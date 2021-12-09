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Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Borsada şehir endekslerinin değişimi

09.12.2021 18:52
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA19.8353,02BIST ANKARA2.9341,78BIST ANTALYA3.281-1,38BIST BALIKESİR2.3941,53BIST BURSA6.1680,88BIST DENIZLI2.005-0,42BIST ISTANBUL2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA19.8353,02
BIST ANKARA2.9341,78
BIST ANTALYA3.281-1,38
BIST BALIKESİR2.3941,53
BIST BURSA6.1680,88
BIST DENIZLI2.005-0,42
BIST ISTANBUL2.2481,44
BIST IZMIR4.4060,75
BIST KAYSERI12.6200,07
BIST KOCAELI5.7721,05
BIST KONYA2.5041,74
BIST TEKIRDAĞ12.3290,59
BIST AYDIN1.300-0,89
BIST MANISA1.5491,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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