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Brent petrolün varil fiyatı 74,03 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varil fiyatı 74,03 dolar

22.12.2021 09:38
Brent petrolün varil fiyatı 74,03 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 74,03 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 74,03 dolardan işlem görüyor.

Dün 74,27 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,98 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 74,03 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,34 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlarda, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerinin düşmesi ve Çin'in ekonomik büyümesini sürdürebileceğine ilişkin açıklamalar etkili oluyor.

Çin'in ekonomik planlama organı Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkan Yardımcısı Ning Jizhe, gelecek yılın ekonomik çalışmalarına ilişkin önceden hazırlık yapılacağını ve "ilk çeyrek, ilk yarı ve hatta tüm yıl için ekonomik faaliyetlerin istikrarlı hale getirilmesi için mücadele edileceğini" açıkladı.

Öte yandan, ABD'de petrol stoklarının beklenenden daha fazla düşüş göstermesi, ülkede talep toparlanmasının devam ettiği algısına yol açarak fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon 670 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 633 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ayrıca, İngiltere ve Avustralya gibi bazı ülkelerin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına karşı bazı önlemler almayı ertelemesi de petrolde talep görünümünü olumlu etkileyerek, fiyatları destekleyen başka bir unsur oldu.

Piyasalar, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin bugün açıklayacağı resmi petrol stok verilerine odaklandı.

Brent petrolde teknik olarak 74,10 ile 74,25 dolar aralığının direnç, 73,82 ile 73,69 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 74,03 dolar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 74,03 dolar - Son Dakika
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