Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|19.337
|3,55
|BIST ANKARA
|2.855
|2,12
|BIST ANTALYA
|3.337
|6,65
|BIST BALIKESİR
|2.330
|1,65
|BIST BURSA
|6.066
|1,39
|BIST DENIZLI
|2.007
|-1,12
|BIST ISTANBUL
|2.176
|2,67
|BIST IZMIR
|4.348
|1,16
|BIST KAYSERI
|12.418
|0,54
|BIST KOCAELI
|5.642
|1,93
|BIST KONYA
|2.482
|0,83
|BIST TEKIRDAĞ
|12.094
|-0,35
|BIST AYDIN
|1.311
|3,56
|BIST MANISA
|1.522
|0,48
Kaynak: AA
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