Brent Petrol Fiyatı Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrol Fiyatı Düşüşte

04.06.2025 10:28
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Brent petrolün varil fiyatı, 65,26 dolara geriledi, düşüşte küresel talep endişeleri etkili.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 65,26 dolardan işlem görüyor.

Dün 65,78 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,44 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.49 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,27 azalışla 65,26 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,63 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi düşüşte, küresel petrol talebine ilişkin endişeler etkili oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı adımlarıyla artan belirsizlikler, küresel ekonomik büyümenin yavaşlayacağı ve bunun da petrol talebini olumsuz etkileyeceği yönündeki endişeleri beraberinde getiriyor.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), ticaret politikasındaki belirsizlikler nedeniyle küresel büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,1'den yüzde 2,9'a düşürdü.

Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 50'ye yükselttiği gümrük vergisi bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Trump yönetiminin sık değişen tarife politikaları piyasalar açısından risk unsuru oluşturmaya devam ederken, ABD ile diğer ülkeler arasında uzlaşma sağlanabileceğine dair beklentiler bu endişeleri bir miktar hafifletiyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dün düzenlediği basın toplantısında, ABD Ticaret Temsilciliğinin, tarifeler konusunda bir anlaşmaya varılması için belirlenen son tarihin yaklaştığını ticaret ortaklarına hatırlatmak amacıyla mektup gönderdiğini açıkladı. Leavitt, Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'ın Paris'te ABD'nin birçok ticaret ortağıyla görüştüğünü ifade ederek anlaşmaların duyurusunun yakında yapılacağını bildirdi.

Dünyanın en büyük ham petrol tüketicileri olan ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine yönelik iyimserlik fiyatları yukarı yönlü desteklerken, temkinli davranan piyasa katılımcılarının kar satışları fiyatlarda aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Arz tarafında ise Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 8 üyesi tarafından alınan arz artışı kararı fiyatların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Geçen hafta Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'dan oluşan 8 ülke, mayıs ve haziran aylarında olduğu gibi temmuzda da günlük 411 bin varil arz artışına gitme kararı almıştı. Ancak bu üretim artışlarının, Kanada'daki arz kaybıyla dengelenebileceği ve bu durumun arz fazlası endişelerini hafiflettiği ifade ediliyor.

Öte yandan, Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu Kıdemli Emtia Stratejisti Daniel Hynes, Kanada'nın enerji merkezi Alberta'da çıkan orman yangınlarının günlük ham petrol üretiminde yaklaşık 350 bin varil azalışa yol açtığını belirtti. Bölgede, günlük 420 bin varillik üretimin de risk altında olduğu değerlendiriliyor.

Brent petrolde teknik olarak 66,35 doların direnç, 62,61 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Brent Petrol, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatı Düşüşte - Son Dakika

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