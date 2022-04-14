Bosna Bank International yöneticileri, Saraybosna İş Forumu öncesi İTO'yu ziyaret etti - Son Dakika

Bosna Bank International (BBI) yöneticileri, 2 yıl aradan sonra 11-12 Mayıs'ta düzenlenecek Saraybosna İş Forumu (SBF) öncesi İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bilgilendirme ziyaretinde bulundu.

Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak katkı sağladığı Saraybosna İş Forumu'nun bu yılki ana teması "Yabancı Şirketlere Ait Ürünlerin Bosna Hersek'te Üretimi" olarak belirlendi.

İTO'nun Eminönü'ndeki merkez binasında gerçekleşen görüşmeye, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, BBI Yönetim Kurulu Üyesi Necad Guşiç, BBI Genel Sekreteri Salih Purisevic, BBI Finans Departmanı Başkanı Lejla Hadzic Kosovic ve BBI Kamu Sektörü Başkanı Ahmed Corbo katıldı.

BBI Yönetim Kurulu Üyesi Necad Guşiç, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Güneydoğu Avrupa'nın en büyük yatırım konferanslarından biri olan bu forumun üretime ve ekonomik nedenlerle hizmet faaliyetlerini komşu bir ülkeden tedarik etmek olarak bilinen konsepte odaklanacağını belirtti.

Bosna'yı sadece Avrupalı şirketlerin değil, aynı zamanda diğer şirketlerin de üretimlerini yapabilecekleri çekici bir destinasyon olduğunu ifade eden Guşiç, şöyle devam etti:

"Sadece genel olarak Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen heyetlere değil, İstanbul Ticaret Odası'na ve bizzat ekonomik anlamda tanıtıma her zaman destek olan Başkan Şekib Avdagiç'e de teşekkürlerimi sunmak isterim. İnşallah yine başarılı bir konferans olur. Avrupa'nın ve dünyanın her yerinden birçok iş insanı, yatırımcı ve siyasi katılacak. Ülkemizi en iyi şekilde tanıtmak için bu göreve ve bu fırsata sahip olmaktan gurur duyuyoruz."

"Forumun destekçisi ve katılımcısı olarak Saraybosna'da olacağız"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç de İTO olarak İstanbul iş dünyasını temsilen birçok organizasyona katıldıklarını, katkı vermeye çalıştıklarını, fikirleriyle çalışmaların önünü açma konusunda projeler sunduklarını aktardı.

Bosna Hersek'te yatırım yapmak isteyen İstanbul iş dünyasının temsilcilerini yönlendirdiklerini ve cesaretlendirdiklerini ifade eden Avdagiç, bu yıl "Yabancı Şirketlere Ait Ürünlerin Bosna Hersek'te Üretimi" ana temasıyla yapılacak forumun salgınla birlikte gündeme gelen yakın mesafelerden tedarik konusunu da kapsayacağını bildirdi.

Avdagiç, devamla şunları kaydetti:

"Bosna Hersek, Avrupa rakamlarına göre enerji kaynaklarının ve diğer maliyetlerin makul seviyede olması, yetişmiş iş gücüne sahip olması, Avrupa'nın beklediği kalite kültürü ve üretim kültürü konusunda tecrübeli bir ülke olmasından dolayı çok hızlı, pazara uyum sağlanacak bir yer olarak öne çıkıyor. Bu anlamda özellikle Batı Avrupalı firmaların bu coğrafyada yatırımlarını artırması, bu bölgedeki istihdamın yukarıya doğru çekilmesi, özellikle genç jenerasyonun bu topraklardan göç etmemesi, bu topraklarda iş bulması, kendini geliştirmesi ve istikbalini burada görmesi gibi önemli başlıkların gerçekleşmesi ile ilgili birçok hedef var. Biz de İstanbul Ticaret Odası olarak, foruma, Türkiye'den ve İstanbul'dan gidecek yatırımcıları bu konuda yönlendirme, cesaretlendirme, önlerini açma konusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu forumun destekçisi, hem de katılımcısı olarak Saraybosna'da olacağız."