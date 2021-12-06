Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|18.674
|-1,39
|BIST ANKARA
|2.796
|0,62
|BIST ANTALYA
|3.129
|5,29
|BIST BALIKESİR
|2.292
|1,53
|BIST BURSA
|5.983
|-0,02
|BIST DENIZLI
|2.030
|3,33
|BIST ISTANBUL
|2.119
|0,80
|BIST IZMIR
|4.298
|2,49
|BIST KAYSERI
|12.351
|0,19
|BIST KOCAELI
|5.535
|-0,58
|BIST KONYA
|2.461
|1,85
|BIST TEKIRDAĞ
|12.136
|-0,09
|BIST AYDIN
|1.266
|1,55
|BIST MANISA
|1.514
|0,22
Kaynak: AA
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