Brent petrolün varil fiyatı 112,10 dolar - Son Dakika
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Brent petrolün varil fiyatı 112,10 dolar

09.05.2022 09:39
Brent petrolün varil fiyatı 112,10 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda haftanın ilk iş gününde 112,10 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda haftanın ilk iş gününde 112,10 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 113,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 112,39 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,25 azalışla 112,10 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 109,33 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde, Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin küresel ekonomide gerilemeye neden olabileceği ve bunun da küresel petrol talebini olumsuz etkileyebileceğine yönelik endişeler etkili oluyor.

Çin'de Kovid-19 salgınına ilişkin "sıfır tolerans" politikasında hiçbir gevşemeye gidilmemesi ve ülkenin finans merkezi Şanghay'da tedbirlerin sıkılaştırılması, küresel enflasyonist baskıların daha da artacağına ilişkin endişeleri gündeme getiriyor.

Öte yandan, Suudi Arabistan'ın, petrol fiyatlarında azalışa gittiğini açıklaması küresel petrol talebinde düşüş algısını artırarak fiyatları baskılıyor. Ülkenin, haziran ayı ham petrol fiyatlarını Asya ve Avrupa'daki alıcılar için düşürmesi bekleniyor.

AB, Rusya'dan petrol ithalatı yasağını müzakere ediyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Rusya'ya yönelik petrol ithalatının yasaklanmasını da içeren yeni yaptırım paketinin kapsamını belirlemek üzere yürüttüğü müzakereler devam ediyor.

Uluslararası basında yer alan habere göre, AB Komisyonu, bazı üye ülkelerin karşıt tutumu nedeniyle yaptırım paketi içeriğinde bazı değişiklikler teklif etti. Paketteki değişiklik çerçevesinde, Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya, Rusya'dan petrol ithalatında ek süre tanınacak.

Bu süreçte söz konusu ülkeler petrol boru hattı altyapılarını geliştirecek. Macaristan ve Slovakya'nın 2024 sonuna kadar, Çekya'nın da 2024 ortasına kadar boru hatlarından Rus petrolü almasına izin verilecek.

G7 ülkeleri, pazar günü yeni yaptırım paketi kapsamında Rusya'dan petrol ithalatını kademeli olarak bitireceklerini ya da tamamen keseceklerini duyurmuştu.

Brent petrolde teknik olarak 112,70 ile 113,32 dolar aralığının direnç, 111,74 ile 111,40 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Petrol, Rusya, dolar, 112, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 112,10 dolar - Son Dakika


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