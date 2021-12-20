Brent petrolün varil fiyatı 70,94 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 70,94 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 74,98 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,52 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,51 düşüşle 70,94 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 67,94 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına karşı alınan önlemlerin sıkılaştırılacağı ve bu önlemlerin ekonomik toparlanma ile küresel petrol talebi görünümünü olumsuz yansıyacağı endişeleri etkili oldu.

Hollanda, Omicron varyantının yayılmasını durdurabilmek için alınan ek önlemler çerçevesinde dün itibarıyla 14 Ocak'a kadar geçerli olacak tam kapanma uygulamasına geçti.

İsrail Sağlık Bakanlığı da Omicron varyantı önlemleri çerçevesinde, Türkiye ve ABD'nin de aralarında bulunduğu 10 ülkeyi seyahat tablosunda kırmızı listeye ekleme tavsiyesinde bulundu.

İran ve Ukrayna'da ilk kez yeni varyanta rastlandığı bildirilirken, İspanya artan vaka sayıları nedeniyle çok yüksek riskli ülkeler arasına girdi.

New York ve New Jersey eyaletleri ile başkent Washington DC'de vaka sayılarının salgının başından bu yana rekor seviyeye ulaştığı ABD'de ise Başkan Joe Biden'ın yarın virüsle mücadelede yeni stratejilerini açıklaması bekleniyor.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 11-17 Aralık'ta bir önceki haftaya göre 4 artışla 475'e yükseldi. Bu sayı son 1 yılda ise toplam 212 adet arttı. Söz konusu yükseliş ülkede arzın yükseleceğine işaret ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 72,01 ile 73,42 dolar aralığının direnç, 70,60 ile 69,19 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.