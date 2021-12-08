Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|19.254
|-0,43
|BIST ANKARA
|2.883
|0,97
|BIST ANTALYA
|3.327
|-0,31
|BIST BALIKESİR
|2.358
|1,22
|BIST BURSA
|6.114
|0,80
|BIST DENIZLI
|2.014
|0,33
|BIST ISTANBUL
|2.216
|1,86
|BIST IZMIR
|4.373
|0,58
|BIST KAYSERI
|12.612
|1,56
|BIST KOCAELI
|5.712
|1,24
|BIST KONYA
|2.461
|-0,83
|BIST TEKIRDAĞ
|12.257
|1,35
|BIST AYDIN
|1.312
|0,05
|BIST MANISA
|1.528
|0,38
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi