Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|21.210
|-1,83
|BIST ANKARA
|2.958
|-2,42
|BIST ANTALYA
|3.513
|5,79
|BIST BALIKESİR
|2.404
|0,02
|BIST BURSA
|6.004
|-2,76
|BIST DENIZLI
|1.921
|-3,76
|BIST ISTANBUL
|2.355
|0,75
|BIST IZMIR
|4.664
|0,22
|BIST KAYSERI
|12.031
|-4,13
|BIST KOCAELI
|6.265
|-0,41
|BIST KONYA
|2.466
|-2,78
|BIST TEKIRDAĞ
|12.553
|-1,39
|BIST AYDIN
|1.264
|-4,08
|BIST MANISA
|1.579
|-2,10
Kaynak: AA
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