Brent Petrol Fiyatı 76,04 Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrol Fiyatı 76,04 Dolar

Brent petrolün varil fiyatı 76,04 dolara gerileyerek, yatırımcıların dikkatini çekti.

06.01.2025 10:50
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,04 ???dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 76,57 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,47 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,6 azalarak 76,04 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,21 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam verileri ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları öncesi aşağı yönlü harekete geçti.

Beyaz Saray'daki görevini 20 Ocak'ta devralacak ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın izleyeceği korumacı ticaret politikalarının enflasyonun güç kazanmasına neden olabileceği endişeleri sürerken, söz konusu ticaret politikalarının sonuçlarına ilişkin belirsizliklerin ABD Merkez Bankasının (Fed) yol haritasını şekillendirmesinde etkili olması bekleniyor.

Bu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 29 Ocak'ta açıklayacağı yılın ilk para politikası kararında politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, bu yılın ilk faiz indiriminin mayısta yapılacağına ilişkin fiyatlamalar öne çıkıyor.

Bankanın bu yıl faiz indirim hızını yavaşlatacağına yönelik beklentiler, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde ekonomik hareketliliğin yavaşlayacağına işaret ederek fiyatları aşağı çekiyor.

Bunun yanı sıra ABD dolarının diğer para birimlerine karşısında değer kazanması etkili oldu. Yüksek ABD doları piyasa oyuncularının talep iştahını törpüleyerek fiyatların aşağı yönlü hareketini desteklemeye devam ediyor. Dolar endeksi yeni haftaya yüzde 0,1 azalışla 108,9'dan başlamasına karşın Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyelere yakın seyrediyor.

Brent petrolde teknik olarak 76,72 doların direnç, 70,48 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatı 76,04 Dolar - Son Dakika

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