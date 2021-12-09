Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 19.835 3,02 BIST ANKARA 2.934 1,78 BIST ANTALYA 3.281 -1,38 BIST BALIKESİR 2.394 1,53 BIST BURSA 6.168 0,88 BIST DENIZLI 2.005 -0,42 BIST ISTANBUL 2.248 1,44 BIST IZMIR 4.406 0,75 BIST KAYSERI 12.620 0,07 BIST KOCAELI 5.772 1,05 BIST KONYA 2.504 1,74 BIST TEKIRDAĞ 12.329 0,59 BIST AYDIN 1.300 -0,89 BIST MANISA 1.549 1,42 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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