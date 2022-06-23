Brent petrolün varil fiyatı 110,48 dolar - Son Dakika
Üye Girişi

Brent petrolün varil fiyatı 110,48 dolar

23.06.2022 09:21
Brent petrolün varil fiyatı 110,48 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 110,48 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 110,48 dolardan işlem görüyor.

Dün 114,45 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 111,74 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.13 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,12 düşüşle 110,48 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 104,75 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD'de sıkılaşan para politikasının ekonomik durgunluğa ve petrol talebinde düşüşe neden olabileceği endişeleri etkili oldu. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ülke ekonomisinde resesyonun "kesinlikle bir olasılık" olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden da ülkede artan benzin fiyatlarıyla mücadele için Kongre ve eyaletleri vergi muafiyeti yapmaya davet ederken, petrol şirketlerinin de daha çok petrol rafine etmeleri gerektiğini belirtti.

Biden, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, ülkede artan benzin fiyatlarıyla mücadele amacıyla federal benzin vergisinin eylüle kadar 3 ay süreyle askıya alınması için Kongre'ye çağrıda bulundu.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre 5 milyon 607 bin varil artış öngörüyor. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 433 bin varil azalacağı yönünde.

Brent petrolde teknik olarak 110,85 ile 111,20 dolar aralığının direnç, 109,84 ile 109,18 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

YORUMLAR
500
Emtia piyasasında satış dalgası resesyon endişeleriyle derinleşti Emtia piyasasında satış dalgası resesyon endişeleriyle derinleşti Küresel piyasalarda, Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları öncesinde resesyon endişesi fiyatlanıyor Küresel piyasalarda, Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları öncesinde resesyon endişesi fiyatlanıyor
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Togo Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 110,48 dolar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:47 Beşiktaş'ın kamp programı netleşti! 6 hazırlık karşılaşması oynanacak
15:47 Marmaris'te orman yangının ilk başladığı bölge helikopter ile görüntülendi, manzara yürek parçaladı
15:26 Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan maaşına zam istedi" sözlerine AK Parti'den yanıt geldi: 3 bin milletvekilinin mağduriyeti nedeniyle artışa onay verildi
15:18 Almanya Futbol Federasyonu'ndan çok konuşulacak karar: Transseksüel futbolcular tercihlerine göre kadın veya erkek takımlarında oynayabilecek
15:09 Takım değiştiren Ümit Karan'ın yeni adresi belli oldu
15:00 30 yıl boyunca adada yaşayan adam, şehir hayatına uyum sağlayamayarak adaya geri döndü! 86 yaşındaki adamın ilk işi kıyafetlerini çıkarmak oldu...
14:45 Jahrein'in Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatına ilişkin attığı tweet gündem oldu: Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı?
14:21 FIFA haziran ayı dünya sıralamasını açıklandı! A Milli Takım bir basamak yükselerek 42. sırada yer aldı
14:15 Adalet Bakanı Bozdağ, Pınar Gültekin'in katiline yapılan tahrik indirimi hakkında konuştu: Benim de vicdanım sızladı
14:05 Merkez Bankası, haziran ayında da faizi yüzde 14'te sabit bıraktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 15:52:50. #1.12#
SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 110,48 dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement