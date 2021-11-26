Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 16.282 0,48 BIST ANKARA 2.550 -1,27 BIST ANTALYA 2.647 -1,25 BIST BALIKESİR 2.098 -0,12 BIST BURSA 5.590 0,55 BIST DENIZLI 1.820 -1,20 BIST ISTANBUL 1.938 -2,62 BIST IZMIR 3.847 -0,55 BIST KAYSERI 11.169 -2,80 BIST KOCAELI 5.152 -1,90 BIST KONYA 2.284 -2,88 BIST TEKIRDAĞ 11.883 2,76 BIST AYDIN 1.146 -1,95 BIST MANISA 1.528 -0,87 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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