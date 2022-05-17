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Brent petrolün varil fiyatı 114,04 dolar - Son Dakika
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Brent petrolün varil fiyatı 114,04 dolar

17.05.2022 09:33
Brent petrolün varil fiyatı 114,04 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 114,04 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 114,04 dolardan işlem görüyor.

Dün 114,79 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 114,24 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.14 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,18 düşüşle 114,04 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 111,64 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi düşüşte, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını öngören yeni yaptırım paketinde uzlaşma sağlayamaması etkili oldu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dün Brüksel'de gerçekleştirilen AB Dışişleri Bakanları toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Rusya'ya yönelik 6. yaptırım paketinde anlaşmaya varılamadığını, petrol yasağı konusunda oy birliği zorluğuyla karşı karşıya olduklarını belirtti.

AB Komisyonu, ay başında üye ülkelere Rusya'dan ham petrol tedarikinin 6 ay içinde, rafine ürün tedarikinin de yıl sonuna kadar aşamalı olarak kaldırılmasını da içeren 6. yaptırım paketi taslağını göndermişti. Bazı üye ülkelerin karşıt tutumu nedeniyle yaptırım paketi içeriğinde bazı değişiklikler yapan AB Komisyonu, Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya Rusya'dan petrol ithalatında ek süre tanımıştı.

Söz konusu tavizlere rağmen Macaristan hala ikna edilemedi.

Çin ve ABD'de açıklanan verilerin ekonomik büyümeye yönelik kaygıları artırması da fiyatları baskılamaya devam ediyor.

Çin'de dün açıklanan sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte küçüleceği endişelerini artırmasının ardından ABD'de New York Fed imalat endeksi de mayısta eksi 11,6'ya gerileyerek sektörde daralmaya işaret etti.

Söz konusu endişelere karşın Çin'de Kovid-19 vaka sayılarının bölgesel de olsa gerilemesi iyimserliğin artmasını sağladı.

Çin'de Omicron varyantının tetiklediği Kovid-19 salgınının kontrol altına alınmaya çalışıldığı Şanghay'daki kısıtlamaların, haziran başında kaldırılması hedefleniyor.

Başkent Pekin'de ise ilk kez 22 Nisan'da görülen Omicron varyantını taşıyan yerel kaynaklı vakaların yol açtığı Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 114,63 ile 115,34 dolar aralığının direnç, 113,92 ile 113,21 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Togo Cumhuriyeti, Petrol, Rusya, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 114,04 dolar - Son Dakika


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