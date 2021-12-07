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Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Borsada şehir endekslerinin değişimi

07.12.2021 18:39
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA19.3373,55BIST ANKARA2.8552,12BIST ANTALYA3.3376,65BIST BALIKESİR2.3301,65BIST BURSA6.0661,39BIST DENIZLI2.007-1,12BIST ISTANBUL2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA19.3373,55
BIST ANKARA2.8552,12
BIST ANTALYA3.3376,65
BIST BALIKESİR2.3301,65
BIST BURSA6.0661,39
BIST DENIZLI2.007-1,12
BIST ISTANBUL2.1762,67
BIST IZMIR4.3481,16
BIST KAYSERI12.4180,54
BIST KOCAELI5.6421,93
BIST KONYA2.4820,83
BIST TEKIRDAĞ12.094-0,35
BIST AYDIN1.3113,56
BIST MANISA1.5220,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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