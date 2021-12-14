Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|21.605
|8,19
|BIST ANKARA
|3.031
|1,09
|BIST ANTALYA
|3.320
|-0,40
|BIST BALIKESİR
|2.404
|0,32
|BIST BURSA
|6.174
|1,65
|BIST DENIZLI
|1.996
|-1,67
|BIST ISTANBUL
|2.338
|1,89
|BIST IZMIR
|4.653
|0,82
|BIST KAYSERI
|12.549
|-0,55
|BIST KOCAELI
|6.291
|2,18
|BIST KONYA
|2.536
|0,45
|BIST TEKIRDAĞ
|12.730
|2,29
|BIST AYDIN
|1.317
|-1,78
|BIST MANISA
|1.613
|0,55
Kaynak: AA
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