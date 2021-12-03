Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 18.936 -0,52 BIST ANKARA 2.779 1,86 BIST ANTALYA 2.972 6,93 BIST BALIKESİR 2.257 0,91 BIST BURSA 5.984 0,03 BIST DENIZLI 1.964 0,96 BIST ISTANBUL 2.102 2,39 BIST IZMIR 4.194 2,32 BIST KAYSERI 12.328 2,00 BIST KOCAELI 5.567 0,84 BIST KONYA 2.417 2,73 BIST TEKIRDAĞ 12.148 1,28 BIST AYDIN 1.247 3,19 BIST MANISA 1.511 -0,50 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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