,89
|BIST TEKIRDAĞ
|11.020
|5,64
|BIST AYDIN
|1.128
|3,45
|BIST MANISA
|1.504
|0,37
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi