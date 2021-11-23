Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|14.527
|0,80
|BIST ANKARA
|2.448
|1,13
|BIST ANTALYA
|2.561
|-1,20
|BIST BALIKESİR
|2.032
|-1,50
|BIST BURSA
|5.249
|5,11
|BIST DENIZLI
|1.808
|-3,01
|BIST ISTANBUL
|1.929
|1,70
|BIST IZMIR
|3.871
|0,97
|BIST KAYSERI
|11.427
|0,16
|BIST KOCAELI
|5.262
|3,36
|BIST KONYA
|2.347
|-3,54
|BIST TEKIRDAĞ
|11.131
|1,00
|BIST AYDIN
|1.108
|-1,79
|BIST MANISA
|1.552
|3,23
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi